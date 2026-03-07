अॅमेझॉन फायर टीव्ही मोबाइल अॅप आणि इंटरफेसमध्ये नवीन डिझाइन अपडेट
अॅमेझॉननं फायर टीव्ही मोबाइल अॅप आणि टीव्ही इंटरफेस नव्यानं डिझाइन केलंय. यामुळं कंटेंट शोधणं सोपं झालंय. वॉचलिस्ट व्यवस्थापन जलद आणि अॅलेक्सा+ सह स्मार्ट अनुभव मिळतोय.
Published : March 7, 2026 at 10:07 AM IST
मुंबई : अॅमेझॉननं फायर टीव्ही इकोसिस्टममध्ये मोठा बदल केला आहे. कंपनीनं फायर टीव्ही मोबाइल अॅपचं पूर्णपणे नवीन डिझाइन लॉंच केलं आहे, जे स्मार्टफोनवरून स्ट्रीमिंग कंटेंट शोधणे आणि नियंत्रित करणं सोपं करतं. टेकक्रंचच्या अहवालानुसार, हे अपडेट हळूहळू वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचत आहे. याशिवाय, फायर टीव्ही डिव्हाइसेसवरील इंटरफेसही नव्यानं डिझाइन करण्यात आला आहे, ज्यामुळं नेव्हिगेशन जलद आणि कंटेंट शोधणं सोपं झालं आहे. हे अपडेट फेब्रुवारी 2026 मध्ये सुरू झालं असून, मोबाइल अॅप मार्चमध्ये रोलआउट होत आहे. अॅमेझॉनच्या म्हणण्यानुसार, हे बदल वापरकर्त्यांना कंटेंट शोधण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करतात.
फायर टीव्ही मोबाइल अॅपमध्ये काय नवीन आहे?
नवीन फायर टीव्ही मोबाइल अॅप आता फक्त रिमोट कंट्रोल म्हणूनच नाही, तर दुसऱ्या स्क्रीनसारखे काम करतं. वापरकर्ते इन्स्टॉल केलेल्या अॅप्समधील स्ट्रीमिंग कॅटलॉग ब्राउझ करू शकतात, वॉचलिस्ट व्यवस्थापित करू शकतात आणि फोनवरून थेट टीव्हीवर प्लेबॅक सुरू करू शकतात. अॅपचं व्हिज्युअल डिझाइन नवीन फायर टीव्ही इंटरफेसशी जुळवलं गेलं आहे, ज्यामुळं डिव्हाइसेसमध्ये सुसंगत अनुभव मिळतो. वापरकर्ते घराबाहेर असतानाही मित्रांच्या शिफारशी सेव्ह करू शकतात किंवा वॉचलिस्टमध्ये टायटल्स जोडू शकतात. हे अपडेट भारत, युनायटेड किंग्डम, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन आणि जपानमध्ये प्रथम उपलब्ध होत आहे. इतर देशांमध्ये येत्या आठवड्यांत हळूहळू रोलआउट होईल. हे पूर्णपणे मोफत अपडेट आहे आणि अॅंड्रॉइड व आयओएस दोन्हीवर उपलब्ध आहे.
नवीन फायर टीव्ही इंटरफेसची वैशिष्ट्ये
फायर टीव्ही डिव्हाइसेसवरील इंटरफेस पूर्णपणे रिबिल्ट करण्यात आला आहे. क्लीनर लेआउट, नवीन टायपोग्राफी, कलर ग्रेडिएंट्स आणि स्पेसिंगमुळं तो आकर्षक दिसतो. परफॉर्मन्समध्ये सुधारणा झाली असून, कंटेंट शोधण्यासाठी लागणारा वेळ कमी झाला आहे.
होम स्क्रीनवर आता 20 अॅप्स पिन करता येतात (पूर्वी फक्त 6). मूव्हीज, टीव्ही शोज, स्पोर्ट्स, न्यूज आणि लाइव्ह प्रोग्रामिंगसाठी स्वतंत्र ब्राउझिंग सेक्शन्स आहेत, ज्यात विविध स्ट्रीमिंग अॅप्समधील कंटेंट एकत्र दिसतो. रिमोटच्या होम बटणावर लाँग प्रेस केल्यास क्विक अॅक्सेस पॅनल उघडतं, ज्यात ऑडिओ, डिस्प्ले सेटिंग्ज, कॅमेरा आणि स्मार्ट होम डिव्हाइसेस नियंत्रित करता येतात. गेम्स, आर्ट अँड फोटोज आणि अॅम्बियंट एक्स्पिरियन्स मेनू बटणाद्वारे उपलब्ध आहेत. अॅमेझॉन फोटोज इंटिग्रेशनमुळं आयडलवर वैयक्तिक फोटो दाखवता येतात.
अॅलेक्सा+ सह व्हॉइस डिस्कव्हरी वाढली
नवीन अनुभवात अॅमेझॉनच्या जनरेटिव्ह एआय असिस्टंट अॅलेक्सा+ चा समावेश आहे. वापरकर्ते आता अॅलेक्सा+ शी 2.5 पट जास्त बोलतात. नैसर्गिक भाषेत मूड, अभिनेते किंवा जॉनरनुसार शिफारशी मागता येतात. वॉचलिस्टमध्ये टायटल्स जोडणे, लाइव्ह गेम्सचे स्टॅटिस्टिक्स घेणे, एआय-जनरेटेड स्क्रीनसेव्हर्स तयार करणे किंवा स्मार्ट होम डिव्हाइसेस नियंत्रित करणं शक्य आहे. हे अपडेट फायर टीव्हीला अधिक स्मार्ट आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवतं, ज्यामुळं स्ट्रीमिंग अनुभव अधिक आनंददायी होईल.
हे वाचलंत का :
- Poco C85x 5G भारतात होणार लॉंच : 10 मार्चला Flipkart वर विक्री
- ओपनएआयनं लाँच केलं GPT 5 4
- भारतात लाँच होण्यापूर्वीच Realme C83 5G ची किंमत आणि स्पेसिफिकेशन लीक
Conclusion: