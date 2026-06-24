सिट्रॉयन इंडियानं लाँच केली नवीन एअरक्रॉस कॉम्फर्ट एडिशन; किंमत 9.09 लाख रुपयांपासून सुरु
सिट्रॉयन इंडियानं एअरक्रॉस कॉम्फर्ट एडिशन लाँच केली. लेदरेट सीट्ससह नवीन फीचर्ससोबत ही मर्यादित आवृत्ती 9.09 लाख रुपयांपासून उपलब्ध आहे.
Published : June 24, 2026 at 10:11 AM IST
मुंबई : सिट्रॉयन इंडियानं एअरक्रॉस कॉम्फर्ट एडिशन लाँच करत ग्राहकांना प्रीमियम पर्याय उपलब्ध करुन दिलाय. नवीन eC3X लाँच केल्यानंतर काही दिवसांतच कंपनीनं हे मर्यादित मॉडेल बाजारात आणलं आहे. नवीन आवृत्तीमध्ये लेदरेट सीट्स, समायोजित हेडरेस्ट आणि आकर्षक इंटिरियर फिनिशेस यासारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. किंमती स्पर्धात्मक ठेवत कंपनीनं मालकीच्या अनुभवाला अधिक समृद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एअरक्रॉस कॉम्फर्ट एडिशनची सुरुवातीची किंमत 9.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे.
लेदरेट सीट्स आता स्टँडर्ड : ग्राहकांच्या बदलत्या पसंतीनुसार, कमी किंमतीतही प्रीमियम केबिन अनुभव देण्यावर कंपनीनं भर दिला आहे. या कॉम्फर्ट एडिशनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे मेट्रोपॉलिटन बेज लेदरेट अपहोल्स्ट्रीचे सर्व व्हेरियंटमध्ये स्टँडर्ड समावेश. यामुळं एंट्री-लेव्हल व्हेरियंटमध्येही प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री उपलब्ध झाली आहे. याशिवाय, फ्रंट आणि रियर दोन्ही बाजूंचे अॅडजस्टेबल हेडरेस्ट सर्व मॉडेल्समध्ये देण्यात आले आहेत. यामुळं प्रवाशांना अधिक आराम आणि एर्गोनॉमिक्स मिळेल. व्हेरियंटनुसार केबिनमध्ये ब्लॅक-ग्रेनेड सरफेस, सॉफ्ट-टच एलिमेंट्स आणि सिल्व्हर अॅक्सेंट्स देण्यात आलं आहे. हे बदल केबिनला अधिक आधुनिक आणि प्रीमियम लुक देतात.
व्हेरियंट्स आणि किंमती : एअरक्रॉस कॉम्फर्ट एडिशन तीन व्हेरियंट्समध्ये उपलब्ध आहे.
|व्हेरिएंट (Comfort Edition)
|सीटर क्षमता
|इंजिन पर्याय
|एक्स-शोरूम किंमत
|YOU (यू)
|5-सीटर
|1.2-लिटर नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल (82hp)
|9.09 लाख
|PLUS (प्लस)
|5-सीटर
|1.2-लिटर टर्बो पेट्रोल (110hp)
|9.99 लाख
|PLUS Turbo (प्लस टर्बो)
|7-सीटर
|1.2-लिटर टर्बो पेट्रोल (110hp)
|11.99 लाख
या सर्व व्हेरियंट्समध्ये कॉम्फर्ट एडिशनचे अपग्रेड्स उपलब्ध आहेत. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार आणि बजेटनुसार पर्याय मिळतील. टर्बो 7-सीटर व्हेरियंट कुटुंबांसाठी अधिक व्यावहारिक आणि शक्तिशाली पर्याय ठरेल.
नवीन अॅक्सेसरी पॅक्स : कॉम्फर्ट एडिशनबरोबरच सिट्रॉयननं तीन स्ट्रक्चर्ड अॅक्सेसरी पॅकेजेसही सादर केले आहेत.
YOU Pack (किंमत 36,600 रुपये): 10 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ऍपल कारप्ले, रिवर्स कॅमेरा, फॉग लॅम्प्स, व्हील कव्हर्स, डोअर क्लॅडिंग आणि स्टाइलिंग एन्हांसमेंट्स यांचा समावेश.
PLUS Pack (किंमत 8,46रुपये): वायरलेस चार्जर, रिवर्स कॅमेरा आणि EXterior स्टाइलिंग अपग्रेड्स.
MAX Pack (किंमत 40,000 रुपये): JBL स्पीकर्ससह अँप्लिफायर, मल्टी-कॅमेरा डॅशकॅम (फ्रंट, केबिन आणि रियर), फ्रंट कोलिजन वॉर्निंग, लेन डिपार्चर अलर्ट, पादचारी वॉर्निंग, व्हेईकल डिस्टन्स अलर्ट इत्यादी प्रेडिक्टिव्ह सेफ्टी फीचर्स. हे पॅक्स ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार अतिरिक्त वैशिष्ट्ये घेण्याची लवचिकता देतात.
सिट्रॉयननं एअरक्रॉस कॉम्फर्ट एडिशन आणि नवीन अॅक्सेसरी पॅक्सद्वारे भारतीय बाजारात प्रीमियम वैशिष्ट्ये अधिक किफायतशीर किंमतीत उपलब्ध करून दिली आहेत. हे पाऊल ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करेल आणि कंपनीच्या विक्रीला चालना देईल अशी अपेक्षा आहे. मर्यादित उत्पादन असल्यानं लवकर बुकिंग करणं फायद्याचं ठरेल.
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