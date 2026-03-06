ETV Bharat / technology

मोटोरोला एज 70 फ्यूजन भारतात लॉंच! 7000mAh बॅटरीसह शक्तिशाली मिड-रेंज फोन

मोटोरोला एज 70 फ्यूजन भारतात लॉंच झालाय. 7000mAh बॅटरी, Snapdragon 7s Gen 4, 144Hz AMOLED डिस्प्ले आणि IP68/IP69 डिझाइनसह हा मजबूत मिड-रेंज पर्याय आहे..!

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 12:03 PM IST

मुंबई : मोटोरोलानं भारतात आपला नवीन मिड-प्रिमियम स्मार्टफोन एज 70 फ्यूजन लॉंच केला आहे. हा फोन 7000mAh ची प्रचंड बॅटरी, Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले आणि फॅब्रिक फिनिश डिझाइनसह येतो. 26,999 पासून सुरू होणारा हा फोन OnePlus Nord CE 5, Realme P4 Pro आणि iQOO Neo 10R सारख्या स्पर्धकांना टक्कर देईल. लॉंच ऑफर्समध्ये HDFC/Axis क्रेडिट कार्डवर 2,000 सवलत आणि एक्सचेंज बोनस मिळेल. तसंच, 18 महिन्यांसाठी Google Gemini Pro प्लॅन मोफत मिळेल.

मोटोरोला एज 70 फ्यूजन किंमत आणि उपलब्धता

8GB RAM + 128GB स्टोरेज: 26,999

8GB RAM + 256GB स्टोरेज: 29,999

12GB RAM + 256GB स्टोरेज: 32,999

लॉंच ऑफर्स:
HDFC किंवा Axis क्रेडिट कार्डवर 2,000 इन्स्टंट डिस्काउंट आणि 2,000 एक्सचेंज बोनस मिळेल. यामुळं प्रभावी किंमत अनुक्रमे 24,999- 27,999 आणि 30,999 होईल. फोन 12 मार्चपासून दुपारी 12 वाजता Flipkart, motorola.in आणि प्रमुख रिटेल स्टोर्सवर विक्रीस उपलब्ध होईल. तीन Pantone-क्यूरेटेड कलर पर्याय: Blue Surf, Country Air आणि Silhouette.

मोटोरोला एज 70 फ्यूजन स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले:
6.78-इंच 1.5K Extreme AMOLED, 144Hz रिफ्रेश रेट, 5,200 nits पीक ब्राइटनेस, HDR10+, 10-बिट कलर डेप्थ आणि Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन आहे.

ड्युरॅबिलिटी:
ऑIP68 आणि IP69 वॉटर/डस्ट रेसिस्टन्स, MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड सर्टिफिकेशन (16 टेस्ट्स पास).

प्रोसेसर:
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4473mm² व्हॅपर चेंबरसह कूलिंग, 8/12GB RAM आणि 128/256GB स्टोरेज.

सॉफ्टवेअर:
Hello UI आधारित Android 16, 3 OS अपग्रेड्स आणि 5 वर्ष सुरक्षा अपडेट्स मिळतील.

बॅटरी :
7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरी, 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग सपोर्ट.

कॅमेरा:
ड्युअल रिअर - 50MP Sony LYTIA 710 प्रायमरी (OIS, f/1.8), 13MP अल्ट्रा-वाइड (120° FOV, मॅक्रो), 32MP फ्रंट सेल्फी. दोन्ही बाजूंहून 4K 30fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंग.

इतर फीचर्स:
193g वजन, 7.99mm जाडी, ड्युअल स्टीरिओ स्पीकर्स Dolby Atmos, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, 16 5G बँड्स सपोर्ट. हा फोन प्रिमियम फीचर्ससह सब-30,000 सेगमेंटमध्ये मजबूत पर्याय ठरण्याची शक्यता आहे.

