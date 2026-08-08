व्हॉट्सअॅपमध्ये जन्मतारीखचं नवीन फीचर; मेटाची भारतात टेस्टिंग सुरू
मेटा भारतात व्हॉट्सॲपसाठी एका नवीन वैशिष्ट्याची चाचणी करत आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते ॲपमध्ये आपली जन्मतारीख अॅड शकतील.
Published : August 8, 2026 at 5:09 PM IST
मुंबई: टेक दिग्गज मेटा कंपनी आपल्या लोकप्रिय मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपसाठी भारतात एक नवीन फीचर टेस्ट करत आहे. याद्वारे युजर्स अॅपमध्ये आपली जन्मतारीख जोडू शकतील. भारत हे व्हॉट्सअॅपचं सर्वात मोठा मार्केट असल्यानं हे अपडेट महत्त्वाचं मानलं जात आहे.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट : अलीकडं ऑनलाइन फिरणाऱ्या स्क्रीनशॉटमध्ये काही युजर्ससाठी अॅपच्या वर एक बॉक्स दिसला. त्यात लिहिलं होतं, “आपली जन्मतारीख जोडा. भारतातील येणाऱ्या कायद्यांनुसार आम्हाला तुमचं वय तिथं लिहणं आवश्यक आहे.” व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं की, “भारतातील येणाऱ्या कायद्यांचं, विशेषतः डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्टचं पालन करण्यासाठी आम्ही लोकांचं वय कन्फर्म करण्याचे गोपनीयता सुरक्षित ठेवणारे मार्ग शोधत करत आहोत.” या कायद्यात मुलांच्या वैयक्तिक डेटाच्या प्रक्रियेशी संबंधित तरतुदी आहेत. त्यामुळे युजर 18 वर्षांखालील आहे की नाही हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
भारतात 600 दशलक्षाहून अधिक युजर्स : भारतात व्हॉट्सअॅपचे 600 दशलक्षाहून अधिक सक्रिय युजर्स आहेत. जगभरात अनेक सरकारांनी 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालण्याचा विचार करत आहेत. ऑस्ट्रेलियानं मात्र व्हॉट्सअॅपला अशा नियमांतून वगळलं आहे. हे फीचर अशा वेळी टेस्ट होत आहे, जेव्हा मेटा आणि भारत सरकार यांच्यात तणाव वाढला आहे. मेटानं अलीकडेच एका फेसबुक पोस्टबाबत सरकारची माफी मागितली आहे. याशिवाय इंस्टाग्रामवरील मुलांशी संबंधित संवेदनशील कंटेंटबाबतही चौकशी सुरू आहे. फेडरल टेक मंत्रालयानं व्हॉट्सअॅपला युजरनेम फीचर लाँच करण्यात विलंब करण्यास सांगितलं आहे. कंपनीनं स्पष्ट केले की हे वयाची तपासणी करणारे फीचर ऐच्छिक टेस्ट आहे. अॅप वापरण्यासाठी युजर्सना वय कन्फर्म करण्याची सक्ती नाही. “यामुळं व्हॉट्सअॅपच्या कामकाजात किंवा युजर अनुभवात कोणताही बदल होणार नाही. वयाची माहिती खाजगी राहील आणि इतर युजर्ससोबत शेअर केली जाणार नाही,” असं प्रवक्त्याने सांगितलं.
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