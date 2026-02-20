ETV Bharat / technology

व्हॉट्सअ‍ॅप ‘ग्रुप मेसेज हिस्ट्री’ नवीन फीचर आणत आहे. नवीन सदस्यांना 100 पर्यंत अलीकडील मेसेज शेअर करून सहज संदर्भ देता येईल. यात गोपनीयता पूर्णपणे सुरक्षित राहते.

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 12:17 PM IST

1 Min Read
मुंबई : व्हॉट्सअ‍ॅप नवीन मेंबर्सना ग्रुपमध्ये सहजपणे सामील करून घेण्यासाठी ‘ग्रुप मेसेज हिस्ट्री’ नावाचं महत्त्वाचं फीचर आणत आहे. आता अ‍ॅडमिन्स आणि मेंबर्स नवीन सदस्याला 100 पर्यंत मेसेज पाठवू शकतात, जेणेकरून त्याला “काय चाललं आहे?” असा प्रश्न विचारण्याची गरजच पडणार नाही. हे फीचर स्वयंचलित नाही, ते वापरण्याचा पूर्ण अधिकार वापरकर्त्याकडं आहे. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनमुळं गोपनीयतेवरही कोणताही परिणाम होत नाही. कामासाठी, कुटुंबासाठी किंवा समुदायांसाठी ग्रुप चॅट्स महत्त्वाचे असतात; या फीचरमुळं त्यांचं समन्वय अधिक सोपं होणार आहे.

ग्रुप चॅट्समधील गुंतागुंत दूर
ग्रुप चॅट्समध्ये अनेकदा गोंधळ असतो. एखादा मेंबर उशिरा सामील झाला की संपूर्ण चॅट रिकॅप सत्रात बदलतं. स्क्रीनशॉट्स पाठवले जातात, मेसेज फॉरव्हर्ड केले जातात, पण तरीही नवीन मेंबरला पूर्ण संदर्भ समजत नाही. व्हॉट्सअ‍ॅप हे त्रासदायक प्रकरण सोडवण्यासाठी ‘ग्रुप मेसेज हिस्ट्री’ आणत आहे. नवीन मेंबर जोडताना अ‍ॅडमिन किंवा मेंबर 25 ते 100 अलीकडील मेसेज निवडून पाठवू शकतो. हे मेसेज नवीन मेंबरला स्वतंत्रपणे दिसतात, त्यात टाइमस्टॅम्प आणि पाठवणाऱ्याचं नाव असतं. ते सामान्य मेसेजेसारखे दिसत नाहीत, त्यामुळं गोंधळ होत नाही.

कॅच अप करणं आता सोपं
हे फीचर स्वयंचलित नाही. ते वापरणे पूर्णपणे पर्यायी आहे. अ‍ॅडमिनना ग्रुपसाठी हे फीचर बंद करण्याचा अधिकार आहे, पण स्वतः अ‍ॅडमिनला नेहमी मेसेज हिस्ट्री पाठवता येईल. ग्रुपमध्ये जेव्हा हिस्ट्री पाठवली जाते, तेव्हा सर्व मेंबर्सना त्याची सूचना मिळते. हे फीचर ग्रुप्स, कुटुंब चॅट्स, इव्हेंट प्लॅनिंग किंवा समुदायांच्या समन्वयासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

गोपनीयता पूर्णपणे सुरक्षित
गोपनीयतेच्या बाबतीत कसलाही बदल नाही. शेअर केलेले मेसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड राहतात. फक्त नवीन मेंबरच ते पाहू शकतो; बाहेरील कोणालाही प्रवेश नाही. हे फीचर गोपनीयतेशी तडजोड न करता वापरकर्त्यांना सोयीस्कर अनुभव देते. व्हॉट्सअ‍ॅप हे फीचर हळूहळू सर्वांना उपलब्ध करत आहे. सध्या काही वापरकर्त्यांना ते दिसत आहे, लवकरच सर्वांना मिळेल. ग्रुप चॅट्सच्या दैनंदिन वापरातील एक मोठा त्रास दूर करणारं हे छोटे पण प्रभावी अपडेट आहे.

