मोटार विमा नियमांत मोठे बदल: IRDAI कडून 4 स्तरीय रचना जाहीर, स्वतःच्या आवडीनुसार निवडा पॉलिसी
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणानं (IRDAI) खाजगी कार आणि दुचाकी वाहनांच्या मोटर विम्यासाठी नवीन 4 स्तरीय (4-Layer) रचना लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
Published : November 4, 2026 at 10:48 AM IST
मुंबई : भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणानं (IRDAI) वाहनधारकांच्या हितासाठी मोटार विमा (Motor Insurance) नियमांमध्ये ऐतिहासिक सुधारणा केल्या आहेत. विमा पॉलिसींमधील क्लिष्ट अटी आणि ग्राहकांची होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी आता चार स्तरीय (Four-Layer) विमा रचना निश्चित करण्यात आली आहे. हा नवा नियम 15 डिसेंबर 2026 पासून देशभरात लागू होणार असून, यामुळं वाहनचालकांना नेमका कोणत्या संरक्षणासाठी किती प्रीमियम दिला जात आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळेल.
🚨अब मोटर इंश्योरेंस में ग्राहक की मर्जी चलेगी! 15 दिसंबर से बदलेंगे नियम कार-बाइक मालिकों के लिए बड़ी राहत, अब इंश्योरेंस के नाम पर सभी कवर एक साथ लेने की मजबूरी नहीं! 🔹थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य, बाकी कवर अपनी जरूरत के हिसाब से चुनने का विकल्प 🔹यात्रियों और पीछे बैठने वालों का लायबिलिटी कवर लेना होगा वैकल्पिक 🔹अपनी गाड़ी के नुकसान (Own Damage) का कवर भी अलग से चुन सकेंगे 🔹हर कवर का प्रीमियम अलग-अलग बताना होगा, ग्राहक को पता चलेगा किस कवर के लिए कितना पैसा दे रहा है 🔹इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी खरीदते समय Customer Option Form और Information Sheet देना अनिवार्य 🔹पहले से थर्ड पार्टी पॉलिसी वालों को भी अतिरिक्त प्रीमियम देकर यात्रियों का कवर जुड़वाने की सुविधा 🔹यानी अब जरूरत के मुताबिक चुनिए इंश्योरेंस कवर, बेवजह के अतिरिक्त खर्च से बचने का मिलेगा विकल्प 📌 IRDAI का नया 4-टियर मोटर इंश्योरेंस सिस्टम 15 दिसंबर 2026 से लागू #IRDAI #MotorInsurance #CarInsurance #BikeInsurance #Consumers— Ambarish Pandey (@pandeyambarish) November 4, 2026
काय आहे ही नवीन 'चार स्तरीय' विमा रचना? : नवीन नियमांनुसार, विमा कंपन्यांना आता त्यांच्या पॉलिसींचे मिश्रण न ठेवता, त्यांचे चार स्वतंत्र विभागांत स्पष्टपणे वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे. ही रचना खालीलप्रमाणे असेल.
थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य : अपघात झाल्यास समोरील व्यक्ती किंवा त्यांच्या वाहनाच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई यातून मिळते. हा विमा कायद्यानुसार पूर्णपणे बंधनकारक राहील.
पर्सनल अॅक्सिडेंट कव्हर अनिवार्य : अपघातात वाहन मालकाचा मृत्यू झाल्यास किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी हा कव्हर आता अनिवार्य करण्यात आलं आहे.
पिलियन राईडर/पॅसेंजर लायबिलिटी ऐच्छिक : दुचाकीवर मागं बसणारी व्यक्ती (पिलियन राईडर) किंवा कारमधील इतर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी हा विमा असेल. यासाठी अतिरिक्त प्रीमियम द्यावा लागेल, मात्र तो खरेदी करणे सर्वस्वी ग्राहकाच्या इच्छेवर अवलंबून असेल.
ओवन डॅमेज कव्हर ऐच्छिक: स्वतःच्या वाहनाच्या चोरी किंवा अपघाती नुकसानीच्या भरपाईसाठी हा विमा असेल. हा प्रकारही ऐच्छिक ठेवण्यात आला असून, वाहनधारकांनी यातील अटी तपासूनच याची निवड करावी.
'CIS' पत्रकामुळं क्लिष्ट अटींपासून सुटका : अनेकदा विम्यातील तांत्रिक भाषा ग्राहकांना समजत नाही. यावर तोडगा म्हणून IRDAI नं कंपन्यांना कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट (CIS) देणे बंधनकारक केलं आहे. या संक्षिप्त माहितीपत्रकात पॉलिसीमध्ये नेमकं काय समाविष्ट आहे, कोणत्या गोष्टी वगळल्या आहेत आणि विम्याच्या अटी काय आहेत, हे अत्यंत सोप्या भाषेत स्पष्ट केलेलं असेल. पॉलिसी विकण्यापूर्वी ही माहिती ग्राहकापर्यंत पोहोचवणे कंपन्यांना अनिवार्य असेल.
जुन्या पॉलिसीधारकांना मिळणार विशेष सवलत : ज्या ग्राहकांकडे आधीपासूनच मोटार विमा पॉलिसी सुरू आहे, त्यांनाही या नव्या सुविधेचा लाभ घेता येईल. चालू पॉलिसीच्या मुदतीदरम्यानच ग्राहकांना नको असलेले ऐच्छिक कव्हर (उदा. ओवन डॅमेज किंवा पॅसेंजर कव्हर) हटवता येतील, किंवा हवे असल्यास नवीन कव्हर जोडता येतील. यासाठी चालू पॉलिसी रद्द करण्याची गरज पडणार नाही.
अंमलबजावणीची तारीख आणि ग्राहकांचे फायदे : IRDAI च्या अंतिम निर्णयानुसार ही नवीन चार स्तरीय रचना 15 डिसेंबर 2026 पासून अधिकृतपणे लागू केली जाणार आहे. या सुधारणांमुळं ग्राहकांचे विमा घेताना उगाचच वाया जाणारे पैसे वाचतील आणि त्यांना स्वतःच्या गरजेनुसार आणि बजेटनुसार योग्य विमा निवडण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल.
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