फेसबुकमध्ये मेटा एआयचे नवे जादुई फीचर्स: प्रोफाइल फोटोला, स्टोरीजला द्या नवा लुक!

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 4:03 PM IST

मुंबई : फेसबुकनं मेटा एआयच्या (META AI) मदतीनं आपल्या प्लॅटफॉर्मवर क्रिएटिव्हिटीसाठी नव टूल आणलं आहे. आता यूजर्सना प्रोफाइल पिक्चर (Facebook Profile Picture) अ‍ॅनिमेट करता येणार आहे. तुम्हाला आता स्टोरीज आणि मेमरीजमधील फोटोंना पूर्णपणे रिस्टाइल करता येणार आहे, तर फक्त टेक्स्ट असलेल्या पोस्ट्सनाही अ‍ॅनिमेटेड बॅकग्राउंड लावता येणार आहे.या सेवेचा उद्देश, सामान्य यूजर्सनाही प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल्सशिवाय मजेदार आणि वैयक्तिक कंटेंट तयार करता येणे आहे. हे फीचर्स सध्या हळूहळू सर्व यूजर्सपर्यंत पोहोचवलं जात आहे. या फीचमुळं फेसबुक फीड अधिक आकर्षक होणार आहे. विशेष म्हणजे, हे सर्व फीचर्स मेटा एआयच्या इमेज जनरेशन तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत.

प्रोफाइल पिक्चर अ‍ॅनिमेट कसा करावा
फेसबुकच्या (Facebook) या नव्या अपडेटमधील सर्वात मजेदार फीचर म्हणजे प्रोफाइल पिक्चरला अ‍ॅनिमेशन देण्याची सुविधा. आता तुम्ही तुमचा फोटो घेऊन त्याला काही सेकंदात छोटी अ‍ॅनिमेशन क्लिप बनवू शकता. उपलब्ध प्रीसेट इफेक्ट्समध्ये नॅचरल मूव्हमेंट,कॉन्फेटी, पार्टी हॅट, वेव्ह, हार्ट इफेक्ट्स यांसारखे पर्याय आहेत. मेटाने सांगितलं की, भविष्यात आणखी अनेक अ‍ॅनिमेशन पर्याय जोडले जातील.

रिस्टाइल फीचर
दुसरं महत्त्वाचं फीचर म्हणजे ‘रिस्टाइल’. स्टोरीज किंवा मेमरीजमध्ये फोटो अपलोड केल्यानंतर ‘रिस्टाइल’ बटनवर टॅप करून तुम्ही फोटोचे स्वरूप पूर्णपणे बदलू शकता. यात प्रीसेट स्टाइल्स उपलब्ध आहेत, जसं की अ‍ॅनिमे, इलस्ट्रेटेड, ग्लोई मूड, इथरियल लायटिंग, विविध कलर टोन्स किंवा बॅकग्राउंड्स (बीच, सिटीस्केप इ.) तुम्ही स्वतः टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाकूनही कस्टम लुक तयार करू शकता. फेसबुक स्वतः जुन्या मेमरीज सुचवेल ज्या रिस्टाइल करून पुन्हा शेअर करण्यास योग्य असतील. हे फीचर विशेषतः जुने फोटो नव्याने पोस्ट करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

टेक्स्ट पोस्ट्सना अ‍ॅनिमेटेड बॅकग्राउंड
तिसरे फीचर टेक्स्ट-ओन्ली पोस्ट्ससाठी आहे. आता फक्त टेक्स्ट लिहिताना रेनबो ‘A’ आयकॉनवर टॅप करून तुम्ही स्टिल किंवा मूव्हिंग बॅकग्राउंड निवडू शकता. उदाहरणार्थ, पडणारी पाने, समुद्राच्या लाटा, आकाशातील ढग यांसारखे इफेक्ट्स तुम्हाला यात देत येतील. भविष्यात सीझनल बॅकग्राउंड्सही येतील. हे फीचर सध्या हळूहळू रोलआऊट होत आहे आणि यामुळे साधे टेक्स्ट पोस्ट्सही अधिक प्रभावी दिसतील. या नव्या मेटा एआय फीचर्समुळं फेसबुक पुन्हा एकदा यूजर्सना क्रिएटिव्ह एक्सप्रेशनची नवीन संधी देत आहे. प्रोफाइलपासून स्टोरीजपर्यंत सर्व काही अधिक आकर्षक होईल.

