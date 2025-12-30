ETV Bharat / technology

कावासाकी इंडियानं लाँच केली 2026 Z650RS: नवीन ब्लू कलर आणि E20 कंप्लायंट

कावासाकी इंडियानं 2026 Z650RS लाँच (new Kawasaki 2026 Z650RS) केली. ती नवीन निळ्या रंगात आणि E20 मानकांनुसार येते.

new Kawasaki 2026 Z650RS
new Kawasaki 2026 Z650RS (Kawasaki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
मुंबई : कावासाकी इंडियानं भारतीय बाजारात 2026 मॉडेल वर्षाची Z650RS लाँच (New 2026 Z650RS) केली आहे. ही निओ-रेट्रो स्टाइलची मोटारसायकल आता 7.83 लाख (एक्स-शोरूम) किंमतीत उपलब्ध आहे, जी मागील मॉडेलपेक्षा 14,000 नं महाग झाली आहे. मुख्य बदल म्हणजे ईंधनाची E20 कंप्लायंट क्षमता आणि एकमेव कलर ऑप्शन मेटॅलिक ओशन ब्लू. सोनेरी गोल्डन व्हील्स मात्र कायम ठेवण्यात आले आहेत, जे या बाइकच्या रेट्रो लूकला आणखी आकर्षक बनवतात. ग्राफिक्स मात्र पूर्वीप्रमाणेच आहेत.

new Kawasaki 2026 Z650RS
कावासाकी 2026 Z650RS (Kawasaki)

Z सीरिज सारखी डिझाइन
ही मोटारसायकल 1970 च्या दशकातील क्लासिक Z सीरिजच्या डिझाइननं प्रेरित आहे, ज्यात राऊंड LED हेडलॅम्प, ट्विन-पॉड इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि कर्वी फ्यूल टँक यांचा समावेश आहे. कावासाकीनं आपल्या 650 सीसी रेंजमधील इतर मॉडेल्सप्रमाणे (जसे Ninja 650 आणि Versys 650) ही बाइक E20 इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलसाठी सुसंगत बनवली आहे.

new Kawasaki 2026 Z650RS
new Kawasaki 2026 Z650RS (Kawasaki)

इंजिन आणि परफॉर्मन्स
2026 Z650RS मध्ये तेच 649 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, पॅरलल-ट्विन इंजिन आहे, जो 8,000rpm वर 68 PS पॉवर आणि 6,700rpm वर 62.1 Nm टॉर्क जनरेट करतं. E20 कंप्लायंटसाठी केलेल्या बदलांमुळं टॉर्क मागील मॉडेलपेक्षा थोडा कमी झाला आहे, पण इंजिनची दीर्घायुष्य वाढवण्यासाठी हा बदल उपयुक्त आहे. इंजिन 6-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेलं आहे, ज्यात स्लिप-अँड-असिस्ट क्लच आहे.

new Kawasaki 2026 Z650RS
new Kawasaki 2026 Z650RS (Kawasaki)

चेसिस आणि सस्पेन्शन
बाइक हाय-टेन्साइल स्टीलच्या ट्यूबुलर डायमंड-टाइप फ्रेमवर आधारित आहे. समोर 41 mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागे हॉरिझॉंटल बॅक-लिंक मोनोशॉक आहे. समोर 125 mm आणि मागे 130 mm व्हील ट्रॅव्हल मिळतं. ब्रेकिंगसाठी समोर ट्विन 300 mm डिस्क (ड्युअल-पिस्टन कॅलिपर्ससह) आणि मागे 220 mm डिस्क (सिंगल-पिस्टन कॅलिपरसह) आहे. 17-इंच अलॉय व्हील्सवर समोर 120/70 आणि मागे 160/60 सेक्शन टायर्स आहेत. ग्राऊंड क्लिअरन्स 125mm आणि सीट हाइट 800 mm आहे, जी बहुतेक रायडर्ससाठी सोयीची आहे. फ्यूल टँकची क्षमता 12 लिटर आहे, तर एकूण वजन 192 किलो आहे.

new Kawasaki 2026 Z650RS
new Kawasaki 2026 Z650RS (Kawasaki)

फीचर्स

सुरक्षेसाठी KTRC (कावासाकी ट्रॅक्शन कंट्रोल) दोन मोड्ससह आणि ड्युअल-चॅनल ABS आहे. पूर्ण LED लायटिंग आणि ड्युअल-डायल इन्स्ट्रुमेंटेशन (मल्टी-इन्फॉर्मेशन LCD डिस्प्लेसह) आहे. 2026 Z650RS ही रेट्रो लूक आणि मॉडर्न परफॉर्मन्सचा उत्तम संगम आहे. डिलिव्हरी जानेवारी 2026 मध्यापासून सुरू होईल. ही बाइक Triumph Trident 660 आणि Royal Enfield Interceptor 650 सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देण्याची शक्यता आहे.

new Kawasaki 2026 Z650RS
new Kawasaki 2026 Z650RS (Kawasaki)

