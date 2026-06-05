Apple Arcade मध्ये नवीन गेम्सची भर; आता 200 हून अधिक गेम्स उपलब्ध
Apple Arcade मध्ये चार नवीन गेम्स समाविष्ट करण्यात आले असून जून जुलैमध्ये आणखी पाच गेम्स येणार आहेत. यात 200 हून अधिक जाहिरात-मुक्त गेम्स खेळता येतील.
Published : June 5, 2026 at 4:05 PM IST
मुंबई: क्युपर्टिनो-स्थित ॲपलनं (Apple) आपली लोकप्रिय गेमिंग सबस्क्रिप्शन सेवा मोठ्या प्रमाणावर विस्तारली आहे. Apple Arcade वर आता चार नवीन गेम्स उपलब्ध आहेत आणि जूनच्या अखेरीस आणि जुलैमध्ये आणखी पाच गेम्स लाँच होणार आहेत. फुटबॉल, बिझनेस सिम्युलेशन, कार्ड गेम्स आणि व्हर्च्युअल पेट (आभासी पाळीव प्राणी) अशा विविध प्रकारांमधील या गेम्सचा उद्देश खेळडूचं मनोरंजन करणे आहे. Apple Arcade कडं आता 200हून अधिक गेम्सचा संग्रह उपलब्ध आहे आणि हे सर्व गेम्स जाहिराती व 'इन-ॲप' खरेदीपासून (in-app purchases) मुक्त आहेत.
Apple Arcade मधील नवीन गेम्सची घोषणा : ॲपलनं नुकतेच चार नवीन गेम्स सादर केले आहेत. Mini Football Legends, My Talking Tom 2+, Coffee Inc 2+ आणि FreeCell Solitaire: Card Game+ हे गेम्स आता Apple Arcade वर खेळता येतील.
Mini Football Legends: फुटबॉल प्रेमींसाठी एक रोमांचक गेम, ज्यामध्ये वेगवान सामने आणि लीग स्पर्धांचा समावेश आहे.
My Talking Tom 2+: लोकप्रिय 'व्हर्च्युअल पेट' गेमची सुधारित आवृत्ती; यात खेळाडू आपल्या मांजरीसोबत खेळू शकतात आणि तिची काळजी घेऊ शकतात.
Coffee Inc 2+: एक बिझनेस सिम्युलेशन गेम, जिथे खेळाडू स्वतःचा कॉफी शॉपचा व्यवसाय उभारू शकतात आणि यशस्वीपणे चालवू शकतात.
FreeCell Solitaire: Card Game+: क्लासिक कार्ड गेमचे आधुनिक स्वरूप, जे तासनतास मनोरंजन करतं.
जून आणि जुलैमध्ये येणारे गेम्स: ॲपलनं 30 जून रोजी Family Feud Pocket लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. प्रसिद्ध टीव्ही शोवर आधारित या गेममध्ये सिंगल-प्लेअर आणि मल्टी-प्लेअर अशा दोन्ही मोडचा समावेश असेल, तसंच दैनंदिन आव्हानांमुळं खेळाडूंना सतत नवीन कामं मिळत राहतील. 2 जुलै रोजी आणखी चार गेम्स उपलब्ध होतील.
- Dungeon Crawler+ : रणनीती आणि साहसी खेळांची आवड असलेल्यांसाठी
- Creatures of the Deep+ : मासेमारीचा गेम, जो समुद्री जीव पकडण्याचा अनुभव देईल.
- Pocket City 2+ : शहर उभारणीचा (city-building) गेम, जिथे खेळाडू स्वतःचे शहर वसवू शकतात
- Draw It+ : चित्रकला आणि सर्जनशील कौशल्यांसाठी
हे सर्व गेम्स Apple Arcade सबस्क्रिप्शनचा भाग म्हणून जाहिरात-मुक्त आणि 'इन-ॲप' खरेदीशिवाय खेळता येतात.
Apple Arcade चे दर आणि उपलब्धता: भारतात Apple Arcade ची किंमत दरमहा फक्त 99 इतकी आहे. नवीन सदस्यांना एक महिन्याची मोफत चाचणी (free trial) मिळते. नवीन iPhone, iPad, Mac किंवा Apple TV खरेदी करणाऱ्यांना तीन महिन्यांचा मोफत ॲक्सेस मिळतो. हे सर्व गेम्स 'Apple One' बंडलमध्येही समाविष्ट आहेत. 'इंडिव्हिज्युअल प्लॅन'ची किंमत दरमहा 195 आहे, तर 'फॅमिली प्लॅन'ची किंमत दरमहा 365 आहे. 'फॅमिली प्लॅन' सहा सदस्यांपर्यंत शेअर केला जाऊ शकतो.
डिव्हाइस सपोर्ट: 'आर्केड ओरिजिनल्स' (Arcade Originals) गेम्स iPhone, iPad, Mac, Apple TV आणि Apple Vision Pro वर खेळता येतात.
ॲप स्टोअर: iPhone, iPad आणि Vision Pro साठी उत्कृष्ट गेम्स उपलब्ध आहेत. प्रत्येक गेमसाठी डिव्हाइस सुसंगतता (compatibility) वेगळी असू शकते.
Apple Arcade नं विविध प्रकारचे गेम्स उपलब्ध करून देऊन सबस्क्राइबर्सना उच्च-गुणवत्तेचा गेमिंग अनुभव दिला आहे. स्पोर्ट्स, सिम्युलेशन, स्ट्रॅटेजी, क्रिएटिव्हिटी आणि कॅज्युअल गेमिंग अशा विविध प्रकारांमुळं (genres) हे प्लॅटफॉर्म सर्व वयोगटातील खेळाडूंना आकर्षित करते. या नवीन गेम्समुळं हे सबस्क्रिप्शन अधिकच आकर्षक ठरते.
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