चॅटजीपीटीवर येत आहे नवीन वैशिष्ट्य: प्रौढांसाठी इरोटिका सामग्री आणि अधिक मानवी व्यक्तिमत्त्व

ओपनएआयचे सॅम ऑल्टमन यांनी चॅटजीपीटीवर डिसेंबर 2025 पासून सत्यापित प्रौढांसाठी इरोटिका सामग्री आणि अधिक मानवी व्यक्तिमत्त्व आणण्याची घोषणा केली.

OpenAI, Sam Altman
ओपनएआय, सॅम ऑल्टमन (Etv Bharat File Photo)
Published : October 15, 2025 at 12:31 PM IST

हैदराबाद : ओपनएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन यांनी चॅटजीपीटीच्या सामग्री (content) धोरणात मोठा बदल जाहीर केला आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत, सत्यापित प्रौढ वापरकर्त्यांसाठी चॅटजीपीटीवर इरोटिका सामग्री (Erotica content) उपलब्ध होणार आहे. यासह, चॅटजीपीटीला अधिक मानवीय आणि मैत्रीपूर्ण बनवण्यासाठी नवीन व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश केला जाणार आहे. या बदलांमुळं वापरकर्त्यांना अधिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक अनुभव मिळेल, परंतु यामुळं काही वाद आणि चिंताही निर्माण होत आहेत.

ओपनएआय या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनीनं आपल्या लोकप्रिय चॅटबॉट चॅटजीपीटीच्या सामग्री धोरणात क्रांतिकारी बदल जाहीर केले आहेत. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर एका पोस्टद्वारे सांगितलं की, डिसेंबर 2025 पासून सत्यापित प्रौढ वापरकर्त्यांसाठी चॅटजीपीटीवर इरोटिका सामग्री उपलब्ध होईल. “प्रौढांना प्रौढांसारखे वागवण्याच्या” तत्त्वानुसार, कंपनीनं हे पाऊल उचललं आहे. यामुळे वापरकर्त्यांना विद्यमान वेबसाइट्स आणि पोर्टल्सवर अवलंबून न राहता थेट चॅटबॉटवर प्रौढ सामग्रीचा आनंद घेता येईल.

सुरुवातीला चॅटजीपीटीवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले होते, ज्यामुळे काही वापरकर्त्यांना त्याचा उपयोग आणि आनंद कमी वाटला. ऑल्टमन यांनी यामागील कारण स्पष्ट करताना सांगितलं की, मानसिक आरोग्याच्या जोखमींपासून संरक्षण करण्यासाठी हे निर्बंध आवश्यक होते. “आम्ही चॅटजीपीटीला सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर बनवलं होतं, जेणेकरून मानसिक आरोग्याच्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल. परंतु यामुळं अनेक वापरकर्त्यांना कमी आनंद मिळाला,” असं ऑल्टमन यांनी नमूद केलं. आता नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि विस्तारित पालक नियंत्रणामुळं कंपनीला हे निर्बंध शिथिल करण्याची संधी मिळाली आहे.

या धोरणामुळं चॅटजीपीटीवर सामग्रीची विविधता वाढेल, परंतु याबाबत काही चिंताही व्यक्त होत आहेत. ओपनएआय सध्या फेडरल ट्रेड कमिशनच्या (एफटीसी) चौकशीला सामोरं जात आहे, ज्यामध्ये मुलांना आणि किशोरवयीन मुलांना होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचा तपास केला जात आहे. याशिवाय, कंपनीला एका खटल्याचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामध्ये चॅटजीपीटीच्या तंत्रज्ञानामुळं एका किशोरवयीन मुलाच्या आत्महत्येला कारणीभूत ठरल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रौढ सामग्रीसारख्या संवेदनशील विषयाचा समावेश करणे ओपनएआयसाठी आव्हानात्मक ठरू शकतो.

याशिवाय, ऑल्टमन यांनी चॅटजीपीटीला अधिक मानवीय बनवण्याची योजना जाहीर केली आहे. “पुढील काही आठवड्यांत, आम्ही चॅटजीपीटीची एक नवीन आवृत्ती सादर करणार आहोत, जी 4o आवृत्तीप्रमाणे अधिक मानवीय आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्व असेल,” असं त्यांनी सांगितलं. वापरकर्त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार चॅटजीपीटीला मैत्रीपूर्ण, इमोजी-प्रधान किंवा अधिक मानवीय बनवण्याचा पर्याय मिळेल. ऑल्टमन यांनी यापूर्वी एआयशी भावनिक नातेसंबंध जोडण्याच्या नकारात्मक पैलूंवर टीका केली होती, परंतु आता वापरकर्त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना हा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बदलांमुळं चॅटजीपीटीचा वापर अधिक वैयक्तिक आणि आकर्षक होईल, परंतु यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नैतिक वापरावर आणि सुरक्षिततेवर नवीन चर्चा सुरू होऊ शकते. प्रौढ सामग्री आणि मानवीय व्यक्तिमत्त्वाच्या समावेशानं चॅटजीपीटीला नवीन उंचीवर नेण्याचा ओपनएआयचा प्रयत्न आहे, परंतु यासोबत येणारी जबाबदारी आणि आव्हानंही तितकीच महत्त्वाची आहेत.

