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नवीन 'टाटा एरिस' भारतात लाँच, पेट्रोल-सीएनजी पर्यायांसह 6 एअरबॅग्स

टाटानं नवीन कॉम्पॅक्ट सेडान एरिस लाँच केली. ही कार 6 एअरबॅग्स, 360 कॅमेरा आणि पेट्रोल-सीएनजी पर्यायांसह येते.

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टाटा एरिस (Tata)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 1:06 PM IST

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मुंबई : टाटानं आपली नवीन कॉम्पॅक्ट सेडान 'एरिस' (Aeris) भारतात लॉंच केली आहे. ही कार दमदार वैशिष्ट्यांसह येते आणि यात सुरक्षिततेवर विशेष लक्ष देण्यात आला आहे. या कारमध्ये 360-डिग्री कॅमेरा, डॅशकॅम आणि 6 एअरबॅग्जसह अनेक वैशिष्ट्ये मिळतील. कंपनीनं टाटा एरिस पेट्रोल आणि सीएनजी (CNG) इंजिन पर्यायांसह बाजारात आणली आहे. चला, या कारबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

नवीन डिझाइन : टाटानं बाजारात आपली नवीन कॉम्पॅक्ट सेडान एरिस (Aeris / E-Rix) लाँच केली आहे. ही कार मारुती सुझुकी डिझायर, ह्युंदाई ऑरा आणि होंडा अमेजशी थेट स्पर्धा करणार आहे. टाटा ही कार वैयक्तिक वापरासाठी सादर करत आहे. डिझायरच्या विक्रीत कॅब चालकांचा मोठा वाटा असताना टाटा एरिसला खासगी खरेदीदारांसाठी आकर्षक पर्याय म्हणून पुढं आणलं आहे. टिगोरच्या जागी आलेल्या या कारला नवीन डिझाइन, सुधारित सुरक्षा आणि अनेक आधुनिक फीचर्स मिळाले आहेत.

पेट्रोल आणि सीएनजी दोन्ही व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध : टाटा एरिस पेट्रोल आणि सीएनजी इंजिनसह लाँच झाली आहे. सीएनजी व्हेरिएंटमध्ये ड्युअल सिलिंडरची सुविधा आहे. पेट्रोल इंजिन 86 पीएस पॉवर आणि 113 एनएम टॉर्क देते, तर सीएनजीमध्ये 75.5 पीएस पॉवर आणि 96.5 एनएम टॉर्क मिळतो. कार थेट सीएनजीवर सुरू करता येते. इंधन टाकीची क्षमता 70 लिटर आहे. एएमटी गिअरबॉक्समध्ये पारंपरिक लीव्हरऐवजी कॉम्पॅक्ट नॉब दिलं आहे आणि पॅडल शिफ्टर्सही उपलब्ध आहेत.

इंटरियर आणि कम्फर्ट फीचर्स : कारचे इंटरियर टाटा टियागोसारखेच आहे. त्यात 10.25 इंचाचा इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे. लेदर सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, एसीसाठी फिजिकल बटन्स आणि इतर अनेक कंट्रोल्स दिले आहेत. सस्पेंशन भारतीय रस्त्यांसाठी खास ट्यून केलं आहे आणि ग्राउंड क्लिअरन्स 170 मिमी आहे.

सुरक्षिततेवर विशेष भर : टाटानं सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. कारमध्ये 360-डिग्री कॅमेरा, इन-बिल्ट डॅशकॅम, सहा एअरबॅग्स स्टँडर्ड आहेत. इतर सुरक्षा फीचर्समध्ये डीव्हीआर, एसव्हीएस, टीपीएमएस, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, रोल-ओव्हर मिटिगेशन, हिल-होल्ड कंट्रोल, कॉर्नर स्टॅबिलिटी कंट्रोल, पोस्ट-क्रॅश एसओएस सपोर्ट आणि पॅनिक नोटिफिकेशन यांचा समावेश आहे. कंपनीनं सीएनजी व्हेरिएंटवर ट्रकच्या ढिगाऱ्यातून दगड माती टाकून सुरक्षा चाचणी केलीय. कार पूर्णपणे गाडली गेल्यानंतरही बाहेर काढल्यावर ती सुरळीतपणे चालू होती.

बाजारातील स्थान आणि अपेक्षा : एरिस टिगोरची जागा घेत आहे आणि कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये मजबूत दावेदार बनण्याची शक्यता आहे. आकर्षक डिझाइन, मजबूत सुरक्षा आणि पेट्रोल-सीएनजी पर्यायांमुळे ती वैयक्तिक खरेदीदारांना आकर्षित करेल. भारतीय रस्त्यांसाठी तयार केलेली ही कार शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही वापरासाठी योग्य आहे. टाटा एरिसनं सुरक्षितता, फीचर्स आणि इंधन पर्यायांमध्ये नवीन मानक सेट केले आहे. ही कार लवकरच बाजारात अधिक लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.

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