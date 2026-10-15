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नवीन महिंद्रा XUV 3XO CNG लाँच; किंमत 9.99 लाख रुपयांपासून सुरू

भारतात नवीन महिंद्रा XUV 3XO CNG लाँच; किंमत 9.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते.

Mahindra XUV 3XO CNG
नवीन महिंद्रा XUV 3XO CNG (Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2026 at 11:22 AM IST

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मुंबई : नवीन महिंद्रा XUV 3XO CNG भारतात 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच करण्यात आली आहे. XUV 3XO CNG ची स्पर्धा मारुती ब्रेझा (Maruti Brezza) आणि टाटा नेक्सॉन (Tata Nexon) सारख्या वाहनांशी असेल, ज्यामध्ये फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी (CNG) किटचा पर्यायही उपलब्ध आहे.

नवीन XUV 3XO CNG च्या विविध प्रकारांच्या किमती : (सर्व किमती एक्स-शोरूम आहेत)

XUV 3XO CNG MX Edge: 9.99 लाख रुपये

XUV 3XO CNG RevX Edge (O): 10.79 लाख रुपये

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