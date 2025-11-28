नवीन होंडा अॅमेझला भारत NCAP कडून 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग! भारतातील सर्वात स्वस्त ADAS कार
नवीन होंडा अॅमेझला भारत NCAP कडून 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग प्राप्त झालंय. त्यामुळं ती आतापर्यंत भारतातील सर्वात सुरक्षित कॉम्पॅक्ट सेडान ठरलीय.
Published : November 28, 2025 at 3:25 PM IST
मुंबई : होंडा कार्स इंडियानं आज जाहीर केलं की, Honda Amaze नं Bharat NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये प्रौढ संरक्षणात (Adult Occupant Protection) पूर्ण 5 स्टार्स तर बाल संरक्षणात (Child Occupant Protection) 4 स्टार्स मिळवले आहेत. डिसेंबर 2024 मध्ये लाँच झालेल्या या नवीन अॅमेझच्या सर्व व्हेरिएंटना हे रेटिंग लागू आहे. यामुळं अॅमेझ आता भारतातील सर्वात सुरक्षित आणि तंत्रज्ञानसंपन्न कॉम्पॅक्ट सेडानपैकी एक ठरली आहे.
Safety Ratings of HONDA – AMAZE (3RD GEN)— Bharat NCAP (@bncapofficial) November 28, 2025
The AMAZE (3RD GEN) has scored 5-Stars in Adult Occupant Protection (AOP) and 4-Stars in Child Occupant Protection (COP) in the Bharat NCAP crash tests. #bharatncap #safetyfirst #safetybeyondregulations #morestarssafercars #bncap pic.twitter.com/Y00f1He1Va
प्रौढ संरक्षण 5 स्टार्स (28.33/32 गुण)
- फ्रंटल ऑफसेट टेस्टमध्ये 14.33/16 गुण
- साइड इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये 14/16 गुण
- साइड पोल टेस्टमध्ये ‘OK’ रेटिंग
होंडाच्या ACE (Advanced Compatibility Engineering) बॉडी स्ट्रक्चरमुळं कारचा केबिन अतिशय स्थिर राहिलं. सर्व व्हेरिएंटमध्ये 6 एअरबॅग्स, ESC, ABS+EBD, ISOFIX अँकर्स स्टँडर्ड आहेत.
बाल संरक्षण 4 स्टार्स (40.81/49 गुण)
- 3 वर्षांच्या डमीला पूर्ण संरक्षण
- 18 महिन्यांच्या डमीला फक्त 0.19 गुणांची कपात
- चाइल्ड सीट बसवण्यात पूर्ण 12/12 गुण
- ISOFIX आणि ३-पॉइंट सीटबेल्टमुळं चांगले गुण मिळाले.
भारतातील सर्वात स्वस्त ADAS कार
नवीन अॅमेझ ही भारतातील पहिली आणि सर्वात परवडणारी कार आहे जी Honda SENSING ADAS पॅकेजसह येते.यात ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग,अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, रोड डिपार्चर मिटिगेशन, लीड कार डिपार्चर अलर्ट, ऑटो हाय बीममधल्या व्हेरिएंटमध्ये रिअर कॅमेरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आणि सेगमेंट-फर्स्ट LaneWatch कॅमेराही मिळतो. होंडा कार्स इंडियाचे व्हीपी (मार्केटिंग अँड सेल्स) कुणाल बेहल म्हणाले, “आमचे ध्येय 2050 पर्यंत होंडा वाहनांमधील अपघातातील मृत्यू शून्य करणे आहे. नवीन अॅमेझ हे त्याच दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल आहे.”
इंजिन आणि किंमत
कारमध्ये 1.2-लिटर i-VTEC पेट्रोल इंजिन (मॅन्युअल आणि CVT पर्याय) आहे. 6 एअरबॅग्स, ADAS आणि मजबूत बॉडी स्ट्रक्चरमुळं अॅमेझ आता मारुती ड्झायर, ह्युंदाई ऑरा यांच्यापेक्षा सरस ठरते. Bharat NCAP अंतर्गत आतापर्यंत फक्त दोन सेडान्सची चाचणी झालीय. मारुती ड्झायर आणि आता होंडा अॅमेझ. दोन्हींमध्ये अॅमेझनं प्रौढ संरक्षणात बाजी मारली आहे.
