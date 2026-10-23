Insta360 Mic जागतिक स्तरावर लाँच, कंटेंट क्रिएटर्ससाठी खास डिझाइन...
Insta360 Mic जागतिक स्तरावर लाँच झालं आहे. हे एक परवडणारं, मध्यम श्रेणीतील (मिड-रेंज) वायरलेस मायक्रोफोन आहे.
Published : October 23, 2026 at 12:34 PM IST
मुंबई: Insta360 Mic जागतिक बाजारपेठेत लाँच करण्यात आलं आहे. कंटेंट क्रिएटर्ससाठी डिझाइन केलेलं कंपनीचं हे नवीन वायरलेस मायक्रोफोन, कस्टमाइझ करता येण्याजोग्या E-Ink डिस्प्लेसह येतं. यामध्ये स्टोरेज वाढवण्यासाठी मायक्रोएसडी (microSD) कार्ड स्लॉट देण्यात आला आहे. हे डिव्हाइस 32-बिट फ्लोट (32-bit float) अंतर्गत ऑडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतं आणि यात एआय-आधारित (AI-powered) नॉइज कॅन्सलेशनची सुविधा आहे. हा मायक्रोफोन काही निवडक Insta360 कॅमेऱ्यांशी ब्लूटूथद्वारे कनेक्ट होऊ शकतं. तसंच, हे 'Mic Pro' ट्रान्समीटरसोबतही सुसंगत (cross-generation compatible) आहे.
Insta360 Mic ची किंमत: Insta360 Mic तीन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. दोन ट्रान्समीटर आणि एक रिसीव्हर असलेल्या सेटची किंमत 249.99 डॉलर्स (सुमारे 23,738 रुपये) आहे, तर एक ट्रान्समीटर आणि एक रिसीव्हर असलेल्या मॉडेलची किंमत 139.99 डॉलर्स (सुमारे 13,000 रुपये) आहे. केवळ Insta360 Mic ट्रान्समीटरची किंमत 79.99 डॉलर्स (सुमारे 7,400 रुपये) इतकी आहे. हे उत्पादन जागतिक स्तरावर Insta360 च्या अधिकृत स्टोअर, ॲमेझॉन (Amazon) आणि अधिकृत किरकोळ विक्रेत्यांकडं उपलब्ध आहे.
Insta360 Mic चे तपशील: Insta360 Mic मध्ये एक कस्टमाइझ करता येण्याजोगा E-Ink डिस्प्ले आहे, ज्यावर वापरकर्ते स्वतःच्या आवडीच्या प्रतिमा अपलोड करून दाखवू शकतात. यात मायक्रोएसडी कार्ड स्लॉट आहे; कार्ड घातल्यावर, ट्रान्समीटर 32-बिट फ्लोट ऑडिओ रेकॉर्ड करतो, जो कॅमेरा किंवा फोनद्वारे रेकॉर्ड केलेल्या ऑडिओसाठी बॅकअप म्हणून काम करतो. हा मायक्रोफोन ब्लूटूथद्वारे किंवा रिसीव्हरच्या माध्यमातून रेकॉर्डिंग करतो, ज्यामुळं स्टोरेज व्यवस्थापित करण्याची चिंता राहत नाही. Insta360 Mic मध्ये विशेष 'एआय ऑडिओ प्रोसेसिंग चिप' देण्यात आली आहे.
Meet Insta360 Mic 🎙️ An advanced wireless mic that delivers clear, natural, pro-grade audio. - Customizable E-Ink display - Expandable microSD storage - Insta360 Direct Connect - NPU-powered AI noise canceling - 32-bit float internal recording - Auto gain control & voice tone presets - Connect up to 4 transmitters to 1 receiver - Cross-gen connectivity with Mic Pro - Works with phones, cameras, Insta360 devices & more - And plenty more! Link in bio.— Insta360 (@insta360) October 22, 2026
ऑटोमॅटिक गेन कंट्रोल : Insta360 Mic मध्ये दोन प्रकारचे 'ऑटोमॅटिक गेन कंट्रोल' (automatic gain control) आहे. 'ऑटो' (Auto) मोड आवाजातील अति-तीव्रता (clipping) टाळण्यास मदत करतो, तर 'डायनॅमिक' (Dynamic) मोड आवाजातील चढ-उतार संतुलित करून एकसमान आवाज सुनिश्चित करतो. याव्यतिरिक्त, वापरकर्ते रेकॉर्डिंगचा टोन बदलण्यासाठी 'रेग्युलर' (Regular), 'रिच' (Rich) आणि 'ब्राइट' (Bright) यांसारख्या प्रीसेट पर्यायांची निवड करू शकतात.
Unboxing Insta360 Mic 📦 Customizable E-Ink display, expandable storage, and pro-level sound, all in one tiny powerhouse. Ready to make some noise? (snuffles_desk with Insta360 Mic) https://t.co/KXX4oYxOxW— Insta360 (@insta360) October 22, 2026
Insta360 डायरेक्ट कनेक्ट : Insta360 Mic मध्ये 'Insta360 डायरेक्ट कनेक्ट' (Insta360 Direct Connect) सुविधा आहे, ज्याद्वारे ट्रान्समीटर कोणत्याही रिसीव्हरची गरज न पडता थेट ब्लूटूथद्वारे सुसंगत कॅमेऱ्यांशी जोडला जाऊ शकतो. हे उपकरण निवडक Insta360 कॅमेऱ्यांसोबत काम करतं, ज्यामध्ये X6, X5, Luna Ultra, Luna Pro, GO Ultra आणि Ace Pro 2 यांचा समावेश आहे. X6 आणि Luna सिरीजमध्ये एकाच वेळी दोन 'माईक ट्रान्समीटर' (Mic transmitters) जोडण्याची सुविधा आहे, ज्यामुळं दोन व्यक्तींचे आवाज थेट कॅमेऱ्यावर रेकॉर्ड करता येतात.
रिसीव्हरद्वारे कनेक्ट : इतर उपकरणांच्या बाबतीत, Insta360 Mic सोबत दिलेल्या रिसीव्हरद्वारे ते कनेक्ट करता येतं. हे उपकरण स्मार्टफोन, DSLR आणि मिररलेस कॅमेऱ्यांशी जोडण्यासाठी, सोबत दिलेला USB-C स्मार्टफोन अडॅप्टर किंवा 3.5 मिमी केबल वापरता येते. ट्रान्समीटरला शर्ट किंवा जॅकेटवर क्लिप करून, वायरलेस लॅवेलियर (lavalier) मायक्रोफोन म्हणून वापरता येतं. दोन ट्रान्समीटर एकाच वेळी चार रिसीव्हर्सपर्यंत सिंक्रोनाइझ केलेला ऑडिओ पाठवू शकतात. यात विविध पिढ्यांमधील उपकरणांशी सुसंगतता (cross-generation compatibility) देखील आहे, ज्यामुळं 'Mic' आणि 'Mic Pro' ट्रान्समीटर एकत्र वापरता येतात. प्रत्येक ट्रान्समीटर एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 13 तासांपर्यंत बॅटरी लाईफ देतो. चार्जिंग केससह, याची एकूण बॅटरी लाईफ 34 तासांपर्यंत मिळतं.
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