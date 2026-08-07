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गुगल मॅप्समध्ये नवं अपडेट: आस्क मॅप्स बोलणार हिंदीत, भारतात रिअल-टाइम ट्रान्झिट

गूगलनं आस्क मॅप्ससाठी मोठे अपडेट जाहीर केले आहेत. आता हिंदीत प्रश्न, रिअल-टाइम ट्रान्झिट आणि वैयक्तिक शिफारशी उपलब्ध झाल्या आहेत.

New Google Maps update, Ask Maps
गुगल आस्क मॅप्स (Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 12:15 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 1:27 PM IST

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मुंबई: गुगलनं आपल्या मॅप्स ॲपमधील जेमिनी-आधारित नैसर्गिक भाषेतील प्रश्न विचारण्याच्या ‘आस्क मॅप्स’ या वैशिष्ट्यासाठी नवीन अपडेट्सची घोषणा केली. मूळतः मार्चमध्ये सादर करण्यात आलेल्या या फीचरमध्ये आता लक्षणीय सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यात हिंदी भाषेचा सपोर्ट, रिअल-टाइम सार्वजनिक वाहतूक माहिती आणि वैयक्तिकृत शिफारसी यांचा समावेश आहे. गुगलनं याला गेल्या दशकातील मॅप्समधील सर्वात मोठा बदल म्हटलं आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना अधिक सहजपणे आणि संदर्भानुसार माहिती मिळवणे शक्य होईल.

आस्क मॅप्स आता हिंदीमध्ये: आस्क मॅप्स आता हिंदीला सपोर्ट करतं, मागील संवाद लक्षात ठेवतं आणि वैयक्तिक माहितीच्या आधारावर शिफारसी देतं. गुगलच्या एका ब्लॉग पोस्टनुसार, वापरकर्ते आता इंग्रजीसोबतच हिंदीमध्येही प्रश्न विचारू शकतात, ठिकाणे शोधू शकतात आणि नैसर्गिक भाषेत शिफारसी मिळवू शकतात. यामुळं भारतातील मोठ्या वापरकर्ता वर्गासाठी मॅप्स वापरणे अधिक सोपं होणार आहे.

पर्सनल इंटेलिजन्स : या अपडेटमध्ये एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘पर्सनल इंटेलिजन्स’. फोटोज, ड्राईव्ह आणि इतर गूगल ॲप्सप्रमाणेच, मॅप्सला आता जीमेल खात्याशी जोडता येतं. यामुळं हे ॲप हॉटेल बुकिंग, फ्लाइटचा तपशील आणि रेस्टॉरंट आरक्षणासारख्या माहितीच्या आधारे संदर्भानुसार शिफारसी देऊ शकतं. उदाहरणार्थ, ते नियोजित फ्लाइटपूर्वी जवळपासची आकर्षणे सुचवू शकतं किंवा बुक केलेल्या हॉटेलजवळ भेट देण्यासारख्या ठिकाणांची शिफारस करू शकतं. हे जीमेल इंटिग्रेशन डीफॉल्टनुसार अक्षम केलेलं आहे आणि वापरकर्त्याला ते स्वतःहून सक्षम करावं लागतं.

कन्व्हर्सेशनल मेमरी : आणखी एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे ‘कन्व्हर्सेशनल मेमरी’. जर हिस्ट्री सेटिंग्ज सक्षम केली असतील, तर आस्क मॅप्स मागील चॅट्स लक्षात ठेवेल. यामुळं सहलीचे नियोजन पुन्हा सुरू करणे किंवा पूर्वीच्या शिफारसी पुन्हा पाहणे सोपे होतं. वापरकर्ते एआयला (AI) पूर्वी सुचवलेले उपक्रम किंवा ठिकाणे आठवायला सांगू शकतात, ज्यामुळं प्रत्येक वेळी नवीन सूचना देण्याची गरज नाहीशी होते.

आस्क मॅप्स : भारतासाठी विशेष महत्त्वाचे म्हणजे 'आस्क मॅप्स'मध्ये थेट सार्वजनिक वाहतूक माहितीचा समावेश करण्यात आला आहे. वापरकर्ते आता बस, मेट्रो आणि ट्रेनसाठी रिअल-टाइम वेळापत्रक, विलंब, मार्गातील बदल आणि कनेक्टिंग पर्याय थेट कन्व्हर्सेशनल इंटरफेसमध्ये पाहू शकतात. यामुळं प्रवाशांना एकाच ठिकाणी अद्ययावत माहिती मिळवता येते आणि अनेक ठिकाणी शोध न घेता माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतात.

गुगलच्या मते, लाइव्ह ट्रान्झिट एक्सपीरियन्स, पर्सनल इंटेलिजन्स आणि कॉन्वर्सेशनल मेमरी यांसारखी वैशिष्ट्ये सध्या भारतासह 'आस्क मॅप्स' उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रदेशांमध्ये सुरू केली जात आहेत. तथापि, फूड ऑर्डरिंग, हॉटेल शोधणे आणि इव्हेंटच्या शिफारसी यांसारख्या अतिरिक्त एजेंटिक क्षमता सध्या केवळ युनायटेड स्टेट्सपुरत्या मर्यादित आहेत. एकंदरीत, या अपडेटमुळं गुगल मॅप्स अधिक स्मार्ट, वैयक्तिकृत आणि बहुभाषिक बनलं आहे. भारतातील वापरकर्त्यांना विशेषतः हिंदी भाषेतील सुविधा आणि सार्वजनिक वाहतुकीविषयक माहितीचा लाभ मिळेल. गुगलच्या या सुधारणांमुळं प्रवासाचं नियोजन करणे अधिक सोपं आणि परिस्थितीनुसार अधिक अचूक माहिती देणारे ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

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Last Updated : August 7, 2026 at 1:27 PM IST

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