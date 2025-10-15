ETV Bharat / technology

इंस्टाग्रामवर किशोरांसाठी नवीन सुरक्षा उपाय: माता-पित्यांना मिळणार नियंत्रण

मेटानं इंस्टाग्रामवर किशोरांसाठी नवीन सुरक्षा उपाय लागू केले आहेत. 18 वर्षांखालील वापरकर्त्यांवर माता-पिता तंत्रज्ञानाद्वारे नियंत्रण ठेवू शकतील. ही व्यवस्था लवकरच जगभर लागू होईल.

Instagram
इंस्टाग्राम (Instagram)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : मेटानं इंस्टाग्रामवर किशोरांना आपत्तिजनक कंटेंटपासून संरक्षण देण्यासाठी नवीन सुरक्षा उपाय लागू केले आहेत. याअंतर्गत 18 वर्षांखालील वापरकर्त्यांच्या ऑनलाइन गतिविधींवर माता-पिता तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं नियंत्रण ठेवू शकतील. ही नवी व्यवस्था प्रथम अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामध्ये लागू होईल, तर वर्षअखेरीस ती जगभरात राबवली जाईल. मेटावर किशोरांच्या ऑनलाइन सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून होणाऱ्या टीकेनंतर आणि कायदेशीर कारवायांमुळं हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. या उपाययोजनांमुळं किशोरांना सुरक्षित आणि नियंत्रित डिजिटल अनुभव मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

Instagram
इंस्टाग्राम (Instagram)

मेटाने इंस्टाग्रामवर किशोरवयीन वापरकर्त्यांसाठी नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या वैशिष्ट्यांमुळं 18 वर्षांखालील वापरकर्त्यांना आपत्तिजनक कंटेंटपासून संरक्षण मिळेल. माता-पित्यांना त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन गतिविधींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल. ही नवी व्यवस्था सध्या अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडामध्ये लागू करण्यात आली आहे, तर 2025 च्या अखेरीस ती जगभरात लागू होईल. या उपाययोजनांचा उद्देश किशोरांना सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करणे आणि माता-पित्यांना त्यांच्या मुलांच्या ऑनलाइन कृतींवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता देणे आहे.

Screens showing content settings UI
Meta

मेटावर किशोरांच्या ऑनलाइन सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून बरीच टीका झाली आहे. कंपनीवर किशोरांना मानसिक नुकसान पोहोचवणाऱ्या कंटेंटपासून संरक्षण न देण्याचा आणि त्याबाबत गैरसमज पसरवण्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात मेटावर अमेरिकेतील राज्य आणि फेडरल कोर्टात खटले सुरू आहेत. मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांना यासंदर्भात अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मेटानं किशोरांसाठी सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन उपाययोजना आणल्या आहेत.

UI showing user being restricted from an account
Meta

या नव्या व्यवस्थेत, किशोरवयीन वापरकर्त्यांचे खाते स्वयंचलितपणे पीजी-13 रेटिंग सेटिंग्जवर सेट केलं जाईल. ही रेटिंग प्रणाली चित्रपट उद्योगातील पीजी-13 मूवी रेटिंगवर आधारित आहे, ज्यामुळे आपत्तिजनक भाषा, जोखमीचे स्टंट, मादक पदार्थांचे संदर्भ किंवा इतर हानिकारक कंटेंट प्रतिबंधित केले जाईल. माता-पिता “सीमित कंटेंट सेटिंग” नावाच्या पर्यायाद्वारे आपल्या मुलांच्या खात्यावर अतिरिक्त निर्बंध लावू शकतील. यामुळं किशोरांना अनुचित किंवा हानिकारक कंटेंट पाहता येणार नाही.

Screens showing UI for content settings
Meta

मेटानं आपल्या जनरेटिव्ह एआय टूल्सवरही या नियमांचा समावेश केला आहे. इंस्टाग्रामवरील “एआय कॅरेक्टर्स” म्हणजेच काल्पनिक व्यक्तिमत्त्व असलेल्या चॅटबॉट्सवरही हे निर्बंध लागू होतील. हे चॅटबॉट्स अनुचित प्रतिसाद देणार नाहीत, असे मेटानं स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय, किशोरांना प्रौढ कंटेंट सक्रियपणे शोधणे कठीण होईल आणि काही विशिष्ट खात्यांशी त्यांचा संबंध पूर्णपणे रोखला जाऊ शकतो.

Screens showing UI for reporting content
Meta

मेटानं आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, या अपडेटमुळं माता-पित्यांना आपल्या मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत विश्वास वाटेल. किशोरवयीन मुलं या निर्बंधांपासून वाचण्याचा प्रयत्न करू शकतात, याची जाणीव मेटाला आहे. त्यामुळं कंपनी आयु-पूर्वानुमान तंत्रज्ञानाचा वापर करेल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांचे वय अचूकपणे ओळखलं जाईल आणि त्यानुसार निर्बंध लागू केले जातील. ही नवी प्रणाली पीजी-13 रेटिंगपेक्षा अधिक कठोर आहे, ज्यामुळे किशोरांना सुरक्षित आणि नियंत्रित अनुभव मिळेल.

हे वाचलंत का :

  1. इन्स्टाग्राम मॅप्स फीचर भारतात लाँच: रिअल-टाइम लोकेशन शेअर करण्यास सक्षम
  2. मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच
  3. शेजारील देशात सोशल मीडियावर बंदी; फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर लॉगिन करण्यास अडचण

Conclusion:

TAGGED:

INSTAGRAM
इंस्टाग्राम
TEEN ACCOUNTS ON INSTAGRAM
मेटा
INSTAGRAM TEEN ACCOUNTS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.