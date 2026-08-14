गूगलचं जेमिनी 3.7 फ्लॅश लॉंच: कोडिंग, वेब डेव्हलपमेंट आणि एआय एजंटसाठी अधिक शक्तिशाली मॉडेल
गूगलनं नवीन जेमिनी 3.7 फ्लॅश मॉडेल लॉंच केलंय. कोडिंग, वेब डेव्हलपमेंट आणि एआय एजंटसाठी आता अधिक शक्तिशाली मॉडेल उपलब्ध आहे.
Published : August 14, 2026 at 10:20 AM IST
मुंबई : गूगलनं आपल्या लोकप्रिय फ्लॅश मालिकेत नवीन जेमिनी 3.7 फ्लॅश मॉडेल लॉंच केलं. हे मॉडेल कोडिंग, वेब डेव्हलपमेंट, रीझनिंग आणि एआय एजंट क्षमतांमध्ये लक्षणीय सुधारणा घेऊन आलं आहे. फक्त तीन आठवड्यांपूर्वी जेमिनी 3.6 फ्लॅश आल्यानंतर गूगलनं पुन्हा एकदा नवीन आवृत्ती बाजारात आणली आहे. 3.7 फ्लॅश हे सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, ज्ञानाधारित कामं आणि वेब डेव्हलपमेंट वर्कफ्लोमध्ये मोठी कामगिरी करणार आहे. त्याचबरोबर त्याची सुरुवातीची किंमत 3.6 फ्लॅशच्या तुलनेत निम्मी ठेवण्यात आली आहे. यामुळं डेव्हलपर्स आणि कंपन्यांसाठी उत्पादन-तयार एआय एजंट अधिक किफायतशीरपणे स्केल करणे शक्य होणार आहे.
Today we're introducing Gemini 3.7 Flash, our most intelligent workhorse model yet for coding and agents.— Google (@Google) August 13, 2026
This model brings substantial gains across software engineering, web development, and complex knowledge work.
Now through the end of the year, Gemini 3.7 Flash is available… pic.twitter.com/RSCBDipjKn
कोडिंग आणि वेब डेव्हलपमेंटमधील कामगिरी : जेमिनी 3.7 फ्लॅशनं पहिल्या प्रयत्नातच कोड अचूकता वाढवली आहे आणि उत्पादन-तयार कोड तयार करण्याची क्षमता सुधारली आहे. वेब डेव्हलपमेंटमध्ये हे मॉडेल कमी प्रॉम्प्टमध्ये अधिक कार्यक्षम लेआउट आणि पूर्ण वैशिष्ट्ये असलेले अॅप्लिकेशन तयार करतं. स्क्रीनशॉट, प्रतिमा किंवा पूर्ण डिझाइन सिस्टम यासारख्या संदर्भ इनपुटशी उच्च डिझाइन निष्ठा आणि समता दर्शविते. अरेना एआयच्या वेबडेव्ह अरेनामध्ये या मॉडेलनं 1,588 गुण मिळवून 3.6 फ्लॅशला मागं टाकलं आहे. फायनान्स, लॉ आणि बायोसायन्सेससारख्या ज्ञान-केंद्रित क्षेत्रांमध्येही ३.७ फ्लॅश अधिक मजबूत रीझनिंग आणि अचूकता देते. कॉम्प्लेक्स डॉक्युमेंट प्रोसेसिंगमध्ये (GDP.pdf वर 34.0% विरुद्ध 22.0%) आणि रिअल-वर्ल्ड बिझनेस वर्कफ्लो ऑटोमेशनमध्ये (AutomationBench वर 30.4% विरुद्ध 17.0%) ते 3.6 फ्लॅशपेक्षा चांगलं काम करतं.
3.7 फ्लॅशची सुरुवातीची किंमत : गूगलनं 3.6 फ्लॅशच्या तुलनेत डेव्हलपर अनुभव लक्षणीयरीत्या सुधारल्याचं सांगितलं आहे. हे मॉडेल सूचना अधिक अचूकतेनं पाळतं, अधिक काळजीपूर्वक विचार करतं आणि मल्टी-स्टेप प्लॅनिंग व टूल कॉल्समध्ये जास्त प्रयत्न करतं. यामुळं इंजिनिअरिंग वर्कफ्लोमध्ये मॅन्युअल निरीक्षण आणि रिट्रायची गरज कमी होते. वर्षाच्या अखेरीपर्यंत 3.7 फ्लॅशची सुरुवातीची किंमत प्रति दशलक्ष इनपुट टोकन्ससाठी 0.75 डॉलर आणि आउटपुट टोकन्ससाठी 3.75 डॉलर ठेवण्यात आली आहे. ही किंमत 3.6 फ्लॅशच्या तुलनेत निम्मी असून सुधारित कामगिरीसोबत डेव्हलपर्सना उत्पादन-तयार एआय एजंट अधिक किफायतशीरपणे वापरता येतील.
introducing Gemini 3.7 Flash: our most intelligent workhorse model yet for coding and agents— Google AI Studio (@GoogleAIStudio) August 13, 2026
this release comes just three weeks after Gemini 3.6 Flash, and is a direct result of developer feedback and algorithmic innovations that we look forward to bringing to future models… pic.twitter.com/Gx5HoRRqVy
नवीन सुरक्षा उपाय आणि मर्यादा : जेमिनी 3.7 फ्लॅशमध्ये केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिओलॉजिकल आणि न्यूक्लियर (CBRN) तसंच सायबर डोमेनमधील गैरवापराविरुद्ध अद्ययावत सुरक्षा उपाय समाविष्ट आहेत. गूगलनं बायोरिसिलियन्स आणि सायबर प्रोग्रामशी सुसंगत उपयुक्त वापर प्रकरणे सक्षम केल्याचं सांगितलं आहे. हे मॉडेल फाउंडेशन मॉडेल्सच्या सामान्य मर्यादांना अजूनही सामोरे जातं. कधीकधी हॅल्युसिनेशन, मंद प्रतिसाद आणि टाइमआउट समस्या येऊ शकतात. गूगलनं जेलब्रेक संरक्षण आणि इतर सुरक्षा उपाय मजबूत केल्याचं सांगितलं आहे. काही डोमेनमध्ये मॉडेलचं ज्ञान मार्च 2026 पर्यंत अद्ययावत आहे, तर काही क्षेत्रांमध्ये जानेवारी 2025 पर्यंतची माहिती वापरली जाऊ शकते. जेमिनी 3.7 फ्लॅश हे गूगलचं सर्वात बुद्धिमान वर्कहॉर्स मॉडेलपैकी एक मानलं जात असून कोडिंग, एजंट आणि ज्ञानाधारित कामांसाठी ते अधिक सक्षम आणि किफायतशीर पर्याय ठरत आहे.
हे वाचलंत का :