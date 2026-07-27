नवीन ब्रेझा फेसलिफ्टच्या LXi ते ZXi+ व्हेरियंट्समध्ये काय आहे खास, जाणून घ्या सर्व फीचर
मारुती सुझुकीनं कॉम्पॅक्ट SUV मारुती ब्रेझाचं 2026 फेसलिफ्ट मॉडेल बाजारात लॉंच केलं. ही SUV LXi, VXi, ZXi आणि ZXi+ या चार वेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे.
Published : July 27, 2026 at 2:56 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकीनं आपली लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट SUV मारुती ब्रेझाचं 2026 फेसलिफ्ट मॉडेल लॉंच केलं आहे. या कारची किंमत 7.40 लाख (इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. नवीन मॉडेलमध्ये डिझाइन अपडेट्स, नवीन इंजन पर्याय, अधिक फीचर्स आणि 5-स्टार BNCAP सुरक्षितता रेटिंग मिळाली आहे. ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक वेरिएंटमध्ये क्रमशः प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत.
2026 मारुती ब्रेझा फेसलिफ्ट LXi वेरिएंट वैशिष्ट्ये : LXi हे बेस वेरिएंट आहे. यात मूलभूत फीचर्ससह मजबूत सुरक्षितता दिली आहे. सहा एअरबॅग्स, ESP, ABS, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, सर्वांसाठी थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट्स, मॅन्युअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग, फ्रंट पॉवर विंडोज आणि ड्युअल-टोन इंटीरियर यासारखे फीचर्स आहेत. एक्सटीरियरमध्ये हॅलोजन प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स, LED DRLs आणि स्टील व्हील्ससह फुल व्हील कव्हर्स मिळतात.
2026 मारुती ब्रेझा फेसलिफ्ट VXi वेरिएंट वैशिष्ट्ये : VXi मध्ये प्रीमियम अनुभव मिळतो. यात 7-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, Arkamys ऑडिओ, रियर AC वेंट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर पॉवर विंडोज, इलेक्ट्रिक ORVMs, ऑटो क्लायमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट आणि अलॉय व्हील्स मिळतात. टर्बो व्हेरिएंटमध्ये अतिरिक्त फीचर्स उपलब्ध असू शकतात. हे दैनंदिन वापर आणि कुटुंबासाठी उत्तम वेरिएंट आहे.
2026 मारुती ब्रेझा फेसलिफ्ट ZXi वेरिएंट वैशिष्ट्ये : ZXi मध्ये सुरक्षा आणि सुविधा वाढवण्यात आल्या आहेत. यात ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, सेफ एक्झिट वॉर्निंग, 360-डिग्री कॅमेरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रियर क्रॉस-ट्रॅफिक अलर्ट, TPMS, हेड-अप डिस्प्ले (काही व्हेरिएंट्समध्ये), क्रूझ कंट्रोल, LED हेडलॅम्प्स आणि अधिक स्टायलिश इंटीरियर फीचर्स मिळतात. हे वेरिएंट सुरक्षा आणि टेक्नॉलॉजीचं चांगलं समतोल साधतं.
2026 मारुती ब्रेझा फेसलिफ्ट ZXi+ वेरिएंट वैशिष्ट्ये : ZXi+ हे टॉप वेरिएंट आहे. यात 10.1-इंच टचस्क्रीन, Arkamys ऑडिओ, Alexa वॉइस असिस्टंट, अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल (किंवा क्रूझ), वेंटिलेटेड सीट्स, 64-कलर अॅम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, ऑटो-फोल्डिंग ORVMs, स्मार्ट की आणि पूर्ण लोडेड फीचर्स मिळतात. हे पूर्णपणे लोडेड SUV हवी असणाऱ्यांसाठी आदर्श आहे.
2026 मारुती ब्रेझा फेसलिफ्ट इंजन आणि गियरबॉक्स पर्याय: ब्रेझा आता तीन इंजन पर्यायांसह उपलब्ध आहे
- नवीन 1.0- लीटर टर्बो पेट्रोल (Boosterjet): 110 PS, 170 Nm, 6-स्पीड MT (सर्व वेरिएंट्समध्ये उपलब्ध). अधिक परफॉर्मन्ससाठी.
- 1.5-लीटर K15C नॅचरली अॅस्पिरेटेड पेट्रोल : 103 PS, 139 Nm, 6-स्पीड MT किंवा 6-स्पीड AT.
- 1.5-लीटर K15C पेट्रोल-CNG: 88 PS (CNG मोडमध्ये), 6-स्पीड MT. आता अंडरबॉडी CNG टँकमुळं बूट स्पेस वाढला आहे.
5-स्टार BNCAP रेटिंग : 5-स्टार BNCAP रेटिंग, नवीन 6-स्पीड MT (1.5L साठी), वेंटिलेटेड सीट्स, मोठा टचस्क्रीन, PM2.5 फिल्टर इत्यादी. एक्सटीरियरमध्ये रिवाइज्ड ग्रिल, बंपर्स आणि नवीन अलॉय व्हील्स मिळतात.
2026 ब्रेझा फेसलिफ्टनं कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये नवीन मानके स्थापित केली आहेत. टर्बो पर्याय, सुधारित सुरक्षा, फीचर्स आणि इंधन पर्यायांमुळं ती विविध ग्राहकांना आकर्षित करेल. LXi पासून ZXi+ पर्यंत प्रत्येक वेरिएंट आपल्या किंमत श्रेणीत मूल्यवान ठरेल.
|Feature
|LXi
|VXi
|ZXi
|ZXi+
|Airbags
|6
|6
|6
|6
|Touchscreen
|No
|7-inch
|7-inch
|10.1-inch
|Wireless AA / CarPlay
|No
|Yes
|Yes
|Yes
|AC
|Manual
|Auto (Turbo only)
|Auto
|Auto
|Keyless + Push Start
|No
|Yes
|Yes
|Yes
|360° Camera
|No
|No
|Yes
|Yes
|Head-up Display
|No
|No
|Yes
|Yes
|Wireless Charger
|No
|No
|Yes
|Yes
|Adaptive Cruise Control
|No
|No
|No
|Yes
|Blind Spot + Safe Exit
|No
|No
|Yes
|Yes
|TPMS
|No
|No
|Yes
|Yes
|LED Projector Headlamps
|Halogen
|Halogen
|LED
|LED
|Alloy Wheels
|Steel + Cover
|Yes (Turbo only)
|Yes
|Machined
|Rear AC Vents
|No
|Yes
|Yes
|Yes
|Height Adj. Driver Seat
|Turbo only
|Yes
|Yes
|Yes
|Auto Folding ORVM
|No
|Turbo only
|Yes
|Yes
|Sunroof
|No
|No
|Yes
|Yes
|Alexa + Premium Audio
|No
|Basic
|Better
|Yes (ARKAMYS)
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