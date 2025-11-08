ETV Bharat / technology

हीरो एक्स्ट्रीम 125आर चं नवीन व्हेरिएंट लाँच: ड्युअल-चॅनेल ABS, क्रूज कंट्रोल आणि स्पोर्टी लूक

हीरो मोटोकॉर्पनं एक्स्ट्रीम 125आर ची नवीन व्हेरिएंट लाँच केलंय. 1.04 लाख किंमतीत. ड्युअल-चॅनेल ABS, क्रूज कंट्रोल, राइड-बाय-वायरसह स्पोर्टी लूक यात मिळेल.

New variant Hero Xtreme 125R
हीरो एक्स्ट्रीम 125आर (Hero)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 8, 2025 at 1:03 PM IST

हैदराबाद : हीरो मोटोकॉर्पनं भारतीय दुचाकी बाजारात एक्स्ट्रीम 125आर चं नवीन व्हेरिएंट लॉंच केलंय.1.04 लाख (एक्स-शोरूम) या किंमतीत ते उपलब्ध होणार आहे. ही स्पोर्टी कम्युटर बाइक आता अधिक आकर्षक डिझाइन, अॅडव्हान्स्ड फीचर्स आणि सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी ड्युअल-चॅनेल ABS सोबत येते. नवीन कलर स्कीम्स आणि राइड-बाय-वायर थ्रॉटलमुळं ही बाइक सेगमेंटमधील सर्वात प्रगत पर्याय ठरली आहे. हीरोची ही नवीन ऑफरिंग टीव्हीएस रेडर, होंडा सीबी125 हॉर्नेट आणि बजाज पल्सर एन125 सारख्या स्पर्धकांना टक्कर देणार आहे.

हीरो मोटोकॉर्पकडून एक्स्ट्रीम 125आर चं नवीन व्हेरिएंट लाँच होण्यामागे कंपनीचा स्पोर्टी कम्युटर्स सेगमेंटमधील वर्चस्व वाढवण्याचा हेतू आहे. भारतीय बाजारात 125 सीसी सेगमेंटमध्ये स्पर्धा तीव्र झाली असून, ग्राहक आता केवळ इंजिन पॉवरच नव्हे, तर सेफ्टी फीचर्स, कनेक्टिव्हिटी आणि स्टायलिश लूककडेही वळत आहेत. ही नवीन व्हेरिएंट नेमकी याच गरज पूर्ण करते. डिझाइनच्या बाबतीत ही बाइक इतर व्हेरिएंट्सप्रमाणेच राहिली असली तरी, ब्रँडनं पेंट स्कीम ऑप्शन्स वाढवले आहेत. नवीन कलर्स जसं की ब्लॅक पर्ल रेड, ब्लॅक मॅटशॅडो ग्रे आणि ब्लॅक लीफ ग्रीन आता उपलब्ध आहेत. या सर्व कलर्सना फ्रेश ग्राफिक्स मिळाले आहेत, ज्यामुळं बाइकचा एस्थेटिक अपील वाढला आहे. हे ग्राफिक्स स्पोर्टी वाइब देतात आणि युवा ग्राहकांना आकर्षित करतील.

फीचर्सच्या बाबतीत हे व्हेरिएंट खूपच अ‍ॅडव्हान्स्ड आहे. यात आता राइड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टम आहे, ज्यामुळं क्रूज कंट्रोल आणि मल्टिपल राइडिंग मोड्स (पॉवर, रोड आणि इको) उपलब्ध झाले आहेत. हे सर्व फीचर्स सेगमेंटेड कलर एलसीडी डिस्प्लेवरून नियंत्रित करता येतील, जे ग्लॅमर एक्सप्रमाणेच आहे. विशेष म्हणजे, ही बाइक सेगमेंटमधील पहिली अशी मोटारसायकल आहे जी ड्युअल डिस्क ब्रेक्ससह ड्युअल-चॅनेल ABS देते. हे सेफ्टी फीचर शहरातील ट्रॅफिक आणि हायवेवरील ड्रायव्हिंगसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. ब्रेकिंग सिस्टम मजबूत असल्यानं अपघात टाळण्याची शक्यता वाढते आणि रायडर्सना अधिक कॉन्फिडन्स मिळतो.

इंजिनच्या बाबतीत कोणताही बदल झालेला नाही. ही बाइक 124.7 सीसी सिंगल-सिलिंडर एअर-कूल्ड इंजिननं चालते, जे 11.5 हॉर्सपॉवर पॉवर आणि 10.5 एनएम टॉर्क देतं. हे इंजिन 5-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेलं असून, स्मूथ राइडिंग आणि चांगली फ्युएल इकॉनॉमी देते. हीरोनं ही बाइक स्पोर्टी कम्युटर म्हणून पोजिशन केली असून, ती दैनंदिन प्रवासासाठी परफेक्ट आहे. ब्रेकिंग आणि हँडलिंगच्या बाबतीतही ही बाइक इतर स्पर्धकांपेक्षा सरस आहे, विशेषतः ड्युअल-चॅनेल ABSमुळं.

किंमतीच्या बाबतीत, हे व्हेरिएंट एक्स्ट्रीम लाइनअपच्या टॉपवर आहे. र 1.04 लाख ही किंमत टॉप-स्पेक टीव्हीएस रेडरपेक्षा 9,000 जास्त आहे. रेडरला टीएफटी डिस्प्ले आहे पण ड्युअल-चॅनेल ABS किंवा राइड-बाय-वायर नाही. म्हणूनच, हीरोची हे व्हेरिएंट वैल्यू फॉर मनी ठरतं. होंडा सीबी125 हॉर्नेट आणि बजाज पल्सर एन125 सारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करताना, हीरोनं फीचर्स आणि किंमतीत संतुलन साधलं आहे. भारतीय ग्राहकांसाठी ही बाइक बजेट-फ्रेंडली आणि फीचर-पॅक असल्यानं लवकरच हिट होईल अशी शक्यता आहे.

एकंदरीत, हीरो एक्स्ट्रीम 125आर चं नवीन व्हेरिएंट बाजारातील बदलत्या ट्रेंड्सनुसार तयार झालं आहे. युवा रायडर्ससाठी स्पोर्टी लूक, अ‍ॅडव्हान्स्ड सेफ्टी आणि कम्फर्ट फीचर्स देणारी ही बाइक सेगमेंटला नवे व्युई देईल. हीरो मोटोकॉर्पच्या या लाँचमुळं कंपनीचा मार्केट शेअर वाढण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही 125 सीसी सेगमेंटमध्ये बाइक शोधत असाल, तर या व्हेरिएंटचा तुम्ही नक्की विचार करू शकता.

