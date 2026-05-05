2026 Force Traveller N रेंज लाँच: अपडेटेड डिझाइन, अधिक फीचर्ससह सुधारित अनुभव

फोर्स मोटर्सनं 2026 Force Traveller N रेंज लाँच केली. डिजिटल कॉकपिट, आधुनिक डिझाइन आणि नवीन फीचर्ससह अपडेटेड हे मॉडेल लॉंच झालंय.

2026 Force Traveller N रेंज (Force)
Published : May 5, 2026 at 3:17 PM IST

पुणे : फोर्स मोटर्स लिमिटेडनं आपल्या लोकप्रिय व्हॅन Force Traveller च्या 2026 N रेंजची अधिकृत लाँचिंग केली आहे. या अपडेटेड मॉडेलमध्ये आधुनिक डिझाइन, कारसारखे डिजिटल कॉकपिट आणि अनेक नवीन फीचर्स देण्यात आले आहेत. फोर्स ट्रॅव्हलर ही भारतातील शेअर्ड मोबिलिटी, अॅम्ब्युलन्स, स्कूल बस आणि डिलिव्हरी व्हॅन्ससाठी अग्रगण्य वाहन कंपनी आहे. नवीन N रेंज 15 मे 2026 पासून देशभरातील फोर्स मोटर्स डीलरशिपवर बुकिंगसाठी उपलब्ध होणार आहे.

आधुनिक इंटीरियर आणि सुधारित आराम : नवीन Force Traveller N रेंजमध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे कारसारखं डिजिटल कॉकपिट. यात 9 इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि पूर्ण डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आला आहे. नवीन एर्गोनॉमिक सीट्स, सुधारित NVH (Noise, Vibration, Harshness) तंत्रज्ञानामुळं कॅबिन अधिक आरामदायक झाली आहे.याशिवाय, नवीन HVAC सिस्टममुळं कॅबिनमध्ये वेगवान आणि प्रभावी थंडावा मिळतो. प्रवासी, चालक आणि मालकांच्या फीडबॅकनुसार हे बदल करण्यात आले आहेत. वाहनाच्या आतल्या अनुभवाला आता अधिक प्रीमियम आणि आधुनिक स्वरूप मिळालं आहे.

“Force Traveller अनेक वर्षांपासून शेअर्ड मोबिलिटीचा विश्वासू साथीदार आहे. नवीन N रेंजमध्ये आम्ही मालक, चालक आणि प्रवाशांच्या सूचनांनुसार आराम, विश्वासार्हता आणि मालकीची किंमत सुधारली आहे. उत्पादन प्रक्रिया मजबूत करून गुणवत्ता वाढवली आहे.”- प्रसान फिरोडिया, मॅनेजिंग डायरेक्टर, फोर्स मोटर्स

बाह्य भाग, डिझाइन आणि स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स : बाह्य स्वरूपातही लक्षणीय बदल दिसून येतात. नवीन फ्रंट फेसिया, DRL (Daytime Running Lights) आणि LED टर्न इंडिकेटर्समुळं वाहन अधिक आकर्षक दिसतं. रिअर फेसियाला देखील आधुनिक रूप देण्यात आलं आहे. फोर्स मोटर्सनं वाहनाच्या स्ट्रक्चरल इंटिग्रिटीमध्ये मोठी सुधारणा केली आहे. री-इंजिनिअर्ड शीट मेटल स्ट्रक्चर, कमी बॉडी जॉइंट्स आणि उन्नत मॅन्युफॅक्चरिंग प्रक्रियेमुळं फिट अँड फिनिश, ड्रिव्हेबिलिटी आणि एकूण विश्वासार्हता वाढली आहे. Urbania मॉडेलमधील शिकवणुकीचा फायदा घेत उत्पादन गुणवत्ता आणखी मजबूत करण्यात आली आहे.

इंजिन, सुरक्षा : नवीन Force Traveller N रेंज FM 2.6 CR डिझेल इंजिनसह उपलब्ध आहे, जे BS-VI Stage 2 उत्सर्जन मानकांचं पालन करतं. हे इंजिन इंधनक्षम आणि सिद्ध कामगिरीसाठी प्रसिद्ध आहे. वाहनामध्ये Force Care पॅकेज देण्यात आलं आहे, ज्यात विस्तारित वॉरंटी, पार्ट्स वॉरंटी, अपघात दुरुस्ती आणि रोडसाइड असिस्टन्सचा समावेश आहे. तसंच iPulse कनेक्टेड टेक्नॉलॉजीद्वारे रिअल-टाइम वाहन ट्रॅकिंग आणि डायग्नोस्टिक्स उपलब्ध आहेत. यामुळं फ्लीट ऑपरेटर्सना डाउनटाइम कमी करता येईल आणि वाहनाचा वापर अधिकाधिक होईल.

