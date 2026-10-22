नवीन महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन ब्राँझ रंगाचच्या अॅक्सेंटसह भारतात लॉंच...
महिंद्रानं भारतात अधिकृतपणे '2026 महिंद्रा बोलेरो बोल्ड एडिशन' (2026 Mahindra Bolero Bold Edition) सादर केली आहे.
Published : October 22, 2026 at 10:25 AM IST
मुंबई: महिंद्रानं बोलेरोसाठी एक नवीन 'बोल्ड एडिशन' (Bolero Bold Edition) पॅकेज ( Mahindra Bolero Bold Edition) सादर केलं आहे. यामुळं या जुन्या आणि विश्वासार्ह एसयूव्हीला एक नवा लूक मिळाला असून, यात काही कॉस्मेटिक बदल आणि नवीन वैशिष्ट्ये जोडण्यात आली आहेत. हे एक ॲक्सेसरीज पॅकेज आहे.
ब्रॉन्झ-प्रेरित स्टाईलिंग पॅकेज: 'बोल्ड एडिशन'चे मुख्य आकर्षण म्हणजे त्याचे 'ब्रॉन्झ-प्रेरित' स्टाईलिंग पॅकेज. गाडीच्या पुढच्या भागात ब्रॉन्झ रंगाचे घटक (accents) देण्यात आले आहेत, तर बाजूच्या भागावर ठळक 'बॉडी क्लॅडिंग' लावण्यात आलं आहे, ज्यामुळं या एसयूव्हीचं कणखर रूप अधिक उठून दिसतं. याव्यतिरिक्त, महिंद्रानं बोलेरोला ब्रॉन्झ फिनिश असलेले अलॉय व्हील्स दिलं आहेत. या बदलांमुळं ही आवृत्ती नेहमीच्या मॉडेलपेक्षा वेगळी ठरतं आणि रस्त्यावर सर्वांचं लक्ष वेधून घेतं. थोडक्यात सांगायचं तर, हे पॅकेज बोलेरोला अधिक प्रीमियम आणि वैयक्तिक लूक प्रदान करतं.
नवीन वैशिष्ट्ये आणि सोयीसुविधा: बाह्य बदलांव्यतिरिक्त, या ॲक्सेसरीज पॅकेजमध्ये 'रिअर-व्ह्यू कॅमेरा' (मागील दृश्य दाखवणारा कॅमेरा) समाविष्ट आहे. यामुळं गाडी पार्क करणे किंवा अरुंद जागेत ती चालवणे अधिक सोपं होतं, हे वैशिष्ट्य दैनंदिन वापरासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. या बदलांमुळं गाडी अधिक सक्षम बनतं, तर बोलेरोची मूळ ताकद तिची मजबूत बांधणी आणि उपयुक्तता तशीच कायम राहतं.
ग्रामीण आणि निमशहरी बाजारपेठेत लोकप्रिय: बोलेरो हे महिंद्राच्या सर्वात ओळखीच्या ब्रँड्सपैकी एक आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत, जिथं तिनं आपली टिकाऊपणा आणि उपयुक्ततेसाठी मोठी प्रतिष्ठा निर्माण केली आहे. 'बोल्ड एडिशन' पॅकेजद्वारे, महिंद्रा अशा ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यांना बोलेरोची मूळ कणखरता कायम ठेवून, तिला अधिक प्रीमियम आणि वैयक्तिक लूक द्यायचा आहे. या धोरणामुळं विद्यमान निष्ठावान ग्राहक आणि नवीन ग्राहक अशा दोघांनाही आकर्षित करणे शक्य होईल.
नवीन व्हेरिएंट नाही: हे लक्षात घेणं, महत्त्वाचं आहे की 'बोल्ड एडिशन' (Bold Edition) ही कोणतीही नवीन आवृत्ती नसून, एक विशेष ॲक्सेसरीज पॅकेज आहे. परिणामी, गाडीचं पॉवरट्रेन आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये पूर्णपणे जैसे-थे आहेत; इंजिन, गिअरबॉक्स आणि ड्राइव्हट्रेन सध्याच्या मॉडेलसारखेच आहेत. यामध्ये केलेले बदल केवळ बाह्य लूक आणि काही सोयीसुविधांपुरते मर्यादित आहेत. यामुळं ग्राहकांना अधिक महागडे मॉडेल किंवा पूर्णपणे नवीन वाहन न घेताही, आपल्या गाडीला एक सुधारित आणि आकर्षक लूक मिळवता येईल.
ऑटोमोबाईल उद्योगातील वाढता कल: वाहन उत्पादकांमध्ये आता डीलर-स्तरावर कस्टमायझेशन पॅकेजेस आणि ॲक्सेसरीज उपलब्ध करून देण्याचा कल वाढत आहे. पूर्णपणे नवीन आवृत्ती लाँच न करता ग्राहकांना अधिक पर्याय देणे ही एक सामान्य पद्धत बनली असून, महिंद्रानंही याच मार्गाचा अवलंब केला आहे. लोकप्रिय 'बोलेरो'ला एक नवीन लूक देऊन, तिला बाजारात स्पर्धाक्षम ठेवण्याचा कंपनीचा उद्देश स्पष्ट दिसतो. हे पॅकेज ग्रामीण भागातील मागणी आणि शहरी ग्राहकांच्या आवडीनिवडी, या दोन्ही गोष्टींचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे.
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