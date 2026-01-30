भारतात नवीन Realme Buds Clip हेडसेट लाँच, एका चार्जवर 36 तासांपर्यंत प्लेबॅक
Realme नं भारतीय बाजारपेठेसाठी त्यांचं नवीन Realme Buds Clip हेडसेट लाँच केलं आहे. जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये...
हैदराबाद: Realme नं भारतीय बाजारपेठेत त्यांचं नवीन Realme Buds Clip हेडसेट लाँच केलंय. हे हेडसेट Realme P4 Power 5G स्मार्टसोबत लाँच झालं आहे. नव्यानं लाँच झालेल्या वायरलेस हेडसेटमध्ये ओपन-इअर डिझाइन आहे आणि तो IP55 डस्ट आणि वॉटर-रेझिस्टंट आहे.
Realme Buds Clip
Realme चा दावा आहे की केससह, नवीन Buds Clip एका चार्जवर 36 तासांपर्यंत प्लेबॅक देतं. हेडसेट 3D ऑडिओ, ड्युअल-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी आणि AI-आधारित पर्यावरणीय आवाज रद्दीकरण (ENC) ला सपोर्ट करतं. याव्यतिरिक्त, इअरबड्स टच कंट्रोल्स, 45ms पर्यंत कमी लेटन्सी आणि AI ट्रान्सलेटर फीचरला देखील सपोर्ट करतात.
Realme Buds Clip किंमत
कंपनीनं भारतात 5,999 च्या किमतीत Realme Buds Clip लाँच केला आहे. हा वायरलेस हेडसेट टायटॅनियम ब्लॅक आणि टायटॅनियम गोल्ड कलर पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्राहक अधिकृत Realme इंडिया वेबसाइट, Amazon, Flipkart आणि निवडक ऑफलाइन रिटेल स्टोअर्समधून ते खरेदी करू शकतात. कंपनीनं हे ओपन-इअर हेडसेट 500 च्या किमतीच्या ऑफरसह सादर केला आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना तो 5,499 मध्ये खरेदी करता येईल. कंपनीनं सांगितलं की, ते भारतात 5 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 12 वाजल्यापासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
Realme Buds Clip ची वैशिष्ट्ये
Realme Buds Clip इयरबड्समध्ये नेक्स्टबास अल्गोरिथमद्वारे समर्थित बास बूस्ट सिस्टमसह 11 मिमी ड्युअल-मॅग्नेट डायनॅमिक ड्रायव्हर्स आहेत. ते 3D स्पेशल ऑडिओ आणि डायरेक्शनल साउंड देतात, ज्यामुळं ऑडिओ लीकेज कमी करण्याचा दावा केला जातो. एआय नॉइज कॅन्सलेशन आणि विंड रिडक्शनसह ड्युअल मायक्रोफोन कॉलची गुणवत्ता सुधारू शकतात. Realme चे बड्स क्लिप इयरबड्स SBC आणि AAC कोडेक्ससह ब्लूटूथ 5.4, ड्युअल-डिव्हाइस कनेक्टिव्हिटी, मायक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेअर आणि 45ms पर्यंत कमी-लेटन्सीला सपोर्ट करतात. नेक्स्ट AI-पॉवर्ड AI ट्रान्सलेटर फीचर 30 हून अधिक भाषांसाठी रिअल-टाइम भाषांतर प्रदान करतं.
बॅटरी
कंपनीचा दावा आहे की Realme Buds Clip ची बॅटरी एका चार्जवर सात तासांपर्यंत आणि केससह 36 तासांपर्यंत टिकतं. प्रत्येक इयरबड 45mAh बॅटरीनं समर्थित आहे, तर केसमध्ये 530mAh बॅटरी आहे. चार्जिंग केसमध्ये USB टाइप-सी पोर्ट आहे.
डिझाइन
ओपन-इअर फिटसह डिझाइन केलेले, Realme Buds Clip कानाच्या बाहेरील बाजूस चांगलं बसतं जेणेकरून आराम आणि सभोवतालची माहिती मिळते. प्रत्येक इअरबडचे वजन 5.3 ग्रॅम आहे आणि त्यात टायटॅनियम-फिट डिझाइन आहे ज्यामध्ये घाम आणि तेल प्रतिरोधक मॅट फिनिश आहे. या इअरबड्सना धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी IP55 रेटिंग देखील देण्यात आलं आहे.
