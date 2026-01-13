ETV Bharat / technology

नवीन टाटा पंच फेसलिफ्ट 5.59 लाख रुपयांना भारतात लॉंच: वैशिष्ट्ये, स्पेसिफिकेशन्स आणि रंग पर्याय

टाटा मोटर्सनं भारतात 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉंच केली. अपडेटेड स्टाइलिंग, टर्बो इंजिन, नवीन फीचर्स आणि आकर्षक रंगांसह ही कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही आता शोरूममध्ये उपलब्ध आहे.

टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 12:11 PM IST

मुंबई : टाटा मोटर्सनं आज भारतात 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट (tata motors) अधिकृतपणे लॉंच केली. ही रिफ्रेश्ड कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सब-4 मीटर सेगमेंटमध्ये टाटाच्या लोकप्रिय मॉडेलचा अपडेटेड (tata punch facelift 2026) अवतार आहे. आता ही गाडी शोरूममध्ये उपलब्ध झाली असून, अपडेटेड स्टाइलिंग, नवीन फीचर्स, दमदार इंजिन ऑप्शन्स आणि विस्तारित व्हेरिएंट्समुळे खरेदीदारांसाठी आकर्षक पर्याय बनली आहे. टाटा पंचनं सुरक्षेच्या बाबतीत 5-स्टार रेटिंग मिळवलं आहे आणि आता फेसलिफ्टसह ती अधिक प्रीमियम आणि टेक्नॉलॉजी-रिच झाली आहे.

new Tata Punch facelift (Bunny Punia X Accont)

इंजिन स्पेसिफिकेशन्स
2026 टाटा पंच फेसलिफ्टमध्ये टाटाच्या दोन पॉवरट्रेन (tata punch facelift features) ऑप्शन्सचा समावेश आहे. सध्याचे 1.2-लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन कायम ठेवण्यात आलं असून, नव्यानं 1.2-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन देण्यात आलं आहे. हे टर्बो इंजिन टाटाच्या इतर मॉडेल्समध्ये आधीपासून वापरले जात आहे आणि यामुळं पंचला अधिक परफॉर्मन्स मिळतो.

इंजिन्स मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन
नॅचरली एस्पिरेटेड व्हर्जन इंधन कार्यक्षमता आणि दैनंदिन वापरासाठी उत्तम आहे, तर टर्बो व्हर्जन जलद थ्रॉटल रिस्पॉन्स, चांगली पॉवर डिलिव्हरी आणि ड्रायव्हिंगचा आनंद देतं. टर्बो इंजिनमुळं शहरातील ट्रॅफिकमध्ये आणि हायवे ड्रायव्हिंगमध्ये गाडी अधिक गतीशील वाटते. दोन्ही इंजिन्स मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह उपलब्ध असतील, तसंच सीएनजी ऑप्शनही कायम राहील. यामुळं ग्राहकांना इंधन बचत आणि परफॉर्मन्स यांच्यातील निवड करता येईल.

new Tata Punch facelift (Bunny Punia X Accont)

डिझाइन अपडेट्स
टाटा पंच फेसलिफ्टचे (tata punch facelift) डिझाइन आता अधिक प्रीमियम आणि आकर्षक झालं आहे. समोरच्या भागात नवीन एलईडी हेडलॅम्प्स, पियानो ब्लॅक फिनिश, रीडिझाइन केलेली लोअर ग्रिल आणि नवीन स्किड प्लेट्स देण्यात आल्या आहेत. हे बदल टाटाच्या मोठ्या एसयूव्ही नेक्सॉन, हॅरियर आणि सफारी यांच्याशी सुसंगत आहेत. मागील भागात रीडिझाइन केलेले एलईडी टेललॅम्प्स आणि नवीन बंपर आहे, ज्यामुळं गाडीची रोड प्रेझेन्स अधिक मजबूत आणि दणकट दिसते. एकूणच, फेसलिफ्टमुळं पंच आता अधिक मॉडर्न आणि अग्रेसिव्ह दिसते.

नवीन कलर ऑप्शन्स
टाटानं पंच फेसलिफ्टसाठी (tata punch) कलर पॅलेटमध्ये नवीन आणि आकर्षक शेड्स जोडले आहेत. सायंटॅफिक ब्ल्यू, कॅरमेल येलो, बंगाल रूज रेड, डेटोना ग्रे, कूर्ग क्लाउड्स सिल्व्हर आणि प्रिस्टीन व्हाइट, असे रंग यात जोडण्यात आले आहेत. डीलरशिपवर दिसलेले कूर्ग क्लाउड्स सिल्व्हर व्हर्जन नवीन डिझाइनला उत्तमरीत्या पूरक ठरतंय. हे नवीन रंग गाडीला अधिक वैयक्तिक आणि स्टायलिश लुक देतात, ज्यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे निवड करता येते.

new Tata Punch facelift (Bunny Punia X Accont)

इंटीरियर आणि फीचर्स
कॅबिनमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. नवीन ट्विन-स्पोक स्टीयरिंग व्हीलवर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो आहे. टॉगल-स्टाइल स्विचेस, रीशेप्ड एसी व्हेंट्स आणि 7 इंच टीएफटी इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर यामुळं इंटीरियर अधिक प्रीमियम वाटते. नवीन ग्राफिक्समुळं डिस्प्ले अधिक शार्प आणि माहितीपूर्ण आहे.

स्टँडर्ड 6 एअरबॅग्स
सुरक्षेसाठी स्टँडर्ड 6 एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा आणि इतर अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायवर असिस्टन्स सिस्टम्स देण्यात आल्या आहेत. इन्फोटेनमेंट सिस्टम अपग्रेड केले असून, आता मोठा टचस्क्रीन, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले, प्रीमियम साउंड सिस्टम यांचा समावेश आहे. एकूणच, इंटीरियर आता अधिक टेक्नॉलॉजी-ओरिएंटेड आणि आरामदायी झालं आहे.

new Tata Punch facelift (Bunny Punia X Accont)

उपलब्ध व्हेरिएंट्स आणि किंमत
टाटा पंच फेसलिफ्ट सहा व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असेल: स्मार्ट, प्युअर, प्युअर+, अ‍ॅडव्हेंचर, अ‍ॅकॉम्प्लिश्ड आणि अ‍ॅकॉम्प्लिश्ड+ एस. ही विस्तारित लाइनअप विविध बजेट आणि गरजा पूर्ण करेल. बेस व्हेरिएंटमध्ये आवश्यक फीचर्स आहे, तर टॉप व्हेरिएंट्समध्ये प्रीमियम फीचर्स आणि सनरूफसारखे ऑप्शन्स मिळतील. यामुळं पंच सब-4 मीटर एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये अधिक स्पर्धात्मक बनतेय.

2026 Tata Punch Facelift Launched In India: Price, Features, Specifications
2026 Tata Punch Facelift: Price List (Image Credit: YouTube/Tata Motors)

2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट दमदार इंजिन ऑप्शन्स, आकर्षक डिझाइन, प्रीमियम इंटीरियर आणि विस्तारित फीचर्स यामुळं ही गाडी Hyundai Exter, Maruti Fronx आणि Nissan Magnite सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना कडवी टक्कर देईल.

