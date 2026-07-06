नवीन जनरेशन टोयोटा हायलक्स 28 जुलै 2026 रोजी भारतात लॉंच
टोयोटा हायलक्सची नववी जनरेशन 28 जुलै 2026 रोजी भारतात लॉंच होणार आहे. नवीन डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि शक्तिशाली डिझेल इंजिनसह हा ट्रक अधिक प्रीमियम होईल.
Published : July 6, 2026 at 10:22 AM IST
मुंबई : टोयोटा इंडिया 28 जुलै 2026 रोजी हायलक्स पिकअप ट्रक (Toyota Hilux) भारतात लॉंच करण्याची तयारी करत आहे. हे अपडेटेड मॉडेल बाह्यरूपात रिफ्रेश, आधुनिक इंटिरियर आणि नवीन फीचर्ससह येईल. डिझेल इंजिनची मजबूत परंपरा कायम ठेवत हायलक्स अधिक प्रीमियम आणि टेक्नॉलॉजीनं समृद्ध होऊन भारतीय बाजारात दाखल होणार आहे. साहसी आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी हा ट्रक अधिक आकर्षक ठरणार आहे.
बाह्य डिझाइनमध्ये नवीन आकर्षण : भारतातील हायलक्सचा एकंदर आकार फारसा बदलणार नाही, मात्र अनेक महत्त्वाचे स्टाइलिंग घटक अपडेट होतील. समोरच्या भागात बॉडी-कलर्ड हनीकॉम्ब ग्रिल, स्लिमर एलईडी हेडलॅम्प्स, मजबूत दिसणारा बंपर आणि स्किड प्लेटसह नवीन फ्रंट फेसिया मिळेल. यामुळं ट्रक अधिक रग्ड आणि आधुनिक दिसेल. साइड प्रोफाइल सध्याच्या मॉडेलसारखाच राहील. स्मूथ डोअर पॅनल्स आणि स्क्वेअर व्हील आर्चेस कायम राहतील. मात्र नवीन अॅलॉय व्हील्स ट्रकला ताजा लूक देतील. मागील भागात रिवाइज्ड बंपर, अपडेटेड एलईडी टेल लॅम्प्स आणि टेलगेटवर 'टोयोटा' लेटरिंग पाहायला मिळेल. हे बदल हायलक्सला अधिक प्रीमियम आणि समकालीन स्वरूप देतील.
इंटिरियरमध्ये मोठा बदल : हायलक्सचा सर्वात मोठा अपग्रेड आतल्या केबिनमध्ये दिसणार आहे. ड्युअल 12.3 इंच डिस्प्ले सिस्टम डॅशबोर्डला पूर्णपणे समकालीन बनवेल. नवीन स्टीअरिंग व्हील आणि रिडिझाईन केलेला सेंटर कन्सोल देखील समाविष्ट असेल. टोयोटानं फिजिकल बटन्स कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळं दैनंदिन ड्रायव्हिंग आणि ऑफ-रोड परिस्थितीत वापर सोपा होईल. नवीन फीचर्समध्ये 360 डिग्री कॅमेरा, ADAS (Advanced Driver Assistance System), पॉवरड फ्रंट सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स यासारख्या सुविधा समाविष्ट असतील. हे बदल हायलक्सला केवळ पिकअप ट्रक न राहता प्रीमियम लाइफस्टाइल वाहन बनवतील.
इंजिन, परफॉर्मन्स आणि नवीन पर्याय : मेकॅनिकल बाजू बर्याच प्रमाणात अपरिवर्तित राहील. 2.8 लिटर डिझेल इंजिन 204 hp पॉवर आणि 500 Nm टॉर्क देईल. हे इंजिन 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससोबत उपलब्ध असेल आणि चार चाकी (4x4) ड्राइव्ह सिस्टम मानक असेल. टोयोटा 48V माइल्ड-हायब्रिड सिस्टम देखील आणू शकते, ज्याचा वापर फॉर्च्युनर निओ ड्राइव्हमध्ये झाला आहे. यामुळं इंधन कार्यक्षमता सुधारेल. जागतिक स्तरावर टोयोटानं 59.2 kWh बॅटरी आणि ड्युअल-मोटरसह इलेक्ट्रिक हायलक्सही उघड केलं आहे, मात्र भारतात त्याचं आगमन अद्याप निश्चित नाही.
किंमत आणि बाजारातील स्थान : सध्याच्या हायलक्सची किंमत 28.52 लाख ते 36 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. नव्या जनरेशनमुळं किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. अपडेटेड डिझाइन, नवीन फीचर्स आणि प्रीमियम पोजिशनिंगमुळं हा ट्रक अधिक महागडा पण मूल्यवान ऑफरिंग म्हणून बाजारात येईल.
भारतात पिकअप ट्रक्सची मागणी सातत्यानं वाढत आहे. हायलक्सची मजबूत बिल्ड क्वालिटी, ऑफ-रोड क्षमता आणि विश्वासार्हता यामुळं व्यावसायिक आणि वैयक्तिक वापरकर्त्यांमध्ये तो लोकप्रिय आहे. नव्या जनरेशननं हा वारसा अधिक मजबूत करण्याची अपेक्षा आहे.
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