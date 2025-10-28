टाटा सिएरा एसयूव्हीची नवीन आवृत्ती 24 नोव्हेंबरला होणार लाँच; 15 नोव्हेंबरला अनावरण
टाटा मोटर्स 25 नोव्हेंबरला नवीन सिएरा एसयूव्ही लाँच करणार आहे. 15 नोव्हेंबरला या गाडीचं अनावरण होणार असून ती आधुनिक तंत्रज्ञानानं सज्ज असेल.
Published : October 28, 2025 at 7:39 PM IST
हैदराबाद : टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्सनं जाहीर केलं आहे की, कंपनी 25 नोव्हेंबर रोजी नवीन सिएरा एसयूव्ही लाँच करणार आहे. यामुळं भारतीय बाजारात पूर्वी बंद पडलेली ही एसयूव्ही पुन्हा जिवंत होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानानं सज्ज ही गाडी मारुती सुझुकी व्हिक्टोरिस, ग्रँड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर, ह्युंदाई क्रेटा यांसारख्या स्पर्धकांशी टक्कर देणार आहे.
सिएरा
लाँचच्या आधी 15 नोव्हेंबरला सिएराचं अधिकृत अनावरण होईल. यापूर्वी ही गाडी अनेकदा चाचणी दरम्यान स्पॉट झाली आहे. स्पाय इमेजेस आणि एक्स्पो मॉडेलवरून टाटा सिएरा आयसीईमध्ये ऑल-एलईडी लायटिंग सेटअप असेल. यात हेडलाइट्स, समोर आणि मागे फुल-विड्थ लाइटबार, ब्लॅकआउट ओआरव्हीएम, सी-पिलर्स, फ्लश-फिटिंग डोर हँडल्स आणि शार्क फिन अँटेना यांसारखे फीचर्स असतील.
आंतरिक रचना
पूर्वीच्या स्पाय इमेजेसनुसार, सिएरा आयसीईमध्ये थ्री-स्क्रीन लेआउट असेल. डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, मोठा सेंट्रल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट आणि फ्रंट पॅसेंजरसाठी अतिरिक्त स्क्रीन यात मिळणार आहे. तिन्ही स्क्रीन्स सुमारे 12.3 इंच आकाराच्या आणि फ्लोटिंग डिझाइनच्या असतील. ड्युअल-टोन फिनिश, सॉफ्ट-टच सरफेस आणि समोरच्या भागात पसरलेले अॅम्बियंट लायटिंग यामुळं आतल्या जागेची भव्यता वाढेल.
इंजिन पर्याय
हूडखाली टाटा हॅरियरमधील 2.0 लिटर डिझेल इंजिन असेल. याशिवाय 1.5 लिटर नॅचरली ॲस्पायरेटेड पेट्रोल आणि 1.5 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन पर्याय उपलब्ध होतील. कंपनीनं सिएराची इलेक्ट्रिक आवृत्तीही लाँच करण्याची घोषणा केली आहे.
स्पर्धात्मक बाजारपेठ
भारतीय एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये सिएराची एंट्री महत्त्वाची ठरणार आहे. मारुती आणि टोयोटाच्या हायब्रिड मॉडेल्स, ह्युंदाई क्रेटासारख्या लोकप्रिय गाड्यांशी स्पर्धा करताना टाटाची ही नवी पेशकश ग्राहकांना आकर्षित करेल. एक्स्पोमध्ये दाखवलेले मॉडेल आणि स्पाय शॉट्समधून मिळालेल्या माहितीवरून, सिएरा आधुनिक लुक, प्रीमियम इंटिरियर आणि विविध इंजिन पर्यायांसह येईल.
भविष्यकाळ
टाटा मोटर्सनं सिएराला आयसीई आणि इलेक्ट्रिक दोन्ही स्वरूपात बाजारात आणण्याचं नियोजन केलं आहे. यामुळं पर्यावरणपूरक पर्याय शोधणाऱ्या ग्राहकांनाही आकर्षण वाढेल. 15 नोव्हेंबरच्या अनावरणात अधिक तपशील समोर येतील, तर 25 नोव्हेंबरच्या लाँचनंतर किंमत आणि बुकिंगची माहिती मिळेल. टाटा सिएराची पुनरागमन भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी उत्साहवर्धक आहे. क्लासिक नावाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन टाटा ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणार आहे.
