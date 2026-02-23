ETV Bharat / technology

नवीन Isuzu D Max V Cross भारतात लॉंच; 4x4 ड्राइवट्रेन, 10.3 इंच स्क्रीन आणि 360° कॅमेरा

इसुजु डी मॅक्स वी क्रॉस 2026 भारतात लॉंच झालंय. फक्त 4x4 ड्राइवट्रेन, 10.3 इंच स्क्रीन, 360° कॅमेरा, ऑटो-लॉक डिफरेंशिअलसह हे अपडेटेड रग्ड पिक-अप आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
मुंबई : इसुजु मोटर्स इंडियानं आपल्या लोकप्रिय लाइफस्टाइल पिक-अप ट्रक डी-मॅक्स वी-क्रॉस 2026 ची अपडेटेड आवृत्ती भारतात लॉंच केली आहे. आता हे वाहन फक्त 4x4 ड्राइवट्रेनसह उपलब्ध आहे, ज्यामुळं 4x2 पर्याय काढून टाकण्यात आला आहे. टोयोटा हिलक्स सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देणाऱ्या या पिक-अपमध्ये डिझाइन, टेक्नॉलॉजी, सेफ्टी आणि ऑफ-रोड क्षमतेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याची एक्स-शोरूम किंमत रुपये 25.50 लाख ते 30.28 लाख पर्यंत आहे. हे अपडेट ग्राहकांना अधिक प्रीमियम आणि साहसी अनुभव देण्यासाठी लॉंच करण्यात आलं आहे.

इंजिन आणि मेकॅनिकल अपडेट्स
2026 इसुजु डी-मॅक्स वी-क्रॉसमध्ये (V Cross) परिचित 1.9-लिटर टर्बो डिझेल इंजिन कायम आहे. हे इंजिन 161 bhp पॉवर आणि 360 Nm टॉर्क निर्माण करतं. यात सिक्स-स्पीड मॅन्युअल किंवा सिक्स-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा पर्याय उपलब्ध आहे. सर्वांत मोठा बदल म्हणजे 4x2 व्हेरिएंट पूर्णपणे बंद करुन संपूर्ण रेंजमध्ये 4x4 ड्राइवट्रेन स्टँडर्ड करणे आहे. याशिवाय, सर्व ट्रिम्समध्ये ऑटो-लॉकिंग डिफरेंशिअल जोडण्यात आले आहे, ज्यामुळं ऑफ-रोड परिस्थितीत अधिक चांगली ग्रिप आणि क्षमता मिळते.

बाह्य डिझाइन
वाहनाची एकंदर सिल्हूट तशीच आहे, पण काही सूक्ष्म स्टायलिंग बदलांनी त्याला अधिक आकर्षक आणि रग्ड लूक दिला आहे. समोरच्या भागात बोल्ड ग्रिल आणि ब्लॅक आउट लोअर लिप, रिवर्क्ड बंपर ज्यामध्ये क्लॅडिंग कमी करण्यात आले आहे. फॉक्स स्किड प्लेट काढून टाकली आहे. बाजूला नवीन 18-इंच अलॉय व्हील्स जोडले आहेत, तर ब्लॅक व्हील आर्च आणि साइड क्लॅडिंग काढून स्वच्छ प्रोफाइल दिला आहे.

इंटीरियर आणि फीचर्स
कॅबिनमध्ये टेक्नॉलॉजीत मोठी सुधारणा झाली आहे. जुनी 9-इंच इन्फोटेनमेंट स्क्रीनची जागा 10.3-इंच टचस्क्रीननं घेतली आहे, जी वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अ‍ॅपल कारप्ले सपोर्ट करते. डॅशबोर्ड आणि दरवाज्यांवर कॉन्ट्रास्ट ट्रिम इन्सर्ट्स देऊन प्रीमियम फील वाढवला आहे. टॉप-स्पेक Z प्रेस्टिज व्हेरिएंटमध्ये रूफ-माउंटेड एट-स्पीकर ऑडिओ सिस्टम आहे. सेफ्टीसाठी 360-डिग्री कॅमेरा आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)देण्यात आलं आहे.

व्हेरिएंट्स आणि किंमत

2026 वी-क्रॉस तीन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे:

  • V-Cross 4WD MT Z
  • V-Cross 4WD MT Z Prestige
  • V-Cross 4WD AT Z Prestige

या वाहनाची किंमत 25.50 लाख रुपये पासून सुरू होऊन 30.28 लाख रुपयापर्यंत(एक्स-शोरूम) जाते.

