लाँचपूर्वीच मारुती सुझुकी ब्रेझा फेसलिफ्टच्या बुकिंग सुरु
Maruti Suzuki Brezza 2026 पहिला टीझर जारी केला आहे. 11,000 रुपयांच्या टोकन रकमेसह बुकिंग सुरू झाली असून, गाडीची किंमत 23 जुलै रोजी जाहीर होईल.
Published : July 15, 2026 at 12:14 PM IST
मुंबई: मारुती सुझुकीनं आपल्या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही (SUV), 'ब्रेझा'च्या 2026 फेसलिफ्ट (New Brezza facelift 2026 ) मॉडेलचा पहिला टीझर सादर केला आहे. कंपनीनं ग्राहकांसाठी बुकिंग देखील सुरू केलं आहे; अधिकृत वेबसाइट किंवा 'अरेना' (Arena) डीलरशिपवर 11,000 रुपयांची टोकन रक्कम भरून ही गाडी बुक करता येईल. नवीन मॉडेलची किंमत 23 जुलै रोजी जाहीर (New Brezza 2026 price) केली जाणार आहे.
अद्ययावत डिझाइन आणि स्टायलिंग: टीझरमध्ये फारसे मोठे बदल दिसत नसले तरी,ब्रेझा फेसलिफ्टमध्ये तिचं मूळ डिझाइन कायम ठेवण्यात आलं आहे आणि काही कॉस्मेटिक बदल (बाह्य सजावटीतील बदल) करण्यात आलं आहेत. पुढील आणि मागील भागाची नवीन स्टायलिंग, अद्ययावत अलॉय व्हील्स आणि काही सूक्ष्म बदलांमुळं गाडीचा एकूण लूक अधिक आकर्षक आणि ताजातवाना करण्यात आला आहे. गाडीचे मूळ स्वरूप जपूनच त्यात आधुनिक वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
इंटिरियरमधील अपेक्षित बदल:गाडीच्या आतल्या भागातही (कॅबिनमध्ये) काही बदल अपेक्षित आहेत. यात नवीन इंटिरियर थीम,अद्ययावत युजर इंटरफेससह सुधारित इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.याव्यतिरिक्त, कंपनी या फेसलिफ्टमध्ये सोयीसुविधांशी संबंधित इतर काही वैशिष्ट्येही देऊ शकते.
इंजिनमधील मोठा बदल: या फेसलिफ्टमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल इंजिनच्या बाबतीत अपेक्षित आहे. मारुती सुझुकी ब्रेझामध्ये आपलं 1.0लिटर बूस्टरजेट (Boosterjet) टर्बो-पेट्रोल इंजिन सादर करणार आहे. हे इंजिन 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स किंवा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनच्या पर्यायांसह उपलब्ध असेल.या नवीन पॉवरट्रेनमुळं ब्रेझा अधिक स्पर्धात्मक किंमतीत उपलब्ध होऊ शकेल आणि या श्रेणीतील प्रतिस्पर्धी गाड्यांच्या तुलनेत दमदार कामगिरी करेल.
बाजारातील स्पर्धा: नवीन ब्रेझा फेसलिफ्टची स्पर्धा किया सोनेट (Kia Sonet), टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon), महिंद्रा XUV 3XO, ह्युंदाई व्हेन्यू (Hyundai Venue), स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) आणि किया सायरोस (Kia Syros) यांसारख्या गाड्यांशी असेल. सुधारित डिझाइन आणि नवीन टर्बो-पेट्रोल इंजिनमुळे, ब्रेझा बाजारातील आपली मजबूत पकड अधिक घट्ट करेल अशी अपेक्षा आहे. बुकिंग सुरू झाल्यामुळे आणि लाँचिंगला अवघे काही दिवस उरल्यामुळे कार प्रेमींमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. २३ जुलै रोजी किंमत जाहीर झाल्यानंतरच संपूर्ण तपशील उपलब्ध होतील.
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