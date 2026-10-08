India Mobile Congress 2026 : पीएम मोदींनी 5G, 6G, एआय आणि सेमीकंडक्टरवर दिला भर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज यशोभूमीत दहाव्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसचे उद्घाटन करत डिजिटल इंडियाच्या पुढच्या टप्प्यात 5G, 6G, एआय आणि सेमीकंडक्टरवर भर दिला.
Published : October 8, 2026 at 12:40 PM IST
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी यशोभूमी येथे दहाव्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसचं (India Mobile Congress 2026 ) उद्घाटन केलं. यावेळी त्यांनी सांगितले की, भारताच्या डिजिटल वाढीचा पुढचा टप्पा 5G, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सेमीकंडक्टर आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर केंद्रित असेल. त्यांनी डिजिटल इंडिया व्हिजन आणि तंत्रज्ञानाच्या लोकशाहीकरणाबाबत बोलताना म्हटलं की, डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा उद्देश डिजिटल दरी कमी करणे आणि तंत्रज्ञान समाजांच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवणे हा आहे. “डिजिटल इंडिया उपक्रमाद्वारे आम्ही ही परिस्थिती बदलण्याचं ठरविलंय, ज्यात मोबाइल फोन या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी होता. हे तंत्रज्ञानाच्या लोकशाहीकरणासाठी एक मोठे प्रयत्न होते,” असं ते म्हणाले.
प्रत्येक जिल्ह्यात 5G पोहोचलं : पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, 5G कनेक्टिव्हिटी आता प्रत्येक जिल्ह्यात पोहोचली असून देशभरात 5.5 लाखांहून अधिक 5G बेस स्टेशन कार्यरत आहेत. 2022 पासून मोबाइल इंटरनेट गती दहापट वाढली आहे. देशाच्या 5G प्रवासाची आठवण काढत त्यांनी सांगितलं की, हे तंत्रज्ञान 2022 मध्ये इंडिया मोबाइल काँग्रेस व्यासपीठावरून लाँच झालं होतं. “2023 मध्ये मी भारताच्या 5G रोलआउटपासून 5G रीच-आउटकडे होण्याबद्दल बोललो होतो,” असं त्यांनी म्हटलं. दूरसंचार सुधारणा आणि पायाभूत सुविधा विस्तारामुळं मोबाइल फोन भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
Addressing the India Mobile Congress. It is encouraging to see India's telecom sector steadily moving towards greater self-reliance. https://t.co/tIuohkURIE— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
मोबाइल फोन आणि चांगलं शासन : “गेल्या 10-12 वर्षांत मोबाइल फोन केवळ आधुनिक संवादाचं साधन न राहता चांगल्या शासनासाठी एक महत्त्वाचं साधन बनलं आहे. ते आमच्या डिजिटल इंडिया व्हिजनच्या केंद्रस्थानी आहे,” असं पंतप्रधान म्हणाले. भारतानं मोबाइल फोन आणि दूरसंचार हार्डवेअरचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावरही लक्ष केंद्रित केलं आहे. मोबाइल फोनमुळं भारतात कंटेंट क्रिएशनमध्ये क्रांती झाली आहे, पण वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेलाही या वाढीसोबत जुळवून घ्यावं लागेल, यावर त्यांनी भर दिला.
डिजिटल सुरक्षा आणि जागतिक सहकार्य : “फोन आणि नेटवर्क सुरक्षा आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. सरासरी नागरिक तांत्रिक प्रोटोकॉलच्या भाषेत विचार करत नाही. जेव्हा त्यांना कॉल येतो, तेव्हा त्यांना कोण बोलत आहे हे माहित असलx पाहिजे. जेव्हा ते डिजिटल पेमेंट करतात, तेव्हा त्यांचे पैसे सुरक्षित आहेत आणि वैयक्तिक डेटा सुरक्षित आहे याची खात्री वाटली पाहिजे,” असं पंतप्रधान म्हणाले. सायबर फसवणूक राष्ट्रीय सीमांचं पालन करत नाही. “सायबर गुन्हेगार सीमा ओळखत नाहीत. एका देशात बसलेली व्यक्ती दुसऱ्या देशातील संसाधनं वापरून तिसऱ्या देशात गुन्हा करू शकते. यासाठी सायबरसुरक्षेसाठी जागतिक चौकट स्थापन करण्यासाठी एकत्र काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असं त्यांनी आवाहन केलं.
आयएमसी 2026 चे नवीन क्षेत्रे : आयएमसी 2026 चार स्तंभांभोवती उभारलं आहे: सृष्टी, भविष्य निर्माण, संवर्धन वाढीला चालना, सशक्त संधींचा विस्तार आणि सुरक्षा विश्वास मजबूत करणे. यात 5G आणि 6G, नेक्स्ट-जनरेशन एआय नेटवर्क्स, सेमीकंडक्टर, नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, सायबरसिक्युरिटी, क्वांटम कम्युनिकेशन, एंटरप्राइझ ट्रान्सफॉर्मेशन, सर्क्युलर इकॉनॉमी आणि ईएसजी तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग या नऊ क्षेत्रांचा समावेश आहे. याशिवाय स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपिरीयन्स, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स आणि ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी ही चार नवीन क्षेत्रेही जोडण्यात आली आहेत.
नाना पाटेकरांना श्रद्धांजली : आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी सकाळी निधन झालेले दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. “ते एक असामान्य कलाकार होते, ज्यांनी विविध पात्रांद्वारे प्रेक्षकांची मने जिंकली. त्यांच्या चित्रपटांद्वारे त्यांनी समाजातील अन्याय आणि कमतरतांना प्रभावीपणे आव्हान दिलं. ते स्वतःच्या पद्धतीनं क्रांतिकारी होते, ज्यांनी सामाजिक दुष्टांविरुद्ध काम केलं,” असं त्यांनी म्हटलं. त्यांच्या कुटुंबीय, मित्र आणि चाहत्यांना खोल संवेदना व्यक्त करत पंतप्रधान म्हणाले, “मी नाना पाटेकरजींना हार्दिक श्रद्धांजली अर्पण करतो.”
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