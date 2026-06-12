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ट्रेन तिकिट बुकिंगमध्ये मोठा बदल : नवीन IRCTC वेबसाइट 'या' तारखेला होणार लाँच

नवीन IRCTC वेबसाइट लवकरच लाँच होणार आहे. त्यामुळं ट्रेन तिकिट बुकिंग अधिक वेगवान आणि सोयीस्कर होईल, असं रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं आहे.

IRCTC website, train ticket booking.
IRCTC वेबसाइट (ETV Bharat MH Desk)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 2:16 PM IST

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मुंबई : रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी जयपूरच्या मालवीय राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (MNIT) येथे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना मोठी घोषणा केली. IRCTC वेबसाइट नवीन लाँच करण्यात येणार असल्याचं वैष्णव यांनी म्हटलं आहे. ही नवीन वेबसाइट अधिक आधुनिक, वेगवान आणि वापरकर्ता-अनुकूल असेल, ज्यामुळं ट्रेन तिकिट बुकिंगची प्रक्रिया पूर्णपणे बदलणार आहे. सध्या भारतीय रेल्वेच्या आरक्षण प्रणालीला सुमारे 40 वर्षे झाली आहेत. नवीन प्रणालीमुळं प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर अनुभव मिळेल.

IRCTC वेबसाइट आणि PRS सिस्टमचा ओव्हरहॉल : भारतीय रेल्वे मंत्रालयानं मे महिन्यातच आपल्या जुन्या पॅसेंजर रिझर्वेशन सिस्टम (PRS) ला आधुनिक स्वरूप देण्याची घोषणा केली होती. नविन IRCTC वेबसाइट 15 जुलै रोजी भारतात लॉंच होणार असून ऑगस्ट महिन्यापासून ही नवीन प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे. 2002 मध्ये सुरू झालेल्या ऑनलाइन तिकिट बुकिंग सेवेमध्ये 88 टक्के मागणी पूर्ण होत आहे. नवीन PRS प्रणालीमुळं तिकिट बुकिंग क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. गेल्या वर्षी मंत्रालयानं सांगितलं होतं की, नवीन प्रणाली एका मिनिटात 1.5 लाखांहून अधिक तिकिटे बुक करण्यास सक्षम असेल. सध्याच्या 32,000 तिकिटांच्या तुलनेत ही पाचपट वाढ आहे. तसंच, तिकिट चौकशी क्षमता दहापट वाढून 4 लाखांवरून 40 लाखांपर्यंत जाईल. नवीन सिस्टम बहुभाषिक असेल आणि वापरकर्त्यांसाठी अत्यंत सोपी असेल. नवीन PRS मध्ये प्रवाशांना आपली आवडती सीट निवडण्याची आणि कॅलेंडर पाहण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. दिव्यांगजन, विद्यार्थी, रुग्णांसाठी विशेष सुविधा एकत्रित केल्या गेल्या आहेत. यामुळं तिकिट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल.

RailOne सुपर अ‍ॅपची भूमिका : गेल्या वर्षी भारतीय रेल्वेनं RailOne मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन लाँच केलं. हे ‘सुपर अ‍ॅप’ म्हणून ओळखलं जातं. यात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेटिंग तिकिटाच्या कन्फर्मेशनची शक्यता अधिक अचूक सांगितली जाते. तिकिट बुक करताना अ‍ॅप लगेचच माहिती देतं की वेटलिस्ट तिकिट कन्फर्म होण्याची शक्यता किती आहे. याशिवाय, रेल्वेशी संबंधित विविध सेवांमध्येही हे अ‍ॅप सोय करते.

नवीन वेबसाइटचे प्रमुख फायदे : नवीन IRCTC वेबसाइटमध्ये प्रगत आणि वेगवान फंक्शन्स असतील. सध्याच्या वेबसाइटपेक्षा ही अधिक आकर्षक आणि वापरकर्ता-केंद्रित असेल. प्रवाशांना तिकिट बुकिंग, सीट उपलब्धता, भाडे तपासणे, रद्द करणे आदी सर्व प्रक्रिया सहज करता येतील. AI च्या मदतीनं वैयक्तिकृत शिफारसीही मिळू शकतील. भारतीय रेल्वे ही जगातील सर्वात मोठी रेल्वे नेटवर्क्सपैकी एक आहे. दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. जुन्या सिस्टममुळं अनेकदा स्लो लोडिंग, सर्व्हर डाऊन अशा समस्या येत होत्या. नवीन प्रणालीमुळं या समस्या कमी होतील आणि प्रवाशांचा वेळ वाचेल. विशेषतः गणेशोत्सव, दिवाळी, उन्हाळी सुट्टीसारख्या पीक सीझनमध्ये ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल.

प्रवाशांसाठी संदेश : रेल्वे अधिकारी म्हणाले की, नवीन वेबसाइट आणि PRS प्रणाली प्रवाशांच्या सुविधेसाठी डिझाइन केली गेली आहे. IRCTC अ‍ॅप आणि वेबसाइट दोन्हीमध्ये सुधारणा होतील. प्रवाशांनी नवीन प्लॅटफॉर्म वापरून पाहावा आणि आपला अनुभव शेअर करावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. ही आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया भारतीय रेल्वेला डिजिटल युगात आणखी मजबूत करेल. प्रवासी आता अधिक चांगल्या अनुभवाची अपेक्षा करू शकतात.

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