नवीन 'ऑप्टिकल टॉर्नाडो' तंत्रज्ञान क्वांटम संवादाचं स्वरूप बदणार?
वॉर्सा विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी प्रथमच सूक्ष्म रचनेत प्रकाशाला चक्रवातासारखे फिरवलंय. हा ऑप्टिकल व्होर्टेक्स शोध ऑप्टिकल आणि क्वांटम तंत्रज्ञानात क्रांती घडवेल.
Published : May 2, 2026 at 10:32 AM IST
हैदराबाद: प्रथमच शास्त्रज्ञांनी अत्यंत सूक्ष्म रचनेत प्रकाशाला चक्रवातासारखे फिरवण्याचं प्रदर्शन (New Optical Tornado technology) केलं आहे. वॉर्सा विद्यापीठाच्या अहवालानुसार, ही शोध मोहीम सूक्ष्म प्रकाश स्रोत, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या (quantum communication) विकासात क्रांती घडवू शकते. वॉर्सा विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभाग, मिलिटरी युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि फ्रान्समधील इन्स्टिट्यूट पास्कल (CNRS) यांच्या संयुक्त संशोधकांनी हे यश मिळवलं आहे.
ऑप्टिकल व्होर्टेक्स म्हणजे काय? : संशोधकांच्या मते, या शोधाचा केंद्रबिंदू आहे ‘ऑप्टिकल व्होर्टेक्स’ हा प्रकाश तरंग आपल्या स्वतःच्या अक्षाभोवती फिरतो. यात त्याची फेज सर्पिलाकार बदलते आणि विद्युत क्षेत्राची ध्रुवीकरण (पोलरायझेशन) देखील फिरतं. असं ऑप्टिकल व्होर्टेक्स क्वांटम कम्युनिकेशन आणि सूक्ष्म वस्तूंच्या नियंत्रणासाठी पूर्वीपासून महत्त्वाचं मानलं जातं. परंतु त्यांची निर्मिती करण्यासाठी पूर्वी जटिल नॅनोस्ट्रक्चर्स किंवा मोठ्या प्रयोगशाळा सेटअपची गरज होती.
द्रव क्रिस्टल्स: या अडचणींवर मात करण्यासाठी संशोधकांनी द्रव क्रिस्टल्स (लिक्विड क्रिस्टल्स) वापरले. हे पदार्थ अर्ध-घन किंवा चिकट स्वरूपाचे असतात. यामध्ये ‘टोरोन’ नावाचे दोष तयार होतात. हे डीएनए सारखे घट्ट गुंडाळलेले सर्पिल असतात, जे स्वतःच बंद होऊन डोनट आकार घेतात.वारसा विद्यापीठातील नॅनोटेक्नॉलॉजी विद्यार्थिनी जोआना मेद्रझिका यांनी सांगितलं की, टोरोन प्रकाशासाठी सूक्ष्म सापळे तयार करतात. कृत्रिम चुंबकीय क्षेत्राच्या सहाय्यानं फोटॉनसाठी हे सापळे तयार केले जातात. प्रकाश विद्युतभारांप्रमाणे चुंबकीय क्षेत्राला प्रत्यक्ष प्रतिसाद देत नाही, तरी द्रव क्रिस्टल्समधील बदलतं बायरीफ्रिंजन्स (द्विअपवर्तन) गणितीयदृष्ट्या समान प्रभाव निर्माण करतं. यामुळं प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स सारखे सायकलोट्रॉन मार्गानं वळतो.
मायक्रोकॅव्हिटीमध्ये यश : या प्रभावाला अधिक प्रभावी करण्यासाठी टोरोनला ऑप्टिकल मायक्रोकॅव्हिटीमध्ये बंदिस्त केलं. ही आरशांवर आधारित रचना आहे, जी प्रकाशाला वारंवार परावर्तित करून एका ठिकाणी दीर्घकाळ स्थानबद्ध करते. बाह्य विद्युत व्होल्टेजद्वारे या सापळ्याची भूमिती आणि प्रकाशाचे गुणधर्म अचूक नियंत्रित करता येतात.
ऐतिहासिक उपलब्धी : सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, प्रकाश सर्वात कमी ऊर्जेच्या ग्राउंड स्टेटमध्ये ऑर्बिटल अँग्युलर मोमेंटम (कक्षीय कोनात्मक संवेग) घेऊ शकतो, हे प्रथमच सिद्ध झालं आहे. clermont auvergne विद्यापीठाचे प्रो. गिलॉम माल्प्यूच म्हणाले, “ग्राउंड स्टेट ही सर्वात स्थिर आणि ऊर्जा कार्यक्षम स्थिती आहे. यामुळं लेझिंग (लेझर प्रकाश) निर्माण करणं सोपं होतं.” संशोधकांनी या प्रणालीत लेझर डाई टाकून कोहिरेंट (सुसंगत) प्रकाश तयार केला. हा प्रकाश फिरतो आणि लेझरचं वैशिष्ट्यपूर्ण गुण निश्चित ऊर्जा पातळी आणि उत्सर्जन दिशा दाखवतो.
भविष्यातील अनुप्रयोग : या ‘ऑप्टिकल टॉर्नेडो’ तंत्रज्ञानामुळं अधिक सुरक्षित, अनहॅकेबल कम्युनिकेशन चॅनेल्स आणि उच्च गती डेटा ट्रान्समिशन शक्य होईल. सूक्ष्म आकारामुळं कॉम्पॅक्ट, ऊर्जा-कार्यक्षम लेझर्स तयार होतील. याचा उपयोग सूक्ष्म वस्तूंच्या अचूक हाताळणी, जैविक संशोधन आणि नॅनोटेक्नॉलॉजीमध्ये होईल.
प्रो. विक्टर पीसेक यांच्या मते, स्वयं-संयोजित द्रव क्रिस्टल्स जटिल नॅनोटेक्नॉलॉजीचा पर्याय ठरू शकतात. प्रो. जेसेक श्चिट्को यांनी या संशोधनाला भौतिकशास्त्राच्या विविध क्षेत्रांचा पूल म्हणून वर्णिले आहे. ही शोधयात्रा फोटोनिक्स क्षेत्रातील एक बहुशाखीय प्रगती आहे जी भविष्यात साध्या आणि स्केलेबल फोटोनिक उपकरणे घडवेल.