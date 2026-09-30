ॲपल क्रिएटर स्टुडिओसाठी नवीन अपडेट: iPhone 18 Pro व्हिडिओ एडिटिंग आणि अनेक नवीन टेम्प्लेट्सचा समावेश
ॲपलनं 'क्रिएटर स्टुडिओ' (Creator Studio) कलेक्शनसाठी नवीन अपडेट्स जारी केले आहेत. यामध्ये व्हिडिओ एडिटिंग टूल्स, अधिक विस्तृत टेम्प्लेट्स यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
Published : September 30, 2026 at 12:54 PM IST
मुंबई: ॲपलनं आपल्या 'क्रिएटर स्टुडिओ'साठी (suite) अपडेट्सची मालिका जारी करण्यास सुरुवात केली आहे. या संचामध्ये Pixelmator Pro, Final Cut Pro, Motion, Compressor, Keynote, Pages, Numbers आणि Freeform यांसारख्या क्रिएटिव्ह आणि उत्पादकता वाढवणाऱ्या (productivity) ॲप्सचा समावेश आहे. आज जाहीर करण्यात आलेल्या अपडेट्समध्ये iPhone 18 Pro व्हिडिओसाठी नवीन एडिटिंग टूल्स, विस्तारित टेम्प्लेट लायब्ररीज आणि संपूर्ण श्रेणीमध्ये उत्पादकता वाढवणारी नवीन वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. कॅनडामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'क्रिएटर स्टुडिओ' सबस्क्रिप्शन सेवेचा हा विस्तार करत.
Pixelmator Pro मध्ये नवीन टेम्प्लेट्स: Pixelmator Pro मध्ये Mac आणि iPad साठी टेम्प्लेट्सचे दोन नवीन संच (collections) आले आहेत. एका संचामध्ये खेळ आणि ॲक्शन-ओरिएंटेड डिझाइन्स आहेत, तर दुसऱ्यामध्ये व्यवसाय किंवा उत्पादन लाँचसाठी उपयुक्त टेम्प्लेट्स आहेत. 'पॉडकास्ट' (Podcasts) या नवीन श्रेणीमध्ये प्रमुख पॉडकास्ट प्लॅटफॉर्म्ससाठी योग्य आकाराचे कव्हर आर्टवर्क उपलब्ध करून दिलं आहे. ॲपच्या iPad आवृत्तीमध्ये आता 'Select and Mask' हे वैशिष्ट्य आलं आहे, जे यापूर्वी केवळ Mac वर उपलब्ध होतं; यामध्ये सिलेक्शन आणि मास्क अधिक अचूक करण्यासाठी विशेष नियंत्रणे (controls) आहेत. यामुळं केस किंवा फर (fur) यांसारख्या गुंतागुंतीच्या कडांजवळील बारकावे जपणे शक्य होतं.
Apple announced new updates for Apple Creator Studio 🎨— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 29, 2026
The biggest one is for iPhone 18 Pro users, you can now apply Cinematic mode effects to your iPhone 18 Pro video while editing in Final Cut Pro and Motion on Mac, and change the focus point and depth of field right in the… pic.twitter.com/GO2lcPEj6U
Final Cut Pro आणि Motion मध्ये सिनेमॅटिक मोड इफेक्ट्स: Mac वरील Final Cut Pro आणि Motion मध्ये iPhone 18 Pro वर थेट शूट केलेल्या व्हिडिओंसाठी 'सिनेमॅटिक मोड' इफेक्ट्सचा सपोर्ट जोडलं जात आहे. आता एडिटर्स थेट टाइमलाइनमध्येच फोकस पॉइंट्स आणि 'डेप्थ ऑफ फील्ड' (depth of field) मध्ये बदल करू शकतात. Compressor द्वारे सिनेमॅटिक मोडमध्ये शूट केलेले व्हिडिओ जुन्या (legacy) सिनेमॅटिक मोड फॉरमॅटमध्ये रूपांतरित करता येतात. याव्यतिरिक्त, सोशल मीडियावर शेअरिंगसाठी HEVC आणि MPEG-4 एक्सपोर्ट प्रीसेट्स जोडले गेले आहेत. यामुळं मोबाइल आणि डेस्कटॉपवरील क्रिएटर्ससाठी एक कार्यप्रवाह (workflow) तयार होतो आणि सोशल मीडियासाठी अनुकूल व्हिडिओ तयार करणं सोपं होतं.
टेम्प्लेट्स आणि इंटेलिजंट फीचर्स: Keynote, Pages आणि Numbers मध्ये व्यावसायिकरित्या डिझाइन केलेले टेम्प्लेट्स आणि थीम्स उपलब्ध होत आहेत. Keynote मधील 'इंटेलिजंट स्लाइड जनरेशन' वैशिष्ट्य सादरीकरणासाठी (presentations) आपोआप प्रतिमा तयार करू शकते. वापरकर्ते थेट ॲप्समधूनच शेअर केलेल्या सादरीकरणे, दस्तऐवज किंवा स्प्रेडशीट्समध्ये प्रवेशाची विनंती करू शकतात. Mac साठीच्या Pages मध्ये आता 'स्क्रीन व्ह्यू' (Screen View) समाविष्ट करण्यात आला आहे, जो वाचन आणि लेखन करण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. नंबर्समध्ये नवीन त्रिकोणमिती, सांख्यिकी आणि तर्कशास्त्र फंक्शन्स जोडण्यात आलं आहेत, ज्यामुळं ऑफिसच्या कामांमध्ये अधिक व्यावसायिकता आणि कार्यक्षमता येते.
फ्रीफॉर्ममध्ये डार्क मोड, फोल्डर्स आणि ॲपल इंटेलिजन्स: फ्रीफॉर्म बोर्ड्स आता डार्क मोडला सपोर्ट करतात. फोल्डर्समुळं वापरकर्ते बोर्ड्सना कलेक्शनमध्ये संघटित करू शकतात आणि सहकाऱ्यांना आमंत्रित करू शकतात. ॲपल इंटेलिजन्समुळं, लेखन, हस्तलिखित नोट्स पुन्हा लिहू शकतात, तपासू शकतात आणि त्यांचा सारांश तयार करू शकतात. शॉर्टकट ऑटोमेशनद्वारे बोर्ड्सवर कंटेंट टाकता येतो. व्हिजनओएस 2 मध्ये, वापरकर्ते बोर्डवरील इमेजेस, व्हिडिओ, स्टिकी नोट्स, शेप्स आणि 3डी मॉडेल्स त्यांच्या प्रत्यक्ष जागेत आणू शकतात आणि 3डी मॉडेल्स एका गटाच्या रूपात एकत्र पाहू शकतात. यामुळं सहयोग आणि सर्जनशीलतेला नवीन आयाम मिळतात.
क्रिएटर स्टुडिओ सबस्क्रिप्शनचा विस्तार: हे अपडेट्स ॲपलनं कॅनडामध्ये पूर्वी सुरू केलेल्या क्रिएटर स्टुडिओ सबस्क्रिप्शनवर आधारित आहेत. या निर्णयामुळं सर्जनशील साधने आणि दैनंदिन उत्पादकता ॲप्स या दोन्हींची व्याप्ती वाढते, ज्यामुळं डिझाइनर्स, व्हिडिओ एडिटर्स, प्रेझेंटर्स आणि टीममधील सहकाऱ्यांना एकाच सबस्क्रिप्शन अंतर्गत शक्तिशाली साधने मिळतात. आयफोन 18 प्रो सारख्या नवीन हार्डवेअरसोबत सॉफ्टवेअरचे एकत्रीकरण ॲपल इकोसिस्टमला अधिक मजबूत करते.
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