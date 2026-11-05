नवीन डुकाटी Desmo450 EDX आणि MX Factory भारतात लॉंच; जाणून घ्या किंमत आणि दमदार फीचर्स
डुकाटीनं भारतात 63.5 hp इंजिन असलेल्या Desmo450 EDX (18.55 लाख) आणि रेस-फोकस्ड MX Factory (21.26 लाख) या दोन दमदार ऑफ-रोड बाईक्स लाँच केल्या आहेत.
Published : November 5, 2026 at 5:10 PM IST
मुंबई : डुकाटीनं आपली नवी एंड्युरो मोटारसायकल 'Desmo450 EDX' भारतीय बाजारात 18.55 लाख (एक्स-शोरूम) किमतीत अधिकृतपणे लाँच केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पदार्पणानंतर अवघ्या एका महिन्याच्या आत ही मोटारसायकल भारतात दाखल झाली आहे. कंपनीनं या मॉडेलसोबत रेस-फोकस्ड 'Desmo450 MX Factory' ही बाइक देखील सादर केली असून तिची किंमत 21.26 लाख निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, स्टँडर्ड 2026 Desmo450 MX ची किंमत 17.24 लाख (अपरिवर्तित) असून ती बाजारात उपलब्ध राहील, तर 2027 स्टँडर्ड मॉडेल सध्या भारतात उपलब्ध असणार नाही.
Ducati racing spirit, beyond the tarmac. Introducing the Desmo450MX Factory for motocross & Desmo450EDX for Enduro & cross-country. Desmo450MX Factory: ₹21 26 000 Desmo450EDX: ₹18 55 000 Ex-showroom India Now launched in India. Two terrains. One unmistakable Ducati spirit. https://t.co/xt3LBKzhSE— Ducati India (@Ducati_India) November 5, 2026
एंड्युरो आणि क्रॉस-कंट्रीसाठी खास डिझाइन : Desmo450 EDX विशेषतः खडतर एंड्युरो आणि क्रॉस-कंट्री ट्रॅकसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासाचा विचार करून कंपनीनं यात 8.5 लिटर क्षमतेची इंधन टाकी दिली आहे, जी MX Factory च्या तुलनेत (7.2 लिटर) मोठी आहे. याशिवाय, ऑफ-रोडवर मजबूत पकड मिळावी म्हणून पिरेली स्कॉर्पियन एक्ससी (Pirelli Scorpion XC mid-soft) टायर्स देण्यात आले आहेत. एवढे बदल करूनही या बाइकचं विना-इंधन वजन केवळ 107.1 किलो ठेवण्यात आलं आहे. कोणत्याही खडतर भूप्रदेशावर स्थिर राहण्यासाठी तिचं चेसिस आणि शोवा (Showa) सस्पेंशन खास ट्यून करण्यात आलं आहेत.
इंजिन, परफॉर्मन्स आणि डेस्मोड्रोमिक तंत्रज्ञान : या मोटारसायकलमध्ये 449.6 सीसीचे सिंगल-सिलिंडर इंजिन देण्यात आलं असून ते 9,400 आरपीएमवर 63.5 एचपी पॉवर आणि 7,500 आरपीएमवर 53.5 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. यात डुकाटीचे प्रसिद्ध 'डेस्मोड्रोमिक व्हॉल्व्ह सिस्टीम' वापरण्यात आली आहे. हे मेकॅनिकल अॅक्ट्युएटर्सद्वारे व्हॉल्व्ह उघडणे आणि बंद करण्याचं काम नियंत्रित करतं. हे इंजिन केवळ 4,200 आरपीएमवरच 70 टक्के कमाल टॉर्क उपलब्ध करून देतं, ज्यामुळं वळणांवर आणि कठीण चढणींवर बाइकला जबरदस्त पिकअप मिळतो.
आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रायडर असिस्ट फीचर्स : रायडरच्या सुरक्षिततेसाठी आणि उत्तम नियंत्रणासाठी Desmo450 EDX आणि MX Factory या दोन्ही मॉडेल्समध्ये अत्याधुनिक ऑफ-रोड इलेक्ट्रॉनिक्स पॅकेज देण्यात आलं आहे. यात ट्रॅक्शन कंट्रोल, लाँच कंट्रोल, इंजिन ब्रेक कंट्रोल, बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर तसंच रायडिंगनुसार पॉवर आणि रायडिंग मोड्सचा समावेश आहे.
ट्रॅक-फोकस्ड 'Desmo450 MX Factory' चा थरार : Desmo450 MX Factory ही पूर्णपणे रेसिंग ट्रॅकसाठी तयार केलेली आवृत्ती आहे. विना-इंधन अवघे 104 किलो वजन असलेल्या या बाइकमध्ये टायटॅनियम अक्रापोव्हिक (Akrapovic) एक्झॉस्ट, विशेष इंजिन मॅपिंग, बिलेट ट्रिपल क्लॅम्प्स आणि होलशॉट डिव्हाइस देण्यात आलं आहे. वळणांवर अधिक टॉर्क मिळावा म्हणून मागच्या चाकाला 51-टूथ स्प्रॉकेट बसवण्यात आलं आहे. ड्युअल फिनिश (डार्क काशिमा कोटिंग आणि TiO) असलेले 49 मिमी इनव्हर्टेड शोवा फ्रंट फोर्क्स आणि रिअर मोनोशॉक उत्तम सस्पेंशन ट्रॅव्हल देतात. ब्रेकिंगसाठी यात ब्रेम्बो कॅलिपर्ससह गॅल्फर रोटर्स (पुढे 260 मिमी, मागे 240 मिमी) आणि पिरेली स्कॉर्पियन MX32 टायर्स मिळतात.
भारतातील किमत :
Ducati Desmo450 MX (2026): 17.24 लाख
Ducati Desmo450 EDX: 18.55लाख
Ducati Desmo450 MX Factory: 21.26 लाख
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