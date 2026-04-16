यूट्यूब शॉर्ट्स पूर्णपणे बंद करण्याचा नवीन पर्याय!

यूट्यूबनं शॉर्ट्स पूर्ण बंद करण्याचा नवीन पर्याय आणला आहे. आता शून्य मिनिटे लिमिट सेट करून शॉर्ट्स फीड प्रभावीपणे बंद करता येईल.

YouTube Shorts
यूट्यूब शॉर्ट्स (YouTube)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 16, 2026 at 1:16 PM IST

हैदराबाद : यूट्यूबनं आपल्या वापरकर्त्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आणलं आहे. आता वापरकर्ते शॉर्ट्सचे दैनिक व्ह्यूइंग लिमिट शून्य मिनिटं सेट करून शॉर्ट्स फीड प्रभावीपणे बंद करू शकतात. याआधी ही सुविधा फक्त 15 मिनिटांपासून सुरू होती, आता शून्य मिनिटांचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. ही सुविधा प्रामुख्यानं पॅरेंटल कंट्रोल्ससाठी सुरू झाली असून, आता अँड्रॉइड आणि आयओएसवरील सामान्य वापरकर्त्यांसाठीही रोलआउट होत आहे. यामुळं अनावश्यक शॉर्ट्स स्क्रोलिंगवर नियंत्रण ठेवणं सोपं झालं आहे.

यूट्यूब शॉर्ट्स लिमिट: यूट्यूबच्या “टाइम मॅनेजमेंट” सेटिंग्जमध्ये ही नवीन सुविधा समाविष्ट आहे. येथे वापरकर्ते शॉर्ट्ससाठी दैनिक वेळ मर्यादा निश्चित करू शकतात. लिमिट संपल्यानंतर शॉर्ट्स फीड थांबते आणि “व्ह्यूइंग लिमिट संपले” असा संदेश दिसतो. शून्य मिनिटे सेट केल्यास शॉर्ट्स फीड मुख्य अनुभवातून काढून टाकला जातो. द व्हर्जच्या रिपोर्टनुसार, लिमिट संपल्यावर होम फीडमधूनही शॉर्ट्स दिसणे कमी होतं. मात्र, शॉर्ट्स पूर्णपणे प्लॅटफॉर्मवरून हटवले जात नाहीत. सबस्क्रिप्शन्स फीड किंवा थेट व्हिडिओ उघडून अद्याप शॉर्ट्स पाहता येतात.

  • कसं सेट करावं?

1. यूट्यूब अ‍ॅप उघडा.

2. प्रोफाइल > सेटिंग्ज > टाइम मॅनेजमेंट वर जा.

3. “शॉर्ट्स फीड लिमिट” चालू करा आणि वेळ 0 मिनिटे निवडा.

ही सुविधा यूट्यूबच्या डिजिटल वेलनेस प्रयत्नांचा भाग आहे. शॉर्ट्स प्लॅटफॉर्मसाठी महत्त्वाचे असले तरी, वापरकर्त्यांना स्क्रीन टाइम नियंत्रित करण्यास मदत व्हावी हा उद्देश आहे. विशेषत: पालकांना आपल्या मुलांच्या शॉर्ट्स वापरावर कडक नियंत्रण ठेवता येईल. पालकांसाठी ही सुविधा सुपरवाइज्ड अकाउंट्सद्वारे नॉन-डिसमिसेबल असू शकते, ज्यामुळं मुलांना स्वतः लिमिट बदलता येणार नाही. यामुळं शाळेच्या अभ्यास, होमवर्क किंवा विश्रांतीच्या वेळी शॉर्ट्स पूर्णपणे ब्लॉक करता येतात. यूट्यूबनं सांगितलं की, ही अपडेट वापरकर्त्यांना शॉर्ट्सचा आनंद घेताना वेळेचं व्यवस्थापन करण्यास सक्षम करेल. तरीही, शॉर्ट्स यूट्यूबच्या रणनीतीचा केंद्रबिंदू राहणार आहेत.

हे वाचलंत का :

  1. मोटोरोला एज 70 प्रो भारतात लवकरच होणार लाँच!
  2. मॅकसाठी जेमिनी अ‍ॅप: गुगलचा नवीन डेस्कटॉप AI अनुभव
  3. Oppo F33 Vs Oppo F33 Pro : कोणता आहे तुमच्यासाठी सर्वात बेस्ट

