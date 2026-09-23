सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: स्क्रीन प्रोटेक्टर्ससाठी नवीन नियम
केंद्र सरकारनं स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्सचा समावेश अनिवार्य नोंदणीच्या कक्षेत केलं आहे. 1 एप्रिल 2027 पासून त्यांच्यासाठी भारतीय मानकांचं पालन करणे बंधनकारक असेल.
Published : September 23, 2026 at 3:39 PM IST
मुंबई: केंद्र सरकारनं इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) उत्पादनांच्या अनिवार्य नोंदणीच्या चौकटीत स्मार्टफोनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्क्रीन प्रोटेक्टर्सचा समावेश केला आहे. परिणामी, 1 एप्रिल 2027 पासून या उत्पादनांसाठी विहित भारतीय मानकांचं पालन करणे अनिवार्य होईल. ग्राहकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याच्या आणि बाजारात गुणवत्तेला चालना देण्याच्या दृष्टीनं हा निर्णय एक महत्त्वाचं पाऊल मानला जात आहे.
India Govt is banning low-quality smartphone screen protectors 🇮🇳— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 23, 2026
From April 1, 2027, every screen protector sold in India needs mandatory BIS certification (IS 19348:2025 standard).
Screen protectors that don't have BIS certification will not be allowed to sell. They will be… pic.twitter.com/WzAHA3gdIY
MeitY द्वारे राजपत्र अधिसूचना जारी: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं (MeitY) 21 सप्टेंबर रोजी 'इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान उत्पादनं आदेश, 2021' मध्ये सुधारणा करणारी राजपत्र अधिसूचना जारी केली. या सुधारणेअंतर्गत, स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्सचा समावेश या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये नवीन घटक म्हणून करण्यात आला आहे. अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद केलं आहे की, "या अधिसूचनेद्वारे समाविष्ट केलेल्या वस्तूंना 'इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान उत्पादनं आदेश, 2021' मधील तरतुदी लागू होतील आणि 1 एप्रिल 2027 पासून संबंधित भारतीय मानकांचं पालन करणे अनिवार्य असेल."
उत्पादक आणि विक्रेत्यांसाठी नवीन जबाबदारी: या आदेशाच्या कक्षेत येणाऱ्या स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्सच्या उत्पादकांनी आणि संबंधित घटकांनी त्यांची उत्पादनं विहित भारतीय मानकांनुसार असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. एकदा ही तरतूद लागू झाली की, बाजारात विकल्या जाणाऱ्या स्क्रीन प्रोटेक्टर्सना संबंधित मानकांनुसार प्रमाणित करून घेणे आवश्यक असेल. या उपाययोजनेमुळं निकृष्ट दर्जाची किंवा हानिकारक उत्पादनं बाजारापासून दूर ठेवण्यास आणि ग्राहकांना सुरक्षित, विश्वसनीय उत्पादनं उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल.
BIS कायद्याच्या तरतुदींनुसार निर्णय: ही अधिसूचना 'ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स ॲक्ट, 2026' (भारतीय मानक ब्युरो कायदा) मधील तरतुदींनुसार जारी करण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत, जनहितार्थ उत्पादनांसाठी मानके अनिवार्य करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. "जनहितार्थ आवश्यक किंवा योग्य" वाटल्यामुळं ही सुधारणा करण्यात आली असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. अनिवार्य नोंदणीची ही चौकट विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान उत्पादनांना संबंधित भारतीय मानकांचं पालन करण्यास भाग पाडतं.
संक्रमण कालावधी आणि भविष्यातील परिणाम: सरकारनं 31 मार्च 2027 पर्यंतचा संक्रमण कालावधी (transition period) मंजूर केला आहे. या काळात, उत्पादक आणि विक्रेते नवीन नियमांचं पालन करण्यासाठी तयारी करू शकतील. नवीन आवश्यकता 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होतील. या निर्णयामुळं स्मार्टफोन ॲक्सेसरीजच्या बाजारपेठेतील गुणवत्तेचं निकष उंचावतील आणि आयातित तसेच देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंसाठी एकसमान मानके लागू होतील याची खात्री होईल. ग्राहकांच्या आरोग्याच्या आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळं बाजारपेठेतील स्पर्धा अधिक पारदर्शक होईल आणि बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाच्या स्क्रीन प्रोटेक्टर्सची विक्री, प्रसार रोखला जाईल.
ग्राहक आणि उद्योगासाठी सकारात्मक संकेत: या नियमांमुळं स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना उच्च-गुणवत्तेचं स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मिळतील, जे उपकरणाचे अधिक प्रभावीपणे संरक्षण करतील. तसंच, मानकीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून उद्योग क्षेत्राला उत्पादनांची विश्वासार्हता वाढवणे शक्य होईल. एकंदरीत, हा निर्णय 'डिजिटल इंडिया'च्या प्रगतीला बळकटी देतो आणि ग्राहक संरक्षणाला अधिक मजबूत करतो.
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