टीव्हीएस आयक्यूब एस 4.7 किलोवॅट तास व्हेरियंट लाँच

मोठ्या बॅटरीसह नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर टीव्हीएस आयक्यूब एस 4.7 किलोवॅट तास व्हेरिएंट भारतात लॉंच झालंय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 6, 2026 at 4:00 PM IST

मुंबई : टीव्हीएस मोटर कंपनीनं आपल्या लोकप्रिय आयक्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या पोर्टफोलिओमध्ये महत्त्वाची भर घातली आहे. कंपनीनं आज नवीन टीव्हीएस आयक्यूब एस 4.7 किलोवॅट तास व्हेरियंट ( TVS iQube S (4.7 kWh) Variant ) लाँच केलं आहे. नवीन मॉडेलमध्ये आकर्षक नवीन कलर ऑप्शन्सही देण्यात आले आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.टीव्हीएस आयक्यूब एस ही इलेक्ट्रिक स्कूटर शहरातील दैनंदिन प्रवासासाठी आदर्श मानली जाते. मोठ्या बॅटरीमुळं रेंज वाढली असून, परफॉर्मन्सही अधिक चांगला झाला आहे. हे लाँच पर्यावरणाला पूरक ठरेल, असं कंपनीचं म्हणणं आहे.या स्कूटरची एक्स-शोरूम किंमत 1,37,142 रुपये ठेवण्यात आली आहे.

बॅटरी आणि परफॉर्मन्स : नवीन टीव्हीएस आयक्यूब एस 4.7 किलोवॅट तास व्हेरियंटमध्ये 4.7 किलोवॅट तास क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे. ही बॅटरी 5.9 एचपी पीक पॉवर आणि 33 न्यूटन मीटर कमाल टॉर्क निर्माण करते. यामुळं स्कूटर अधिक वेगवान झाली आहे. पोर्टेबल चार्जरनं 0 ते 80 टक्के चार्जिंगसाठी केवळ 4 तास लागतात.बॅटरी पॅकची डिझाइन आणि सुरक्षितता याकडं विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्सना IP67 डस्ट आणि वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंग देण्यात आलं आहे, ज्यामुळं पावसाळ्यातही स्कूटर विश्वासार्ह राहते.

रेंज, टॉप स्पीड आणि ऍक्सलरेशन : नवीन व्हेरियंटची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची रेंज. IDC प्रमाणे एका चार्जिंगमध्ये 175 किलोमीटर रेंज मिळते. यामुळे शहरातील दैनंदिन 50-60 किलोमीटर प्रवास करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही स्कूटर एकदम परफेक्ट आहे. टॉप स्पीड 82 किलोमीटर प्रति तास आहे, तर 0 ते 40 किलोमीटर प्रति तास वेग घेण्यास फक्त 4.3 सेकंद लागतात. हे ऍक्सलरेशन शहरातील ट्राफिकमध्ये ओव्हरटेकिंगसाठी उपयुक्त ठरते.

फीचर्स आणि हार्डवेअर : टीव्हीएस आयक्यूब एस 4.7 किलोवॅट तास मॉडेल उच्च श्रेणीतील कनेक्टेड स्कूटर फीचर्ससह येते. TFT डिस्प्लेद्वारे स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, राइड स्टॅटिस्टिक्स, नेव्हिगेशन सपोर्ट आणि विविध अलर्ट नोटिफिकेशन्स उपलब्ध आहेत. रिवर्स मोडसोबत क्रॅश अलर्ट,फॉल अलर्ट आणि अँटी-थेफ्ट अलर्ट सारख्या सेफ्टी फीचर्समुळं रायडरला अधिक सुरक्षा मिळते. हार्डवेअरबद्दल बोलायचं झालं तर स्कूटरचं कर्ब वेट 128.8 किलो आहे. सीट हाइट 770 मिलिमीटर, ग्राउंड क्लिअरन्स 157 मिलिमीटर आणि व्हीलबेस 1,301 मिलिमीटर आहे. यामुळं भारतीय रस्त्यांवर चालवताना आराम आणि स्थिरता मिळते. 12 इंचचे अलॉय व्हील्स आणि दोन्ही बाजूला 90/90-12 ट्यूबलेस टायर आहेत. ब्रेकिंगसाठी 220 मिलिमीटर फ्रंट डिस्क आणि 130 मिलिमीटर रिअर ड्रम ब्रेक सिस्टम देण्यात आली आहे.

रंग पर्याय : नवीन मॉडेलमध्ये आकर्षक रंगसंगती देण्यात आली आहे.मॅग्निफिसन्स पर्पल बेज,हार्लेक्विन ब्लू बेज आणि टायटॅनियम ग्रे मॅट हे तीन कलर पर्याय उपलब्ध आहेत. हे रंग युवा आणि स्टाइलिश रायडर्सना नक्कीच आकर्षित करतील. टीव्हीएस आयक्यूब एस 4.7 किलोवॅट तास व्हेरियंटनं इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंटमध्ये नवीन बेंचमार्क निर्माण केला आहे. मोठी बॅटरी, चांगली रेंज, आधुनिक फीचर्स आणि वाजवी किंमत यामुळं ही स्कूटर बाजारात मजबूत स्पर्धा करेल.

