त्वचेच्या स्कॅनद्वारे हृदयरोगाचा धोका लवकर ओळखता येणार, फास्ट आरएसओएम तंत्रज्ञान विकसित

जर्मन संशोधकांनी विकसित केलेल्या फास्ट आरएसओएम तंत्रज्ञानामुळं त्वचेच्या स्कॅनद्वारे हृदयरोगाचा सुरुवातीचा धोका लवकर ओळखता येणार आहे.

Published : January 24, 2026 at 2:17 PM IST

नवी दिल्ली: जर्मन संशोधकांनी एक नवीन इमेजिंग तंत्रज्ञान विकसित केलंय, जे त्वचेचे गैर-आक्रमक (नॉनइन्व्हेसिव्ह) स्कॅन करून हृदयविकाराचा (कार्डिओव्हस्कुलर) धोका लवकर ओळखू शकतं. ‘फास्ट-आरएसओएम’ (Fast-RSOM) नावाच्या या तंत्रज्ञानामुळं रक्तवाहिन्यांमध्ये होणारे सूक्ष्म बदल, ऑक्सिजनची पातळी आणि ऊतकांची रचना यांचं बारकाईनं निरीक्षण करता येतं. हे तंत्रज्ञान त्वचेच्या थेट खाली असलेल्या अत्यंत सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांचं (कॅपिलरीज) तपशीलवार चित्र घेतं आणि त्यांच्या प्रसरण-आकुंचन क्षमतेतील सूक्ष्म बिघाडला (म्हणजे मायक्रोव्हस्कुलर एंडोथेलियल डिसफंक्शन (MiVED) ओळखतं. आतापर्यंत डॉक्टरांना मानवी शरीरात हे सुरुवातीचे बदल पाहण्यासाठी कोणतंही अचूक साधन उपलब्ध नव्हतं.

कसं कार्य करतं फास्ट आरएसओएम तंत्रज्ञान?
आरएसओएम (रास्टर स्कॅन ऑप्टोअ‍ॅकूस्टिक मेसोस्कोपी) हे एक इमेजिंग तंत्रज्ञान आहे. यात प्रकाशाच्या स्पंदांचा (पल्सेस) वापर करून अल्ट्रासाऊंड सिग्नल तयार केले जातात, ज्यामुळं त्वचेखालील रचनांचं अत्यंत तपशीलवार त्रिमिती (3D) चित्र मिळतं. फास्ट-आरएसओएम ही त्याची जलद आणि प्रगत आवृत्ती आहे. हे तंत्रज्ञान एकाच कॅपिलरी आणि त्वचेच्या थराच्या स्तरावर एंडोथेलियल डिसफंक्शनचं मूल्यांकन करतं. यामुळं हृदयरोग सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांच्या स्तरावर कसा सुरू होतो, याचं अभूतपूर्व दृश्य मिळतं.

हृदयविकारची सुरवातीची लक्षणे
हृदयविकार सामान्यतः लक्षणे दिसण्याआधीच सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांमध्ये बदल घडवतो. धूम्रपान, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा यांसारखे धोका घटक हे बदल घडवतात. पारंपरिक पद्धती फक्त जोखीम घटकांचा अंदाज बांधता योते, पण फास्ट-आरएसओएम प्रत्यक्षात या घटकांमुळं रक्तवाहिन्यांवर झालेलं नुकसान मोजू शकतं. हे तंत्रज्ञान उच्च-रिझोल्यूशन, डायनॅमिक MiVED बायोमार्कर्स पुरवते, जे रक्तवाहिन्यांच्या कार्यातील सूक्ष्म बिघाड दर्शवतं. यामुळं हृदयरोगाचं लवकर निदान, प्रतिबंध आणि वैयक्तिक उपचार शक्य होतात.

संशोधक काय म्हणतात?
हेल्महोल्ट्झ म्युनिखच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल अँड मेडिकल इमेजिंगचे संशोधक डॉ. हैलॉंग यांनी सांगितलं की, “फास्ट-आरएसओएमच्या मदतीनं आम्ही प्रथमच मानवांमध्ये एकाच कॅपिलरी आणि त्वचेच्या थराच्या रिझोल्यूशनवर एंडोथेलियल डिसफंक्शनचं मूल्यांकन केलंय.” टेक्निकल युनिव्हर्सिटी ऑफ म्युनिख (TUM) चे व्हस्कुलर सर्जन आणि ज्येष्ठ संशोधक डॉ. अँजेलोस कार्लास यांनी सांगितलं, “आमच्या या नव्या पद्धतीमुळं हृदयरोग सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांच्या स्तरावर कसा प्रकट होतो, याचं अभूतपूर्व दृश्य मिळतं.” हेल्महोल्ट्झ असोसिएशन ऑफ जर्मन रिसर्च सेंटर्सच्या टीमनं हा अभ्यास ‘लाइट: सायन्स अँड अ‍ॅप्लिकेशन्स’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित केला आहे.

भविष्यातील शक्यता
फास्ट-आरएसओएममुळं वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांती घडू शकते. यामुळं हृदयरोऱ्याती अचूक ओळख, जीवनशैली किंवा औषधोपचारांचे परिणाम तपासणे आणि दीर्घकालीन हृदय आरोग्य सुधारणे शक्य होईल. हृदयरोग हा जगभरात मृत्यूचं प्रमुख कारण असल्यानं, असं लवकर निदान करणारे तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

