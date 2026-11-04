कावासाकीची नवीन 'Z650 S' भारतात लॉंच; किंमत 7.59 लाख, डिलिव्हरी आजपासून सुरू!
कावासाकीने भारतात 7.59 लाखांत नवीन Z650 S लॉंच केलीय. सुगोमी डिझाईन आणि टीएफटी डिस्प्लेसह ही बाईक 33,000 रुपयांनी महागली आहे.
Published : November 4, 2026 at 2:39 PM IST
मुंबई : कावासाकी इंडियानं (Kawasaki India) आपल्या लोकप्रिय मिडलवेट स्ट्रीटफायटर मोटरसायकलचे अधिक प्रीमियम आणि आधुनिक व्हर्जन कावासाकी Z650 S (Kawasaki Z650 S) भारतात 7.59 लाख (एक्स-शोरूम) या किमतीत लॉंच केली आहे. कंपनीनं आजपासूनच या नवीन बाईकची डिलिव्हरी देखील सुरू केली आहे. स्टँडर्ड मॉडेलच्या (किंमत 7.26 लाख) तुलनेत या नवीन 'S' व्हेरियंटची किंमत 33,000 रुपयांनी जास्त आहे. या अतिरिक्त किमतीमध्ये ग्राहकांना अधिक आकर्षक लूक आणि आधुनिक फीचर्स मिळतील.
डिझाईन आणि नवा आकर्षक लूक : नवीन कावासाकी Z650 S मध्ये सर्वात मोठा बदल तिच्या डिझाइनमध्ये पाहायला मिळतो. ही बाईक आता कावासाकीच्या प्रसिद्ध 'सुगोमी' (Sugomi) डिझाईन लँग्वेजवर आधारित आहे, जी आपल्याला Z900 आणि Z300 सारख्या मोठ्या बाईक्समध्ये पाहायला मिळते. यामध्ये नवीन डिझाईनचे एलईडी हेडलाइट cowl आणि अपडेटेड टेल-लाइट देण्यात आली आहे, ज्यामुळं बाईकला पूर्वीपेक्षा अधिक आक्रमक आणि आधुनिक लूक मिळाला आहे. सध्या ही बाईक फक्त एकाच 'व्हाईट/ग्रीन' (White/Green) या ड्युअल-टोन कलर ऑप्शनमध्ये उपलब्ध असणार आहे.
डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि मॉडर्न फीचर्स : फीचर्सच्या बाबतीत कंपनीनं यामध्ये मोठी सुधारणा केली आहे. जुन्या सेमी-अॅनालॉग कन्सोल ऐवजी आता या बाईकमध्ये 4.3-इंचाचा प्रगत टीएफटी (TFT) कलर डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो, ज्याच्या मदतीनं राईडर्स टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, कॉल आणि मेसेज अलर्ट यांसारख्या फीचर्सचा वापर करू शकतात. याशिवाय, सुरक्षेसाठी यामध्ये 'कावासाकी ट्रॅक्शन कंट्रोल' (KTRC) देखील जोडण्यात आला आहे, जे खराब रस्त्यांवर उत्तम ग्रीप प्रदान करेल. ग्राहकांसाठी क्विकशिफ्टर (Quickshifter) चा पर्याय अॅक्सेसरी म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
इंजिन आणि मेकॅनिकल पॉवर पूर्वीसारखीच : डिझाईन आणि फीचर्स बदलले असले, तरी बाईकचं इंजिन आणि अंतर्गत मेकॅनिकल पार्ट्स स्टँडर्ड मॉडेलप्रमाणेच ठेवण्यात आलं आहेत. कावासाकी Z650 S मध्ये 649 सीसीचा (649cc) लिक्विड-कोल्ड, पॅरेलल-ट्विन इंजिन देण्यात आलं आहे, जे 68.25 एचपीची पॉवर आणि 64 एनएमचा टॉर्क जनरेट करतं. हे इंजिन 6-स्पीड गिअरबॉक्स आणि असिस्ट व स्लिपर क्लचसह जोडलेलं आहे. बाईकचं सस्पेंशन देखील बदललेलं नाही, यात समोर टेलिस्कोपिक फॉर्क्स आणि मागे हॉरिझॉन्टल बॅक-लिंक मोनाशॉक युनिट्स मिळतात.
वजनात वाढ आणि ब्रेकिंग सिस्टममध्ये बदल : नवीन डिझाईन आणि पॅनेल्समुळं या 'S' व्हेरियंटचे वजन स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा 5 किलोनं वाढलं असून ते आता 193 किलो झालं आहे (स्टँडर्ड व्हेरियंटचे वजन 188 किलो आहे). एक धक्कादायक बदल म्हणजे, कंपनीनं या बाईकच्या ब्रेक रोटर्सचा आकार लहान केला आहे. यात समोरील ड्युअल डिस्क ब्रेक आता 300 मिमी ऐवजी 272 मिमीचं आहे, तर मागील डिस्क ब्रेक 220 मिमीवरून 183 मिमी करण्यात आलं आहे. 7.59 लाख किमतीत लॉंच झालेली कावासाकी Z650 S भारतीय बाजारपेठेत ट्रायम्फ ट्रायडेंट 660 (Triumph Trident 660) सारख्या मिडलवेट रोडस्टर बाईक्सना थेट टक्कर देईल.
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