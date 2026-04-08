गूगल क्रोम ब्राउझरमध्ये नवीन वैशिष्ट्ये: उभ्या टॅब्स आणि सुधारित रीडिंग मोड
Google Chrome मध्ये Vertical Tabs आणि 'Full Page Reading Mode' वैशिष्ट्ये आली आहेत.
Published : April 8, 2026 at 3:51 PM IST
मुंबई : गूगलनं आपल्या लोकप्रिय वेब ब्राउझर क्रोममध्ये दोन नवीन वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत, जी वापरकर्त्यांच्या अनुभवाला अधिक चांगलं आणि उत्पादक बनवण्यासाठी डिझाइन केली आहेत. प्रथम वैशिष्ट्य म्हणजे उभ्या टॅब्स (Vertical Tabs), ज्यात पारंपरिक शीर्षस्थानी असलेल्या आडव्या टॅब्सऐवजी टॅब्स ब्राउझरच्या बाजूला उभे दिसतात. दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे रीडिंग मोडची सुधारित पूर्ण-पृष्ठ इंटरफेस, जी मजकूर-केंद्रित वाचन अनुभव देते. या अपडेटमुळं क्रोम ब्राउझर मायक्रोसॉफ्ट एज आणि मोजिला फायरफॉक्स सारख्या इतर ब्राउझर्सशी अधिक स्पर्धात्मक झाला आहे. हे वैशिष्ट्ये गूगलच्या ब्लॉग पोस्टद्वारे जाहीर करण्यात आली आणि लवकरच सर्व डेस्कटॉप वापरकर्त्यांसाठी रोलआउट होत आहेत.
उभ्या टॅब्स: क्रोममध्ये आता उभ्या टॅब्सची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. यासाठी वापरकर्त्यांना फक्त कोणत्याही क्रोम विंडोवर राइट-क्लिक करावे लागेल आणि “Show Tabs Vertically” हा पर्याय निवडावा लागेल. एकदा सक्रिय झाल्यावर, सर्व उघडलेले टॅब्स ब्राउझरच्या डाव्या किंवा उजव्या बाजूला उभ्या स्वरूपात दिसतील. यामुळं पूर्ण पृष्ठ शीर्षके (full page titles) सहज वाचता येतात आणि टॅब ग्रुप्स व्यवस्थापित करणं सोपं होतं, विशेषतः जेव्हा टॅब्सची संख्या दहा किंवा अधिक असते. गूगलनुसार, हा बदल बहुकार्य (multitasking) करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी खूप उपयुक्त आहे. आता टॅब्स गमावण्याची भीती कमी होते आणि ब्राउझिंग अधिक व्यवस्थित होतं. हे वैशिष्ट्य मायक्रोसॉफ्ट एज आणि फायरफॉक्समध्ये आधीपासून उपलब्ध होतं, पण क्रोममध्ये ते आता अधिकृतपणे आलं आहे. वापरकर्ते आपल्या सोयीनुसार हे उभे टॅब्स चालू किंवा बंद करू शकतात. गूगल म्हणते की, “टॅब्स बाजूला हलवल्यानं तुम्ही सर्व टॅब्स सहज पाहू शकता आणि वेळ वाचवू शकता.”
रीडिंग मोडमध्ये नवीन पूर्ण-पृष्ठ अनुभव : दुसरे महत्त्वाचे अपडेट म्हणजे रीडिंग मोड (Reading Mode)चं सुधारित रूप. आता कोणत्याही वेबपेजवर राइट-क्लिक करून “Open in reading mode” पर्याय निवडल्यास, पृष्ठ पूर्ण स्क्रीनवर उघडते. यात जाहिराती, नेव्हिगेशन बार, साइडबार आणि इतर सर्व व्यत्यय (distractions) लपवल्या जातो. फक्त मुख्य मजकूर, शीर्षके आणि प्रतिमा (आवश्यक असल्यास) दिसतात. यामुळं दीर्घ लेख, बातम्या किंवा अभ्यास सामग्री वाचणे अधिक आरामदायक आणि एकाग्र होऊन शकतं. पूर्वी रीडिंग मोड साइड पॅनलमध्ये उघडत असे, पण आता तो पूर्ण-पृष्ठ इंटरफेस देतं, ज्यामुळं वाचन अनुभव अधिक immersive झाला आहे. वापरकर्ते फॉन्ट साइज, थीम, लाइन स्पेसिंग इत्यादी सेटिंग्ज सहज बदलू शकतात. हे वैशिष्ट्य विशेषतः विद्यार्थी, संशोधक आणि नियमित ऑनलाइन वाचकांसाठी फायदेशीर ठरेल.
क्रोमच्या अलीकडील अपडेट्सचा भाग : गूगल गेल्या काही महिन्यांत क्रोममध्ये सतत नवीन वैशिष्ट्ये आणत आहे. यापूर्वी भारतातील वापरकर्त्यांसाठी Gemini साइड पॅनल सादर करण्यात आलं होतं. फेब्रुवारीमध्ये Split View, PDF मार्कअप टूल्स इत्यादी अपडेट्स आले होते. आता vertical tabs आणि improved reading mode नं क्रोम अधिक उत्पादक बनवलं आहे. हे दोन्ही वैशिष्ट्ये क्रोमच्या डेस्कटॉप आवृत्तीवर हळूहळू रोलआउट होत आहेत. काही वापरकर्त्यांना ते लगेच दिसू शकतील, तर काहींना अपडेट येण्यास थोडा वेळ लागू शकतो. गूगलनं यासोबत छोट्या व्हिडिओ क्लिप्सही शेअर केल्या आहेत, ज्यात वैशिष्ट्ये कशा प्रकारे काम करतात हे दाखवलं आहे.
गूगल क्रोमचे हे नवीन अपडेट्स वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन ब्राउझिंगला अधिक सोयीस्कर आणि कार्यक्षम बनवतील. उभ्या टॅब्समुळं टॅब मॅनेजमेंट सोपं होईल, तर नवीन रीडिंग मोड वाचन अनुभवाला नवीन उंची देईल. क्रोम अद्याप जगातील सर्वात लोकप्रिय ब्राउझर असल्यानं, अशा अपडेट्समुळं त्याची लोकप्रियता अधिक वाढेल. तुम्हीही क्रोम अपडेट करून या नवीन वैशिष्ट्यांचा आनंद घ्या!
