टाटा पंच फेसलिफ्ट उद्या भारतात होतेय लॉंच: नवीन डिझाइन, फीचर्स आणि टर्बो इंजिनसह मोठे अपडेट

टाटा मोटर्स उद्या पंच फेसलिफ्ट (Punch facelift) भारतात लॉंच करणार आहे. नवीन डिझाइन, टर्बो-पेट्रोल इंजिन, प्रीमियम इंटीरियर आणि व्हायब्रंट कलर्ससह मोठे अपडेट्स मिळतील.

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
मुंबई : टाटा मोटर्स आपली लोकप्रिय सब-4 मीटर एसयूव्ही पंचची फेसलिफ्ट (Punch facelift) आवृत्ती उद्या, 13 जानेवारी 2026 रोजी भारतात लॉंच करणार आहे. लॉंचपूर्वी टाटानं डिझाइन हायलाइट्स, व्हेरिएंट स्ट्रक्चर आणि कलर ऑप्शन्सची माहिती उघड केली आहे. आता लॉंच फक्त एक दिवस दूर असताना, या अपडेटेड पंचमध्ये खरेदीदारांना काय नवीन मिळणार? चला जाणून घेऊया...

अधिक शार्प आणि मॉडर्न लुक
पंच फेसलिफ्टची (New Tata Punch facelift) मूलभूत सिल्हूट समान आहे, पण समोरचा भाग पूर्णपणे रिफ्रेश झाला आहे. हेडलॅम्प युनिट्स नवीन लायटिंग एलिमेंट्ससह अपडेट केले आहेत, तर डेटाइम रनिंग लॅम्प्स (DRL) टाटाच्या नवीन डिझाइन लँग्वेजनुसार नेक्सॉन, हॅरियर आणि सफारीसारखे दिसतात. पियानो ब्लॅक अॅक्सेंट्स, रीडिझाइन केलेली लोअर ग्रिल आणि नवीन स्किड प्लेट्स यामुळं एसयूव्हीला स्पोर्टी आणि प्रीमियम अपील मिळतं.

मजबूत आणि रिफ्रेश्ड स्टॅन्स
मागील बाजूला रीडिझाइन केलेले टेललॅम्प्स नवीन डिटेलिंगसह येतात. रियर बंपरला नवीन आकार देण्यात आला आहे, ज्यामुळं एसयूव्हीला अधिक मजबूत आणि रोड प्रेझेन्स मिळतं. हे सूक्ष्म बदल पंचची ओळख कायम ठेवताना तिला आकर्षक बनवतात.

इंटीरियर
केबिनमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. नवीन ट्विन-स्पोक स्टीयरिंग व्हीलवर इलुमिनेटेड टाटा लोगो आहे. पारंपरिक बटणाऐवजी टॉगल-टाइप स्विचेस आले आहेत, जे अधिक स्लीक फील देतात. एसी व्हेंट्स रीडिझाइन केल्या आहेत, तर इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आता 7 इंच टीएफटी डिस्प्लेसह येतं, यामुळं ग्राफिक्स स्पष्ट आणि फंक्शनॅलिटी सुधारली आहे. नवीन फीचर्समध्ये 360-डिग्री कॅमेरा, सहा एअरबॅग्स आणि अपडेटेड इन्फोटेनमेंट सिस्टमचा समावेश आहे. हे सर्व अपग्रेड्स पंचच्या इंटीरियरला कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमधील ग्राहकांच्या वाढत्या अपेक्षांशी जुळवतात.

नवीन कलर पॅलेट
टाटानं पंचच्या अपील वाढवण्यासाठी नवीन पेंट स्कीम्स आणल्या आहेत. आता खरेदीदार सायंटॅफिक ब्ल्यू, कॅरमेल येलो, बंगाल रूज रेड, डेटोना ग्रे, कूर्ग क्लाउड्स सिल्व्हर आणि प्रिस्टीन व्हाइट असे सहा नवीन कलर निवडू शकतात. अलीकडेच कूर्ग क्लाउड्स सिल्व्हर कलरमध्ये दिसलेले शोरूम युनिट एसयूव्हीच्या रिफ्रेश्ड पर्सनॅलिटीला हायलाइट करते.

नवीन टर्बो-पेट्रोल इंजिन
हूडखाली सर्वांत मोठा बदल म्हणजे टाटाचं नवं 1.2-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन, जे आधीच ब्रँडच्या इतर मॉडेल्समध्ये आहे. हे विद्यमान 1.2-लिटर नॅचरली अॅस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिनला पूरक ठरेल आणि खरेदीदारांना अधिक परफॉर्मन्स फ्लेक्सिबिलिटी देईल. तपशीलवार स्पेसिफिकेशन्स अद्याप जाहीर झाले नाहीत, पण टर्बो युनिट ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्स सुधारेल आणि उत्साही ड्रायव्हर्सना आकर्षित करेल. एकूणच, ही फेसलिफ्ट पंचला अधिक प्रतिस्पर्धी आणि ग्राहक-केंद्रित बनवते. उद्या लॉंचनंतर किंमती आणि व्हेरिएंट्सची माहिती स्पष्ट होईल.

