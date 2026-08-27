Yamaha YZF R2 : भारतात 2.30 लाख रुपयांना लाँच...
इंडिया यामाहा मोटरनं भारतात पूर्णपणे नवीन 'यामाहा YZF R2' अधिकृतपणे लाँच केलीय. तिची सुरुवातीची किंमत 2,30,500 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) आहे.
Published : August 27, 2026 at 1:12 PM IST
मुंबई : Yamaha Motor India नं भारतीय बाजारपेठेत YZF-R2 लाँच केली आहे, जिची सुरुवातीची किंमत 2.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेण्यात आली आहे. यातील टॉप 'R2 M' व्हेरिएंटची किंमत 2.53 लाख रुपयांपर्यंत (एक्स-शोरूम) जाते. या मोटरसायकलची डिलिव्हरी सप्टेंबर 2026 मध्ये सुरू होईल. ही मोटरसायकल कंपनीच्या R15 च्या श्रेणीत (lineup) सामील झाली असून, 'R' मालिकेतील (pedigree) ही सर्वात नवीन मोटरसायकल आहे.
Yamaha YZF-R2 इंजिन आणि चेसिस : Yamaha YZF-R2 मध्ये नव्यानं डिझाइन केलेली चेसिस देण्यात आली आहे. R15 च्या तुलनेत या मोटरसायकलच्या चेसिसचं वजन 2 किलोपेक्षा जास्त कमी करण्यात आलं आहे, तरीही तिची मजबुती (rigidity) कायम राखण्यात आली आहे. या सर्व गोष्टींमुळं, या मोटरसायकलचं एकूण वजन 149 किलो इतके आहे, ज्यामुळं ती या सेगमेंटमधील सर्वात हलकी मोटरसायकल ठरते. यात नव्यानं विकसित केलेलं 204 सीसी (204cc), लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन बसवण्यात आलं आहे, जे 26.1 bhp पॉवर आणि 19.1 Nm पीक टॉर्क निर्माण करतं. याला सहा-स्पीड गिअरबॉक्स जोडलेला आहे आणि यात 'स्लिप-अँड-असिस्ट क्लच' स्टँडर्ड म्हणून देण्यात आला आहे. कंपनी 'Mid' आणि 'M' व्हेरिएंट्समध्ये 'क्विकशिफ्टर' (quickshifter) सुविधा स्टँडर्ड म्हणून देत आहे.
Yamaha YZF-R2 हार्डवेअर: हार्डवेअरचा विचार करता, या मोटरसायकलमध्ये 282 मिमीचा फ्रंट डिस्क ब्रेक आणि मागील बाजूसही डिस्क ब्रेक देण्यात आला आहे. सस्पेन्शन सेटअपमध्ये 'इनव्हर्टेड फ्रंट फोर्क्स' आणि 'मोनोशॉक' सेटअपचा समावेश आहे. ही बाईक 17-इंच चाकांवर चालते आणि तिची सीटची उंची 810 मिमी आहे.
Yamaha YZF-R2 डिझाइन: Yamaha YZF-R2 मध्ये कंपनीच्या R-सीरीज मोटरसायकल्सची वैशिष्ट्यपूर्ण शैली कायम ठेवण्यात आली आहे. लेअर्ड डिझाइन आणि फुल-फेअरिंगमुळं तिला आक्रमक लूक मिळतो. मोटरसायकलच्या समोरील भागात (फ्रंट फेशिया) आकर्षक LED लाइट्स आहेत. याव्यतिरिक्त, इंधन टाकी (tank) सुबकपणे घडवलेली (well-sculpted) आहे आणि मागील भाग (टेल सेक्शन) तीक्ष्ण आहे; ही वैशिष्ट्ये यापूर्वी भारतात R15 आणि R3 मध्ये दिसून आली होती. या सर्वांना पाच रंगांच्या पर्यायांची जोड देण्यात आली आहे: मेटॅलिक ब्लॅक, डार्क ब्लूइश ग्रे, मॅट व्हाईट पर्ल, रेसिंग ब्लू आणि मेटॅलिक ग्रे. यापैकी, 'ग्रे' (राखाडी) रंगाचा पर्याय केवळ 'टॉप-एंड' व्हेरिएंटपुरता मर्यादित आहे. Yamaha YZF-R2 ची वैशिष्ट्ये: रायडर्सना 'स्ट्रीट', 'रेन', 'स्पोर्ट' आणि 'कस्टम' अशा चार रायडिंग मोड्सपैकी निवड करता येते. याव्यतिरिक्त, R2M मॉडेलमध्ये 'स्मार्ट आय' (Smart Eye) आणि ॲडजस्टेबल लीव्हर्स यांसारखी वैशिष्ट्येही मिळतात.
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