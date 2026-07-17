नवीन लेक्सस ES 350h भारतात लाँच; किंमत 66.10 लाख रुपये, बुकिंग सुरू
नवीन लेक्सस ES 350h हायब्रिड सेडान लॉंच झालीय. या कारचं बुकिंग सुरू झालं असून, ती आधुनिक डिझाइन आणि 244 hp क्षमतेच्या हायब्रिड पॉवरट्रेनसह उपलब्ध आहे.
Published : July 17, 2026 at 9:35 AM IST
मुंबई : लेक्ससनं भारतातील लग्जरी सेडान सेगमेंटमध्ये नवी भर घातली आहे. कंपनीनं नवीन ES 350h हायब्रिड मॉडेल लाँच केलं आहे. या कारची किंमत 66.10 लाख ते 71.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. ही कार आता बुकिंगसाठी उपलब्ध झाली असून, ती ऑल-इलेक्ट्रिक ES 500e सोबत कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये स्थान घेईल. नवीन ES 350h मागील मॉडेलपेक्षा थोडी मोठी आणि अधिक आधुनिक डिझाइनसह येते.
किंमत आणि पोजिशनिंग : नवीन लेक्सस ES 350h ही ES 500e (89.99 लाख रुपये) पेक्षा लक्षणीय स्वस्त आहे. उच्च लग्जरी व्हेरिएंट देखील इलेक्ट्रिक व्हर्जनपेक्षा 18.19 लाख रुपये कमी किंमतीत उपलब्ध आहे. मात्र, मागील जनरेशनच्या ES 350h पेक्षा ती 2.10 लाख रुपये महाग आहे. ही कार प्रीमियम लग्जरी सेगमेंटमध्ये Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series आणि Audi A6 यांसारख्या जर्मन प्रतिस्पर्ध्यांशी मुकाबला करेल. लेक्सस खरेदीदारांसाठी ही किंमत आकर्षक मानली जाते, कारण ती हायब्रिड तंत्रज्ञानासह इंधनक्षम ड्राइविंग अनुभव देते.
बाह्य भाग डिझाइन : ही कार ES TNGA GA-K प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. ती लेक्ससच्या “Provocative Simplicity” डिझाइन अनुसरण करते. समोरच्या भागात पारंपरिक स्पिंडल ग्रिलऐवजी सील्ड-ऑफ लुक मिळतं. दुहेरी L-आकाराचे डे-टाइम रनिंग लॅम्प्स आणि हेडलाइट्ससाठी ब्लॅक व्हर्टिकल एलिमेंट्स डिझाइनला आकर्षक बनवतात. साइड प्रोफाइलमध्ये उंचावणारी बेल्ट लाइन आणि दारांवर Z-आकाराचा ट्रिम डिटेल दिसतो. मागील भागात कनेक्टेड LED लाइट बार आणि दुहेरी L-आकाराचे टेल लॅम्प्स क्लीन लुक देतात. स्लोपिंग रूफलाइनमुळं कारला कूप-जैसे स्वरूप मिळतं. नवीन ES मागील मॉडेलपेक्षा मोठी आहे बॉडी 170 mm लांब, 55 mm रुंद, 130 mm उंच आणि व्हीलबेस 80mm जास्त आहे. हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक दोन्ही व्हर्जन्समध्ये डिझाइन समान आहे.
केबिन आणि फीचर्स : केबिनचे थीम “Clean Tech x Elegance” आहे. डॅशबोर्ड साधे आणि क्लटर-फ्री आहे. 14-इंच मोठा टचस्क्रीन केंद्रस्थानी आहे. फिजिकल बटन्स कमी आहेत, परंतु टच-सेंसिटिव्ह पॅनल्स हात जवळ आल्यावर प्रकाशित होतात. 12.3-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, LED-लिट स्पीकर ग्रिल्स, ३D-प्रिंटेड इल्युमिनेटेड डोर पॅड्स, मार्क लेविन्सन साउंड सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto, दोन वायरलेस चार्जर्स, हीटेड-वेंटिलेटेड पॉवर फ्रंट सीट्स, थ्री-झोन क्लायमेट कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, डिजिटल IRVM, अॅम्बियंट लाइटिंग, रिअर सनशेड्स आणि पॉवर बूटलिड यासारखे फीचर्स उपलब्ध आहेत.
सुरक्षा वैशिष्ट्ये : सुरक्षेसाठी 10 एअरबॅग्स, सराउंड-व्यू कॅमेरे, रडार-गाइडेड क्रूझ कंट्रोल, लेन-चेंज असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, अॅडाप्टिव्ह हाय-बीम असिस्ट, ड्रायव्हर ड्राउझिनेस मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट आणि सर्व बाजूंचे पार्किंग सेंसर दिले आहेत.
हायब्रिड पॉवरट्रेन : नवीन ES 350h मध्ये 2.5-लिटर चार-सिलेंडर स्ट्राँग-हायब्रिड पेट्रोल इंजिन आहे. हे इंजिन 186hp पॉवर आणि 235 Nm टॉर्क देतं. इलेक्ट्रिक मोटर 201 hp आणि 270 Nm टॉर्क देतं. एकूण सिस्टीम 244hp पॉवर निर्माण करतं. इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड CVT गियरबॉक्ससह ही कार 0 ते 100 किमी/तास वेग 7.7 सेकंदात गाठते. ही शांत परंतु प्रतिसाद देणारी लग्जरी सेडान आहे. लेक्सस ES 350h आधुनिक डिझाइन, प्रगत हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि लग्जरी फीचर्ससह भारतीय बाजारात जर्मन प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देण्यास तयार आहे. बुकिंग सुरू असल्यानं इच्छुक ग्राहक लवकरात लवकर डीलरशी संपर्क साधू शकतात.
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