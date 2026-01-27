ETV Bharat / technology

रेनॉल्ट डस्टर 2026 : चं हायब्रिड पॉवरसह धमाकेदार कमबॅक; प्री बुकिंग सुरू

रिनॉल्टनं 2026 डस्टरचं भारतात अनावरण केलंय. नव्या प्लॅटफॉर्मवर उभारलेली, टर्बो-पेट्रोल, हायब्रिड पर्यायांसह आधुनिक SUV ची प्री बुकिंग सुरू झालीय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 9:46 AM IST

2 Min Read
मुंबई : रिनॉल्टनं भारतात नवीन रेनॉल्ट डस्टर 2026 चं व्हर्जन सादर (New Renault Duster 2026 ) केलं आहे. ही तिसऱ्या पिढीची SUV जुनी आवृत्तीच्या तुलनेत डिझाइन, तंत्रज्ञान, इंटिरियर आणि पॉवरट्रेनमध्ये मोठ्या बदलांसह आली आहे. भारतीय रस्ते आणि हवामानाला अनुरूप Renault Group च्या नव्या Modular Platform वर उभारलेली ही गाडी आता अधिक रुंद, उंच आणि आकर्षक दिसते. टर्बो-पेट्रोल आणि स्ट्राँग हायब्रिड पर्यायांसह येणारी डस्टर ग्राहकांना उच्च पॉवर, चांगली इंधनक्षमता आणि प्रीमियम फीचर्स देईल. डिलिव्हरी डिसेंबर 2026 पासून (दिवाळीच्या सुमारास) सुरू होईल.

इंजिन पर्याय
2026 डस्टर (Renault Duster 2026 ) विविध पॉवरट्रेन पर्यायांसह उपलब्ध असेल. टॉप व्हेरिएंटमध्ये Turbo TCe 160 इंजिन आहे, जे 163 PS पॉवर आणि 280 Nm टॉर्क देते. याला 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 6-स्पीड वेट-क्लच ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन मिळेल. दुसरा पर्याय Turbo TCe 100 पेट्रोल आहे, जे 100 PS आणि 160 Nm देतं आणि फक्त 6-स्पीड मॅन्युअलसोबत येत. सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे Strong Hybrid E-Tech 160 पॉवरट्रेन. यात 1.8 -लिटर पेट्रोल इंजिन आणि 1 Lite किंवा त्याहून अधिक क्षमतेची बॅटरी आहे. शहरातील 80% ड्रायव्हिंग इलेक्ट्रिक मोडमध्ये होऊ शकते, असं कंपनीचं म्हणणे आहे. हायब्रिड व्हेरिएंट्सची डिलिव्हरी दिवाळी 2026 पासून सुरू होईल.

डिझाइन आणि डायमेंशन्स
नव्या डस्टरनं त्याची रग्ड SUV चं स्वरूप कायम ठेवलं आहे, पण आता अधिक मस्क्युलर आणि शार्प लूक मिळाला आहे.ग्राउंड क्लिअरन्स 212 mm, अप्रोच अँगल 26.9° आणि डिपार्चर अँगल 34.7° आहे.एक्सटीरियरमध्ये फुल LED लाइटिंग, Y-आकाराचे DRL, ट्रॅपेझॉइडल ग्रिल, 18 इंच पर्यंतचे अलॉय व्हील्स, Y-आकाराचे LED टेललॅम्प्स आणि हॉरिझॉंटल लाइट बार आहेत. नवीन “Mountain Jade Green” रंग हिमालयातील जंगलांपासून प्रेरित आहे. डायमेंशन्स: लांबी 4,346 mm, रुंदी 1,815mm, उंची 1,703mm आणि व्हीलबेस 2,657mm. यामुळं गाडी अधिक प्लांटेड आणि स्थिर दिसते.

इंटिरियर आणि फीचर्स
इंटिरियर पूर्णतः नव्यानं डिझाइन केलं आहे. फायटर जेट-प्रेरित ड्रायव्हर-सेंट्रिक कॉकपिट, हॉरिझॉंटल डॅशबोर्ड, 10.1 इंच OpenR Link टचस्क्रीन (Google built-in) आणि 10.25 इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले मिळेल. मटेरियल क्वालिटी उत्तम झाली असून टेक्स्चर्ड सरफेस, लेयर्ड ट्रिम्स आणि काँट्रास्ट स्टिचिंग आहे. जुनी डस्टरमध्ये नसलेली फीचर्स: पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड आणि इलेक्ट्रिकली अॅडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, भारत-विशिष्ट वैशिष्ट्यांसह प्रगत ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम (ADAS) फीचर्स आणि 360-डिग्री कॅमेरा देण्यात आला आहे.

जुनी डस्टर विरुद्ध नवीन डस्टर
जुनी डस्टर गोलाकार आणि सॉफ्ट दिसायची; नवीन अधिक रुंद, उंच आणि अपराइट आहे. अलॉय व्हील्स 16 इंचांवरून 17-18 इंच झाले, बोनेट फ्लॅट आणि स्कल्प्टेड, रियर डोर हँडल्स C-पिलरवर गेले.जुनी 1.5-लिटर (106 PS) आणि 1.3 -लिटर टर्बो (156PS) इंजिनऐवजी आता जास्त पॉवर आणि हायब्रिड टेक्नॉलॉजी आहे.

किंमत, बुकिंग आणि वॉरंटी
प्राईस मार्च 2026 मध्ये जाहीर होईल. प्री-बुकिंग R Pass (रुपये 21,000) नं सुरू आहे, ज्यात प्रायॉरिटी डिलिव्हरी आणि इंट्रोडक्टरी बेनिफिट्स मिळतील. Renault Forever प्रोग्रॅमअंतर्गत 7 वर्षे किंवा 1,50,000km वॉरंटी मिळेल.

