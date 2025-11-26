नव्या टाटा सिएराचं जोरदार कमबॅक: वेरिएंट, वैशिष्ट्ये तपशीलवार
टाटा सिएराचे धमाकेदार (tata sierra 2025) पुनरागमन झालंय. 11.49 लाखापासून सुरू होणारी किंमत, 7 व्हेरिएंट्स, 6 रंग, ट्रिपल स्क्रीनसह ती लॉंच झालीय.
Published : November 26, 2025 at 11:19 AM IST
पुणे : पुण्याच्या भूमीतून उभी राहिलेल्या टाटा मोटर्सनं आपली आयकॉनिक सिएरा नावाची गाडी पुन्हा लॉंच केली आहे. 32 वर्षांनंतर नव्या अवतारात आलेली ही मिडसाईज एसयूव्ही थेट ह्युंदाई क्रेटा, कियॉ सेल्टॉस, मारुती ग्रँड विटारा यांना आव्हान देण्यास सज्ज झाली आहे. एक्स-शोरूम किंमत फक्त 11.49 लाख (sierra price) रुपयांपासून सुरू होत असल्यानं बेस व्हेरिएंटही जबरदस्त व्हॅल्यू देणार आहे.
टाटा सिएरा व्हेरिएंट्स
टाटा सिएरा एकूण सात व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. स्मार्ट+, प्युअर, प्युअर+, अॅडव्हेंचर, अॅडव्हेंचर+, अॅकॉम्प्लिश्ड आणि अॅकॉम्प्लिश्ड+. सहा आकर्षक रंग पर्याय (कलर स्कीम्स) उपलब्ध असून तीन इंजिन आणि ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये ही गाडी मिळणार आहे. बुकिंग 16 डिसेंबरपासून सुरू होईल, तर ग्राहकांना डिलिव्हरी जानेवारी 2026 च्या मध्यापासून मिळू लागेल.
इंजिन आणि ट्रान्समिशन
- 1.5 लीटर नॅचरली ॲस्पायरेटेड पेट्रोल – 106 पीएस / 145 एनएम
- 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल (नवीन) – 160 पीएस / 255 एनएम
- 1.5 लीटर डिझेल – 120 पीएस / 280 एनएम
- ट्रान्समिशन पर्याय: 6-स्पीड मॅन्युअल, टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक आणि ड्युअल क्लच ऑटोमॅटिक (DCT) – व्हेरिएंटनुसार.
डिझाईन आणि प्लॅटफॉर्म
नवीन जनरेशन ARGOS मॉड्युलर प्लॅटफॉर्मवर उभी राहिलेली सिएरा भविष्यात इलेक्ट्रिकसह अनेक बॉडी स्टाइल्स सपोर्ट करेल. डिझाईनमध्ये जुन्या सिएराची आठवण यावी, असं स्क्वेअर्ड-ऑफ लुक, मोठी ग्लास एरिया, स्लिम एलईडी हेडलॅम्प्स, इल्यूमिनेटेड लाईट बार आणि उंच एसयूव्ही स्टॅन्स देण्यात आला आहे.
केबिनमधील फीचर्स
इंटीरियरमध्ये ट्रिपल स्क्रीन लेआउट (ड्रायव्हर डिस्प्ले + 12.3 इंच टचस्क्रीन + पॅसेंजर स्क्रीन), JBL 12-स्पीकर साऊंडबार विथ डॉल्बी ॲटमॉस, पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स, लेव्हल 2 ADAS (20 पेक्षा जास्त फंक्शन्स), 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्स सर्व व्हेरिएंटमध्ये स्टँडर्ड, टेरेन मोड्स, जेश्चर पॉवर्ड टेलगेट, वायरलेस चार्जर, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, असे प्रीमियम फीचर्स मिळतात.
बेस स्मार्ट+ व्हेरिएंटमध्येही एलईडी लाइटिंग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, फ्लश डोअर हँडल्स, 6 एअरबॅग्स, ESP यासारखी भरघोस उपकरणे मिळत असल्यानं ती सेगमेंटमध्ये सर्वात व्हॅल्यू-फॉर-मनी वाटते. टाटा कर्व्ह पेक्षा वरच्या श्रेणीत स्थान मिळवलेल्या या सिएरानं मिडसाईज एसयूव्ही मार्केटमध्ये खळबळ माजवली आहे. किंमत, फीचर्स आणि ब्रँड व्हॅल्यू यांच्या जोरावर ती क्रेटा-सेल्टॉसला मोठी टक्कर देणार यात शंका नाही...
टाटा सिएरा व्हेरिएंट्स (Sierra Variant Wise Features )
|फीचर / Feature
|Smart+ (Base)
|Pure
|Pure+
|Adventure
|Adventure+
|Accomplished
|Accomplished+ (Top)
|Push-button start + Smart key
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Electric parking brake + Auto-hold
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|6 Airbags
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|All-4 disc brakes + ABS + EBD
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Bi-LED projector headlamps
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Night Saber ✓
|LED DRLs + Tail lamps (Light Saber)
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓ + Sequential indicators
|Flush door handles + Welcome lighting
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓ + Light show
|17-inch steel wheels
|✓
|✓
|—
|—
|—
|—
|—
|17-inch alloy wheels
|—
|—
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Rear parking sensors
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Rear-view camera
|—
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Surround-view (360°) camera
|—
|—
|—
|✓
|✓
|✓
|✓
|Forward parking sensors
|—
|—
|—
|✓
|✓
|✓
|✓
|10.25-inch touchscreen
|—
|✓
|✓
|✓
|—
|—
|—
|12.3-inch floating infotainment
|—
|—
|—
|—
|✓
|✓
|✓
|12.3-inch passenger screen
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|✓
|10.25-inch full digital driver display
|—
|—
|—
|—
|✓
|✓
|✓
|7-inch split digital driver display
|—
|—
|—
|✓
|—
|—
|—
|Wireless Android Auto & Apple CarPlay
|—
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|JBL 12-speaker + Dolby Atmos
|—
|—
|—
|—
|—
|✓
|✓
|Panoramic sunroof (voice/gesture)
|—
|—
|Voice ✓
|Voice ✓
|Voice ✓
|Voice ✓
|Voice ✓
|Dual-zone auto AC
|—
|—
|✓
|✓
|✓
|✓
|✓
|Rear AC vents
|✓ (Manual)
|✓ (Manual)
|✓ (Auto)
|✓ (Auto)
|✓ (Auto)
|✓ (Auto)
|✓ (Auto)
|Cruise control
|—
|✓
|✓
|✓
|✓
|Adaptive ✓
|Adaptive ✓
|Drive modes
|—
|City & Sport
|City & Sport
|City & Sport
|City & Sport
|City & Sport
|City & Sport
|Terrain modes (Wet/Mud/Standard)
|—
|—
|—
|—
|✓
|✓
|✓
|Superglide adaptive suspension
|—
|—
|—
|—
|✓
|✓
|✓
|Level 2 ADAS (ACC, AEB, LKA आदि)
|—
|—
|—
|—
|—
|✓
|✓ + Expanded
|Blind Spot Monitor + RCTA
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|✓
|Ventilated front seats
|—
|—
|—
|—
|—
|✓
|✓
|6-way power driver seat + Memory
|—
|—
|—
|—
|—
|✓
|✓ + Memory
|Boss Mode (front passenger)
|—
|—
|—
|—
|✓
|✓
|✓
|Wireless charger
|—
|—
|—
|—
|—
|✓
|✓
|Gesture powered tailgate
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|✓
|Air purifier + AQI display
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|✓
|iRA connected car + Alexa + Mappls
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|✓
|HUD (Head-up Display) with AR
|—
|—
|—
|—
|—
|✓
|✓
