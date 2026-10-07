होंडा 'एलेव्हेट'चं नवीन रूप बाजारात दाखल! आकर्षक डिझाइन आणि प्रीमियम वैशिष्ट्ये; किंमत 11.80 लाख रुपयांपासून सुरू
2026 होंडा एलिव्हेट फेसलिफ्ट भारतात अधिकृतपणे लॉंच करण्यात आली असून, तिची सुरुवातीची किंमत 11.80 लाख (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे.
Published : October 7, 2026 at 9:43 AM IST
मुंबई: होंडा कार्स इंडियानं आपल्या लोकप्रिय एसयूव्ही (SUV) 'एलेव्हेट'ची सुधारित आवृत्ती (facelift) बाजारात आणली आहे, ज्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या अद्ययावत एसयूव्हीची किंमत 11.80 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते. किया सेल्टोस (Kia Seltos), मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) आणि ह्युंदाई क्रेटा (Hyundai Creta) यांसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी थेट स्पर्धा करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या या वाहनात ग्राहकांना अधिक आकर्षित करण्यासाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
Rugged looks. Loaded tech. Bold options. Choose your bold new Honda Elevate #NewElevate #AllNewAllBold #Honda #Elevate #HondaCarsIndia https://t.co/LFtc2p4aug— Honda Car India (@HondaCarIndia) October 6, 2026
सूक्ष्म पण प्रभावी डिझाइन बदल: नवीन 'एलेव्हेट'चं बाह्य स्वरूप मूळ मॉडेलपेक्षा फारसं वेगळं नाही. समोरील भाग (front fascia) बऱ्याच अंशी तसाच ठेवण्यात आला आहे, तरीही त्यात काही नवीन घटक जोडले आहेत; उदाहरणार्थ, हेडलॅम्प्सना जोडणाऱ्या एलईडी (LED) पट्ट्या आणि 'हनीकॉम्ब-पॅटर्न' असलेली ग्रिल. वाहनाचा एकूण आकार (silhouette) तसाच असला तरी, मागील भागात पूर्णपणे बदल करण्यात आले आहेत; 'कनेक्टेड टेललाइट्स'चा समावेश केल्यामुळं ही कार ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील सध्याच्या ट्रेंडशी सुसंगत ठरते. आकर्षक रंगांच्या पर्यायांमध्ये नॉर्डिक फॉरेस्ट पर्ल, रेडियंट रेड मेटॅलिक, प्लॅटिनम व्हाईट पर्ल, क्रिस्टल ब्लॅक पर्ल, ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल, मेटिओरॉइड ग्रे मेटॅलिक आणि ल्युनार सिल्व्हर मेटॅलिक यांचा समावेश आहे.
The unveiling wraps for the night. The new Honda Elevate stepped into the spotlight tonight. Tomorrow, the drive begins, stay tuned to know more. #NewElevate #AllNewAllBold #Honda #Elevate #HondaCarsIndia https://t.co/Ib1MweC4JS— Honda Car India (@HondaCarIndia) October 6, 2026
व्हेरिएंटनुसार किंमती: होंडा 'एलेव्हेट' SV, V, VX, ZX आणि ZX+ अशा व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. बेस व्हेरिएंटची किंमत 11.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. उच्च श्रेणीतील व्हेरिएंट्समध्ये अतिरिक्त वैशिष्ट्ये आणि आरामाचे पर्याय दिले आहेत, ज्यामुळं ग्राहक त्यांच्या बजेटनुसार निवड करू शकतात.
|Variant Trim
|Transmission Choices
|Key Highlights Added
|Price Range (Ex-Showroom)
|SV
|Manual Only
|New mesh grille, Ivory-Black fabric cabin, LED Projector headlamps
|11.80 Lakh
|V
|Manual / CVT
|8-inch touchscreen, Rear disc brakes & EPB (CVT only), USB-C ports
|From 12.50+ Lakh
|VX
|Manual / CVT
|Sunroof, Connected tri-bar LED lighting, 17-inch alloys, PM2.5 AQI display
|From 14.00+ Lakh
|ZX
|Manual / CVT
|Front ventilated seats, 10.25-inch touchscreen, Level 2 ADAS with Low-Speed Follow
|Up to 16.80 Lakh
|ZX+ / ZX+ Black
|Manual / CVT
|360° camera, Front/Rear powered & ventilated seats, Gloss-black finishes
|Up to 18.40 Lakh
Taking boldness to the next level! Our leadership team proudly introduces the New Honda Elevate to the world. Built for the modern explorer, the journey beyond the familiar starts today. #NewElevate #AllNewAllBold #Honda #Elevate #HondaCarsIndia https://t.co/Q4pnbE7Gkj— Honda Car India (@HondaCarIndia) October 6, 2026
प्रीमियम वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षिततेवर भर: नवीन 'एलेव्हेट'नं वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत मोठे अपडेट आणले आहे. यात व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-वे पॉवर-ॲडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, व्हेंटिलेटेड रिअर सीट्स, 360-डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, लेन-वॉच (LaneWatch) कॅमेरा आणि सहा-स्पीकर साऊंड सिस्टम यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. सुरक्षिततेसाठी, CVT व्हेरिएंट्समध्ये मागील बाजूस डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, लेव्हल 2 ADAS, सहा एअरबॅग्ज आणि इतर विविध आधुनिक प्रणाली देण्यात आल्या आहेत. ही वैशिष्ट्ये वेगवेगळ्या ट्रिम लेव्हल्समध्ये विभागलेली आहेत.
विश्वसनीय 1.5-लिटर इंजिन: होंडानं इंजिनच्या बाबतीत आपली पारंपरिक ताकद कायम राखली आहे. यातील 1.5-लिटर i-VTEC पेट्रोल इंजिन 119HP ची पॉवर आणि 145 Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन सहा-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन किंवा CVT ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनच्या पर्यायांसह येते. याचा ड्रायव्हिंग अनुभव अत्यंत सुरळीत आणि कार्यक्षम असून, शहर तसेच हायवे अशा दोन्ही परिस्थितींत प्रवासाचा आरामदायी अनुभव मिळतो.
A bold new way to explore. Starting at just Rs.11,80,000 #NewElevate #AllNewAllBold #Honda #Elevate #HondaCarsIndia https://t.co/ais71BiRDv— Honda Car India (@HondaCarIndia) October 6, 2026
एकंदरीत, होंडा एलिव्हेटची (Honda Elevate) ही सुधारित आवृत्ती (facelift) डिझाइन, वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षितता या बाबतीत संतुलित सुधारणा घेऊन आली आहे. स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन कंपनीनं हे बदल केले आहेत. ही SUV भारतीय बाजारपेठेतील आपले स्थान अधिक बळकट करेल अशी अपेक्षा आहे.
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