नवीन महिंद्रा XUV 3XO CNG लाँच; किंमत 9.99 लाख रुपयांपासून सुरू
भारतात नवीन महिंद्रा XUV 3XO CNG लाँच; किंमत 9.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते.
नवीन महिंद्रा XUV 3XO CNG (Mahindra)
Published : October 15, 2026 at 11:22 AM IST
मुंबई : नवीन महिंद्रा XUV 3XO CNG भारतात 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच करण्यात आली आहे. XUV 3XO CNG ची स्पर्धा मारुती ब्रेझा (Maruti Brezza) आणि टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon) सारख्या वाहनांशी असेल, ज्यामध्ये फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी (CNG) किटचा पर्यायही उपलब्ध आहे.
नवीन XUV 3XO CNG च्या विविध प्रकारांच्या किमती : (सर्व किमती एक्स-शोरूम आहेत)
XUV 3XO CNG MX Edge: 9.99 लाख रुपये
XUV 3XO CNG RevX Edge (O): 10.79 लाख रुपये
XUV 3XO CNG AX5: 11.19 लाख रुपये
XUV 3XO CNG RevX A: 12.27 लाख रुपये
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