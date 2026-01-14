ETV Bharat / technology

रियलमी पी सीरीजचा नवीन स्मार्टफोन भारतात लवकरच लाँच होणार

रियलमीनं भारतात नवीन पी सीरीज स्मार्टफोन लाँच करण्याची पुष्टी केली. फ्लिपकार्टवर मायक्रोसाइट लाईव्ह झाली असून हा फोन 10,000mAh बॅटरीसह येईल.

new Realme P series, Realme P series
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
मुंबई : रियलमी या चीनी स्मार्टफोन उत्पादक कंपनीनं बुधवारी भारतात नवीन पी सीरीज स्मार्टफोन लाँच करण्याची पुष्टी केली आहे. या आगामी पी सीरीज हँडसेटसाठी एक समर्पित मायक्रोसाइट ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर लाईव्ह करण्यात आली आहे, ज्यामुळं त्याची उपलब्धता निश्चित झाली आहे. स्मार्टफोनचं नाव, स्पेसिफिकेशन्स आणि डिझाइन अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेले नाहीत, परंतु एका टिपस्टरनं दावा केला आहे की हा नवीन हँडसेट रियलमी पी5 म्हणून बाजारात आणला जाईल. याशिवाय, रियलमी पी सीरीजचा एक फोन अलीकडेच 10,000 एमएएच बॅटरीसह लाँच होण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. रियलमी पी4 5जी ऑगस्ट 2025 मध्ये भारतात लाँच करण्यात आला होता, ज्यामध्ये 7,000 एमएएच बॅटरी होती.

रियलमी पी सीरीज
रियलमीची ही नवीन पी सीरीज स्मार्टफोन भारतात फ्लिपकार्टद्वारे उपलब्ध होणार आहे. या मायक्रोसाइटवर कंपनीनं रियलमी पी1 ते रियलमी पी4 पर्यंतच्या सर्व पी सीरीज हँडसेट्सच्या लाँच टाइमलाइन दाखवल्या आहेत. याशिवाय, एक्स युजर टेक होमनं दावा केला आहे की ही मायक्रोसाइट नवीन रियलमी पी5 साठी आहे. या संभावित रियलमी पी5 मध्ये 10,000एमएएच बॅटरी असण्याची शक्यता आहे. टिपस्टर देबायन रॉयने दावा केला आहे की हा स्मार्टफोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट असेल, ज्यात 50 मेगापिक्सेल मुख्य शूटर, 8 मेगापिक्सेल दुय्यम कॅमेरा आणि आणखी एक 2 मेगापिक्सेल कॅमेरा असेल. यात वक्र बॅक पॅनेल, प्लास्टिक फ्रेम आणि चौकोनी आकाराचे रियर कॅमेरा मॉड्यूल असण्याची शक्यता आहे.

फ्लिपकार्टवर उपलब्धता आणि लाँच टाइमलाइन
रियलमीची नवीन पी सीरीज स्मार्टफोन फ्लिपकार्टवर एक समर्पित मायक्रोसाइटद्वारे लाईव्ह करण्यात आली आहे. यामुळं या फोनची भारतातील लाँच आणि उपलब्धता निश्चित झाली आहे. कंपनीनं या साइटवर पी सीरीजच्या मागील मॉडेल्सची लाँच टाइमलाइन दाखवली आहे, ज्यात पी1 पासून पी4 पर्यंतच्या फोनचा समावेश आहे. रियलमी पी सीरीज ही कंपनीची मध्यम किंमत श्रेणीतील लोकप्रिय मालिका आहे, जी ग्राहकांना शक्तिशाली फीचर्स आणि लांब बॅटरी लाइफ देते. एक्स युजर टेक होमच्या दाव्यानुसार, ही मायक्रोसाइट विशेषतः रियलमी पी5 साठी तयार करण्यात आली आहे.

संभावित स्पेसिफिकेशन्स आणि डिझाइन
संभावित रियलमी पी5 मध्ये 10,000 एमएएच बॅटरी असण्याची शक्यता आहे, जी मागील मॉडेल पी4च्या 7,000एमएएच बॅटरीपेक्षा जास्त आहे. हे फीचर ग्राहकांना लांब बॅटरी लाइफ देईल, जे गेमिंग, स्ट्रीमिंग आणि दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त ठरेल. टिपस्टर देबायन रॉयच्या मते, या फोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असेल: 50 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा, 8 मेगापिक्सेल दुय्यम आणि 2 मेगापिक्सेल तृतीय कॅमेरा यात असू शकतो. डिझाइनमध्ये वक्र बॅक पॅनेल, प्लास्टिक फ्रेम आणि चौकोनी कॅमेरा मॉड्यूल असेल. हा फोन बीआयएस प्रमाणपत्रावर आरएमएक्स5107 मॉडेल नंबरसह दिसला आहे, ज्यामुळे त्याची अधिकृतता वाढली आहे. हे स्पेसिफिकेशन्स मध्यम किंमत श्रेणीतील फोनसाठी आकर्षक आहेत, ज्यात उच्च रिझॉल्यूशन कॅमेरा आणि मजबूत बिल्ड क्वालिटी आहे.

रियलमी पी4 5जी ची तुलना
रियलमी पी5 हा रियलमी पी4 5जीचा उत्तराधिकारी असण्याची शक्यता आहे, जो ऑगस्ट 2025 मध्ये भारतात लाँच करण्यात आला होता. पी4 5जीची सुरुवातीची किंमत 5 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 18,499 रुपये होती. हा फोन इंजिन ब्लू, फोर्ज रेड आणि स्टील ग्रे रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. यात 7,000 एमएएच बॅटरी आहे, जी 80 डब्ल्यू वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 10 डब्ल्यू रिव्हर्स चार्जिंग सपोर्ट करते. डिस्प्लेमध्ये 6.77 इंच एएमओएलईडी स्क्रीन आहे, जी 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस देते. प्रोसेसर म्हणून मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 चिपसेट आहे, ज्यात 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज पर्यंत पर्याय आहेत. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सेल मुख्य आणि 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड रियर कॅमेरा, तसेच 16 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे.

