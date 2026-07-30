नवीन Google Pixel 11 Pro टीझर: 'Ask More of Your Phone' मोहीम जोरात सुरू
Google नं आपल्या आगामी Pixel 11 मालिकेसाठी नवीन टीझर जारी करून "Made by Google 2026" या कार्यक्रमाबद्दलची उत्सुकता वाढवली आहे.
Published : July 30, 2026 at 2:36 PM IST
मुंबई: Google नं Pixel 11 Pro साठी एक नवीन टीझर जारी केला आहे. "Ask More of Your Phone" या मोहिमेद्वारे, कंपनीनं फोनची मागील बाजूची रचना (डिझाइन) आणि "Pixel Glow" हे वैशिष्ट्य सादर केलंय. लाँचच्या अवघ्या दोन आठवड्यांपूर्वी प्रदर्शित झालेला हा प्रमोशनल व्हिडिओ Pixel 11 Pro च्या मागील पॅनेलची थेट झलक दाखवतो. हा व्हिडिओ Google नं गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या "Ask more of your phone" या मोहिमेला अधिक बळकटी देतो.
The next obvious move. Google #Pixel11 Pro.— Made by Google (@madebygoogle) July 29, 2026
Ask more of your phone. August 12.
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Pixel 11 Pro टीझरची ठळक वैशिष्ट्ये: या नवीन टीझरमध्ये Google नं आपल्या स्वतःच्या (first-party) ॲप्स आणि सेवांना प्राधान्य दिलं आहे. यामध्ये Gemini, Gmail, Google Maps, Search, Photos, Calendar आणि Docs यांसारख्या सेवांमुळं दैनंदिन जीवन कसं सोपं होतं, याचे प्रभावी चित्रण करण्यात आलं आहे. Pixel स्मार्टफोन वापरणे ही एक नैसर्गिक आणि योग्य पुढची पायरी असल्याचं हा व्हिडिओ सुचवतो. या व्हिडिओच्या पार्श्वसंगीतासाठी Nas (नास) याच्या "I Can" या गाण्याचे इन्स्ट्रुमेंटल व्हर्जन वापरण्यात आलं आहे. टीझरमध्ये Pixel 11 Pro ची मागील बाजू स्पष्टपणे दिसते; यात परिचित अशी आडवी कॅमेरा पट्टी (horizontal camera bar) आणि त्यासोबत नवीन "Pixel Glow" हे वैशिष्ट्य पाहायला मिळते. 'Pixel Glow' हा कॅमेरा मॉड्यूलभोवती असलेला गोलाकार प्रकाश घटक (light element) आहे, जो फिरकीप्रमाणे (pinwheel) फिरतो.
Pixel 11, Pixel 11 Pro आणि Pixel 11 Pro XL : Google नं अद्याप 'Pixel Glow' चे नेमके कार्य उघड केलेले नाही, तरीही मागील टीझर्सवरून असं सूचित होते की ते विविध क्रियांसाठी (interactions) एक व्हिज्युअल इंडिकेटर (दृश्य संकेत) म्हणून काम करेल. या वर्षीच्या Pixel मालिकेतील हा सर्वात लक्षवेधी दृश्य बदलांपैकी एक असेल. 'Made by Google 2026' हा कार्यक्रम 12 ऑगस्ट 2026 रोजी न्यूयॉर्कमध्ये होणार आहे. या कार्यक्रमात Pixel 11, Pixel 11 Pro आणि Pixel 11 Pro XL हे मॉडेल्स लाँच केले जाण्याची अपेक्षा आहे. 'Pixel Glow' च्या संपूर्ण कार्यक्षमतेबद्दलची अधिक माहिती लाँचच्या वेळी दिली जाईल. Google चा दृष्टिकोन Pixel ला केवळ एका स्मार्टफोनवरून एका व्यापक इकोसिस्टमचा (सर्वसमावेशक प्रणालीचा) भाग बनवण्याचा आहे. जेमिनी (Gemini) सारख्या एआय (AI) क्षमता आणि दैनंदिन सेवांशी असलेल्या एकत्रीकरणामुळं, पिक्सेल 11 (Pixel 11) सिरीजकडून वापरकर्त्यांना अधिक चांगला अनुभव मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Google Pixel 11 Series fully leaks ahead of launch 👀— Saurav (@Saurav_DJ47) July 23, 2026
The entire Pixel 11 lineup has surfaced in what appear to be official product renders, revealing every color and multiple angles.
Pixel 11
• Blue
• Green
• Pink
• Black
Pixel 11 Pro / Pro XL
• Green
• Light Green
•… pic.twitter.com/WcmFUP6LE4
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