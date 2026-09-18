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ग्रोक बॉट आता बोलणार! व्हॉईस मोडची बॉटमध्ये सुरुवात

ग्रोक बॉटमध्ये आता व्हॉईस मोडची सुरुवात झाली आहे. वापरकर्ते थेट बोलून एआय असिस्टंटशी संवाद साधू शकतात आणि ही सुविधा डेस्कटॉप, आणि मोबाइलवर सुरू होतेय.

Grok bot
ग्रोक बॉट (xAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 5:07 PM IST

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मुंबई : ग्रोक बॉटमध्ये आता व्हॉईस मोडची (Grok Bot Voice Mode) सुरुवात झाली आहे. यामुळं वापरकर्ते टेक्स्ट ऐवजी थेट बोलून एआय असिस्टंटशी संभाषण करू शकतील. ही सुविधा डेस्कटॉप आणि मोबाइल दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार आहे. पुढील काही दिवसांत ती हळूहळू अधिकाधिक वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचेल. ही संपूर्ण व्यवस्था xAI च्या ग्रोक व्हॉईस तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, जी रिअल-टाइम संभाषण हाताळतं. या अपडेटमुळं ग्रोक बॉट्समध्ये व्हॉइस संभाषण जोडलं आहे आणि समर्थित डिव्हाइसेसवर वापरकर्त्यांना एआयशी संवाद साधण्याचा आणखी एक सोयीस्कर मार्ग मिळाला आहे.

रोलआउट आणि उपलब्धता : ग्रोक बॉटनं एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर सांगितलं आहे की वापरकर्ते लवकरच डेस्कटॉप आणि मोबाइल दोन्हीवर व्हॉइस संभाषण वापरू शकतील. ही सुविधा टप्प्याटप्प्यानं सुरू केली जात आहे आणि पुढील काही दिवसांत ती सर्वांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. आता ग्रोक बॉट्स बोलून दिलेले प्रॉम्प्ट्स स्वीकारू शकतात आणि ऑडिओ स्वरूपात उत्तरे देऊ शकतात. यामुळं प्रत्येक वेळी कीबोर्ड वापरण्याची गरज राहत नाही आणि संभाषण सलग सुरू राहू शकते.

ग्रोक व्हॉईस थिंक फास्ट 2.0 ची ताकद : ही सुविधा ग्रोक व्हॉईस तंत्रज्ञानावर चालते. त्याची सध्याची आवृत्ती ‘ग्रोक व्हॉईस थिंक फास्ट 2.0’ जुलै महिन्यात जाहीर झाली होती. xAI नुसार ही आवृत्ती मागील आवृत्तीपेक्षा 1.4 पट वेगवान आहे. तसंच ट्रान्सक्रिप्शन अचूकतेमध्ये Deepgram Nova 3 आणि ElevenLabs Scribe v2 यांच्या तुलनेत 1.5 ते 2 पट सुधारणा झाल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे. यामुळं बोललेले शब्द अधिक जलद आणि अचूकपणे समजून घेतले जातात आणि उत्तरेही नैसर्गिक आवाजात दिली जातात.

ग्रोक बॉटचा प्रवास आणि सपोर्ट : ग्रोक बॉटनं ऑगस्ट महिन्यात डेस्कटॉप आणि iOS वर सार्वजनिक बीटा सुरू केलं होतं. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला अँड्रॉइड सपोर्टही जोडला होता. आता व्हॉईस सुविधा या सर्व प्लॅटफॉर्मवर जोडली जात आहे. मात्र xAI नं प्लॅटफॉर्मनुसार वेगळं रोलआउट वेळापत्रक दिलेलं नाही. त्यामुळं काहींना ही सुविधा लगेच दिसेल तर काहींना थोडी उशीरा उपलब्ध होऊ शकते. तरीही पुढील काही दिवसांत बहुतेक वापरकर्त्यांना ती मिळण्याची शक्यता आहे.

डेव्हलपर्ससाठीही उपलब्धता : ग्रोक व्हॉईस तंत्रज्ञान फक्त ग्रोक बॉटपुरतं मर्यादित नाही. xAI नं अलीकडेच fal डेव्हलपर प्लॅटफॉर्मवरही ग्रोक व्हॉईस जोडलं आहे. यामुळं डेव्हलपर्स त्यांच्या अॅप्लिकेशन्समध्ये कमी विलंब असलेले व्हॉइस एजंट्स सहज जोडू शकतात. ही डेव्हलपर आवृत्ती ग्राहकांसाठी असलेल्या ग्रोक बॉटमधील व्हॉईस सुविधेशी वेगळी आहे. सामान्य वापरकर्ते थेट ग्रोकमधून व्हॉईस वापरू शकतात, तर डेव्हलपर्स fal च्या मदतीनं स्वतःचं व्हॉइस-आधारित अॅप्लिकेशन तयार करू शकतात.

या नवीन व्हॉईस मोडमुळं ग्रोक बॉटशी संवाद अधिक नैसर्गिक आणि सोयीस्कर होणार आहे. बोलून प्रश्न विचारणे, उत्तरे ऐकणे आणि संभाषण चालू ठेवणे आता शक्य झालं आहे. xAI च्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळं वेग आणि अचूकताही वाढली आहे. पुढील काही दिवसांत ही सुविधा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि एआय संभाषणाचा अनुभव आणखी समृद्ध होईल.

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