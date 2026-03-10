ETV Bharat / technology

New Hyundai Verna 2026: ची नवीन फीचर्स आणि किंमतींसह बाजारात दमदार एंट्री

New Hyundai Verna 2026 : नवीन LED हेडलाइट्स, डार्क क्रोम ग्रिल, बॉस मोड, 7 एअरबॅग्स आणि प्रीमियम फीचर्ससह भारतात लॉंच झालीय.

New Hyundai Verna 2026
New Hyundai Verna 2026 (Hyundai)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : ह्युंडई मोटर इंडियानं आपल्या लोकप्रिय मिड-साइज सेडान वर्नाचं अपडेट मॉडेल लॉंच (New Hyundai Verna 2026) केलंय.ही कार आता 10.98 लाख ते 18.28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत उपलब्ध (Hyundai verna launched) आहे. या अपडेटमुळं वर्नामध्ये बाह्य, अंतर्गत आणि सेफ्टी फीचर्समध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. ही कार होंडा सिटी, व्हीडब्ल्यू व्हर्टस आणि स्कोडा स्लावियासारख्या प्रतिस्पर्धींशी स्पर्धा करणार आहे.

New Hyundai Verna 2026
New Hyundai Verna 2026 (Hyundai)

व्हेन्यू प्रकारचं नवीन व्हेरिएंट
ह्युंडईनं वर्नाच्या व्हेरिएंट नावांमध्ये (Hyundai Verna 2026) बदल केला आहे, जे आता नवीन व्हेन्यू प्रमाणे HX2, HX4, HX6, HX6+, HX8 आणि HX10 अशा नावानं ओळखले जातील. यामुळं ग्राहकांना व्हेरिएंट निवडणं सोपं झालं आहे. बेस मॉडेल HX2 ची किंमत 10.98 लाख रुपये आहे, तर टॉप HX10 टर्बो DCT ची किंमत 18.28 लाख रुपये आहे. या अपडेटनंतर बेस व्हेरिएंटची किंमत 18,000 रुपयांनी वाढली असून, टॉप व्हेरिएंट 1.1 लाख रुपयांनी महाग (Hyundai verna) झालं आहे.

New Hyundai Verna 2026
New Hyundai Verna 2026 (Hyundai)

बाह्य डिझाइनमध्ये सुधारणा
2026 वर्नाच्या बाह्य भागात (Hyundai verna facelift) आकर्षक बदल दिसताय. समोर डार्क क्रोम ग्रिल, प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स, थोडे रिफ्रेश्ड बंपर्स आणि 16-इंच अलॉय व्हील्स मिळतात. मागील भागात बंपरवर सिल्व्हर-फिनिश्ड ट्रिम जोडले गेले आहे. ही कार दोन नवीन रंग पर्याय क्लासी ब्लू आणि टायटन ग्रे मॅट रंगात उपलब्ध आहे. हे बदल कारला अधिक आधुनिक आणि प्रीमियम लूक देतात.

New Hyundai Verna 2026
New Hyundai Verna 2026 (Hyundai)

अंतर्गत आणि कम्फर्ट फीचर्स
अंतर्गत भागात सर्वात मोठं अपग्रेड म्हणजे फ्रंट पॅसेंजर सीटसाठी 'बॉस मोड' फंक्शन, जे सेगमेंटमध्ये पहिल्यांदाच आलं आहे. हे फीचर प्रतिस्पर्धी कारांमध्ये उपलब्ध नाही. ड्रायव्हर सीटला मेमरी फंक्शन मिळालं असून, फ्रंट पॅसेंजर सीट पावर्ड अ‍ॅडजस्टमेंटसह येतं. नवीन स्टीयरिंग व्हील वर 'H' लोगो मोर्स कोडमध्ये आहे, जो आयोनिक 5 आणि क्रेटा इलेक्ट्रिकमध्येही दिसतो. 10.25 इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि टचस्क्रीन पूर्वीप्रमाणेच आहे. दुर्दैवानं, व्हेन्यूसारखे ड्युअल 12.3 इंच स्क्रीन्स नाहीत, कारण वर्नाची प्लॅटफॉर्म नवीन Nvidia-आधारित E&E आर्किटेक्चरला सपोर्ट करत नाही.

New Hyundai Verna 2026
New Hyundai Verna 2026 (Hyundai)

सेफ्टी फीचर्समध्ये मोठी झेप
सेफ्टीमध्ये वर्ना आघाडीवर (Hyundai Verna ) आहे. टॉप-स्पेक HX10 व्हेरिएंटमध्ये 7 एअरबॅग्स (सेगमेंट फर्स्ट) मिळतात, तर इतर व्हेरिएंट्समध्ये 6 एअरबॅग्स स्टँडर्ड आहेत. प्रतिस्पर्धी कारांमध्ये फक्त 6 एअरबॅग्सच असतात. याशिवाय 360-डिग्री कॅमेरा आणि बिल्ट-इन डॅशकॅम सारखे फीचर्स टॉप ट्रिममध्ये उपलब्ध आहेत.

New Hyundai Verna 2026
New Hyundai Verna 2026 (Hyundai)

इंजिन आणि गियरबॉक्स पर्याय
इंजिन पर्याय पूर्वीप्रमाणेच आहेत. यात 1.5 लिटर नॅचरली अ‍ॅस्पिरेटेड पेट्रोल (115 hp, 144 Nm) आणि 1.5 लिटर टर्बो-पेट्रोल (160 hp, 253 Nm) उपलब्ध आहेत. दोन्ही इंजिन्ससोबत 6-स्पीड मॅन्युअल स्टँडर्ड आहे. NA इंजिनसोबत CVT आणि टर्बोसोबत 7-स्पीड DCT ऑप्शन आहे. या अपडेटमुळं वर्ना अधिक प्रीमियम, सुरक्षित आणि फीचर-लोडेड झाली आहे. मिड-साइज सेडान सेगमेंटमध्ये तिची मागणी नक्कीच वाढेल.

New Hyundai Verna 2026
New Hyundai Verna 2026 (Hyundai)

हे वाचलंत का :

  1. महिंद्रा XUV 7XO ची 'विमेंस एडिशन' लवकरच येणार!
  2. 'या' आहेत भारतातील सर्वोत्तम मायलेज देणाऱ्या बाइक्स: कमी किंमत आणि उत्तम इंधन कार्यक्षमता
  3. केटीएम 200 ड्यूक आणि 250 ड्यूक नवीन रंग पर्यायासह लॉंच

TAGGED:

NEW HYUNDAI VERNA 2026
HYUNDAI VERNA 2026
HYUNDAI VERNA PRICE
HYUNDAI VERNA
NEW HYUNDAI VERNA 2026 LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.