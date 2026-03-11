गूगल जेमिनी अपडेट्स: वर्कस्पेसमध्ये AI ची क्रांती
गूगलनं वर्कस्पेसमध्ये जेमिनी AI अपडेट्स आणलं आहे, जे ईमेल, फाइल्स, चॅट्समधून ड्राफ्ट्स, स्प्रेडशीट्स आणि प्रेझेंटेशन्स तयार करतं.
Published : March 11, 2026 at 5:08 PM IST
मुंबई : गूगलनं आपल्या वर्कस्पेस सूटमध्ये जेमिनी AI च्या मोठ्या अपडेट्सची घोषणा केली आहे. हे अपडेट्स वापरकर्त्यांना ईमेल, फाइल्स आणि चॅट्समधून संदर्भ घेऊन प्रथम ड्राफ्ट तयार करण्यास, स्प्रेडशीट्स तयार करण्यास आणि प्रेझेंटेशन्स डिझाइन करण्यास मदत करतील. हे सर्व टॅब बदलण्याची किंवा कॉपी करण्याची गरज नसते. हे वैशिष्ट्य 10 मार्चपासून बीटा आवृत्तीत रोल आउट होत आहे, प्रथम गूगल AI अल्ट्रा आणि प्रो सबस्क्रायबर्ससाठी, तसंच जेमिनी अल्फा बिझनेस ग्राहकांसाठी, फक्त इंग्रजी भाषेत ते येईल.
डॉक्समधील 'हेल्प मी क्रिएट' टूल
डॉक्समध्ये नवीन "हेल्प मी क्रिएट" टूल आहे. तुम्ही जे हवे ते वर्णन यात करू शकता. उदाहरणार्थ, जानेवारीच्या HOA मीटिंग नोट्सवर आधारित न्यूजलेटर – आणि जेमिनी जीमेल, ड्राइव्ह आणि गूगल चॅटमधून संबंधित सामग्री घेऊन फॉर्मॅटेड प्रथम ड्राफ्ट तयार करेल. नवीन डॉक्सपैकी एक तृतीयांश आधीच्या फाइल्सच्या कॉपीज म्हणून तयार होतात, म्हणून गूगलनं "मॅच डॉक फॉर्मॅट" पर्याय जोडला आहे, जो संदर्भ दस्तऐवजाच्या लेआऊट आणि स्टाइलचं अनुकरण करतो. "मॅच रायटिंग स्टाइल" टूल दस्तऐवजांमध्ये एकाधिक योगदानकर्त्यांसह टोन एकसमान ठेवते.
क्रोममध्ये जेमिनी
गूगल जेमिनी क्रोम ब्राउझरमध्ये एकत्रित करत आहे, ज्यामुळे ब्राउझिंग अधिक बुद्धिमान होईल. याबाबतचं स्पष्टीकरण: AI ब्राउझरला अधिक कार्यक्षम बनवते.
शीट्समध्ये सर्वात मोठी अपग्रेड
शीट्समध्ये जेमिनीचं सर्वात मोठं अपग्रेड आहे. ईमेल आणि फाइल्समधून डेटा घेऊन एका नैसर्गिक भाषेतील प्रॉम्प्टनं संपूर्ण स्प्रेडशीट तयार करू शकता. नवीन "फिल विथ जेमिनी" वैशिष्ट्य टेबल सेल्स स्वयंचलित भरतं. गूगलचा दावा आहे की 95 व्यक्तींच्या अभ्यासात हे मॅन्युअल एंट्रीपेक्षा नऊ पटीनं वेगवान आहे. अधिक विश्वसनीयपणे, स्प्रेडशीटबेंच डेटासेटवर जेमिनीनं 70.78% रिटींग मिळवालय.
अॅस्लाइड्स आणि ड्राइव्हमधील रोलआउट
स्लाइड्समध्ये जेमिनी वैयक्तिक स्लाइड्स तयार करतं, जे तुमच्या डेकच्या थीमशी जुळतं आणि फाइल्स व ईमेलमधून संदर्भ घेतं. संपूर्ण प्रेझेंटेशन जनरेशन एका प्रॉम्प्टनं तयार करता येत. ड्राइव्हमध्ये AI ओव्हरव्यूज सर्चमध्ये जोडलं आहे.
