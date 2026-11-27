BMW M 1000 RR : BMW Motorrad नं लॉंच केली नवी स्पोर्ट बाईक
BMW Motorrad ने भारतात अद्ययावत BMW M 1000 RR लाँच केली आहे.
Published : November 27, 2026 at 12:45 PM IST
हैदराबाद: बीएमडब्ल्यू मोटरॅडनं भारतीय बाजारपेठेत नवीन बीएमडब्ल्यू एम 1000 आरआर' (BMW M 1000 RR) दुचाकी लाँच केली. हे मॉडेल कंपनीचं सर्वाधिक 'ट्रॅक-केंद्रित' (track-focused) मॉडेल आहे. विशेष म्हणजे, या बाइकची रेसिंग आवृत्ती 'एफआयएम सुपरबाइक वर्ल्ड चॅम्पियनशिप' (WorldSBK) मध्ये सहभागी होते. भारतात अधिकृतपणे लाँच करण्यात आलेल्या या नवीन मॉडेलची किंमत 59.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. कंपनीनं या दुचाकीची एरोडायनामिक कार्यक्षमता, इंजिन आउटपुट आणि इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली सुधारण्यावर विशेष भर दिला आहे. यामध्ये केलेले विविध बदल रायडर्सना रेस ट्रॅकवर अधिक चांगली कामगिरी करण्यास मदत करतील.
पॉवरट्रेन: या मोटरसायकलमध्ये 999 सीसीचं इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजिन आहे. हे इंजिन 14,500 आरपीएम (rpm) वर 215 बीएचपी (bhp) पॉवर निर्माण करतं. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, बीएमडब्ल्यू मोटरॅडनं सिलिंडर हेड, पोर्ट डिझाइन आणि कम्बशन चेंबरमध्ये बदल केले आहेत, तसंच टायटॅनियम व्हॉल्व्हमध्येही (geometry) सुधारणा केली आहे. याव्यतिरिक्त, एक्झॉस्ट सिस्टममध्येही बदल करण्यात आले आहेत. आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे यात 'शॉर्टर-थ्रो थ्रॉटल' (shorter-throw throttle) देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 6-स्पीड गिअरबॉक्सशी जोडलेलं आहे.
डिझाइन: डिझाइन बद्द्ल बोलायचं झाल्यास समोरच्या फेअरिंगची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यात आता कार्बन-फायबर-रिइन्फोर्सड प्लास्टिकपासून बनवलेलं नवीन 'एम विंगलेट्स 3.0' (M Winglets 3.0) मिळते. हे नवीन विंगलेट्स अधिक 'डाउनफोर्स' निर्माण करतात, ज्यामुळं उच्च वेगानं गाडी चालवताना पुढचा भाग जमिनीवर घट्ट टिकून राहतो आणि एकूण स्थिरता (stability) वाढते, असं कंपनीचं म्हणणे आहे. मोटरसायकलच्या फ्रेममध्येही बदल करण्यात आले आहेत; डाव्या बाजूला एक नवीन इंजिन माउंट जोडण्यात आलं आहे आणि स्टिअरिंग हेडच्या आसपासच्या भागाची लवचिकता (flexibility) वाढवण्यात आली आहे.
वैशिष्ट्ये: या बाईकमध्ये डायनॅमिक ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टीममध्ये आता 'स्लाइड कंट्रोल' फंक्शनचा समावेश आहे, जे स्टीयरिंग-अँगल सेन्सरकडून मिळणाऱ्या इनपुटच्या आधारावर कार्य करतं. ही सिस्टीम ट्रॅक्शन मॅनेजमेंटला 'स्लिप कंट्रोल' आणि स्लाइड कंट्रोलमध्ये विभागते, ज्यामुळं रायडर्सना वेग वाढवताना पॉवर स्लाइड्स नियंत्रित करता येतात. हेच सेन्सर तंत्रज्ञान BMW रेस ABS प्रो सिस्टीममधील 'ब्रेक स्लाइड असिस्ट' फीचरला देखील सक्षम करतं. नावाप्रमाणेच, हे फीचर ब्रेकिंग करताना होणाऱ्या संभाव्य स्लाइड्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रायडर्सना मदत करतं. BMW मोटरराड या मोटरसायकलसाठी तीन वर्षांची, अमर्याद मायलेजची स्टँडर्ड वॉरंटी देते, जी चौथ्या आणि पाचव्या वर्षासाठी वाढवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, रोडसाइड असिस्टन्सचा समावेश असलेले 24x7 सपोर्ट पॅकेज देखील प्रदान केलं जातं.
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